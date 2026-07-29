Saša Obradović i njegovi momci domaćini u Beogradu
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Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 21:03
Hapoel Jerusalim igra Evrokup u dvorani Ranko Žeravica
Hapoel Jerusalim predstavlja jedan od klubova koji dugoročno gleda ka Evroligi i ima veliku želju da u najkraćem mogućem roku zaigra u elitnom klupskom takmičenju, ali će ove sezone biti deo Evrokupa.
Izabranici Saše Obradovića počeće nadmetanje u A grupe, a tim iz Jerusalima je odredio da mečeve kao domaćin igrao u beogradskoj hali Ranko Žeravica.
"Dragi navijači, naše domaće utakmice Evrokupa igraće se u dvorani Ranko Žeravica u Beogradu do daljnjeg obaveštenja od uprave takmičenja. Klub nastavlja da čini sve što je u njegovoj moći da vrati naše domaće utakmice u Izrael, jer ništa se ne može porediti sa tim da vidimo našu arenu u crveno, Idemo Hapoel", stoji u saopštenju tima iz Jerusalima.
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Hapoel će biti jedan od glavnih favorita za osvajanje Evrokupa.
Tokom leta najpre je angažovan Saša Obradović na mestu šefa struke, a u klub su stigla renomirana imena što iz evropskih, što iz NBA timova. Ambicije kluba su ove sezone da se napadnu svi trofeji, pa tako i na domaćoj sceni, gde su rivali evroligaši iz Tel Aviva Makabi i imenjak Hapoel.