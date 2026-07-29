Saša Obradović i njegovi momci domaćini u Beogradu

Hapoel Jerusalim predstavlja jedan od klubova koji dugoročno gleda ka Evroligi i ima veliku želju da u najkraćem mogućem roku zaigra u elitnom klupskom takmičenju, ali će ove sezone biti deo Evrokupa.

Izabranici Saše Obradovića počeće nadmetanje u A grupe, a tim iz Jerusalima je odredio da mečeve kao domaćin igrao u beogradskoj hali Ranko Žeravica.

"Dragi navijači, naše domaće utakmice Evrokupa igraće se u dvorani Ranko Žeravica u Beogradu do daljnjeg obaveštenja od uprave takmičenja. Klub nastavlja da čini sve što je u njegovoj moći da vrati naše domaće utakmice u Izrael, jer ništa se ne može porediti sa tim da vidimo našu arenu u crveno, Idemo Hapoel", stoji u saopštenju tima iz Jerusalima.