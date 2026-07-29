Zvezda ide na šampiona Izraela! Mađarska sledeća stanica, sitan vez Kangve na oproštaju od Ber Ševe

Potpuno drugačija utakmica viđena je u Mađarskoj u odnosu na Island. Vikingur je na svojoj veštačkoj podlozi prethodne sedmice bio bolji tim više od 70 minuta utakmice, diktirao je ritam, nije imao sreće jer je i okvir gola spasavao Hapoel, ali je na kraju ipak trijumfovao. Ipak, nije to bila dovoljna zaliha za ono što je usledilo večeras. Trener Ran Kozuh naredio je totalnu ofanzivu od prvog minuta, u špicu napada bio je srpski centarfor Igor Zlatanović, strelac 14 golova na 33 utakmice u izraelskom prvenstvu prethodne sezone.

Morao je Hapoel da vodi večeras i mnogo pre 65. minuta, kolosalnu šansu propustio je brazilski vezista Lukas Ventura (verovatno glavni igrač Hapoela nakon što Kangva ode), kada je prebacio gol iz idealne pozicije sa oko sedam, osam metara udaljenosti. Ipak, nije Vikingur imao kvaliteta da kazni promašaje, Hapoel je do kraja dao dva gola iz tri šuta u okvir, gol za 2:0 pogledajte OVDE (najlepša akcija na utakmicu i vrlo upozoravajuća za Crvenu zvezdu) i obezbedio minimum učešće u ligaškom delu Lige konferencije sledeće jeseni.

Hapoel Ber Ševa je klub bogate i specifične istorije, osnovan je 1949. godine, svega godinu dana nakon proglašenja nezavisnosti Izraela. Njegov osnivač bio je bivši fudbaler Zalman Kaspi, koji je u pustinjskom gradu na jugu zemlje postavio temelje tima koji će decenijama kasnije krojiti sudbinu tamošnjeg fudbala. Zanimljivo je da je Fudbalski savez Izraela u samom početku odbijao da registruje klub pod izgovorom da je Ber Ševa geografski previše udaljena i izolovana na jugu, pa su tek nakon šest godina administrativne borbe primljeni u najniži rang takmičenja.

Prvi istorijski uspon kluba dogodio se sredinom šezdesetih godina, kada obezbeđuju plasman u elitni rang, a veliku ulogu u tom periodu odigrao je jugoslovenski trener Slavko Milošević. Ipak, zlatno doba tog ranog perioda nastupa sredinom sedamdesetih godina prošlog veka. Predvođen lokalnim herojem i jednim od najboljih izraelskih igrača svih vremena, Šalomom Avitanom, Hapoel Beer Ševa je osvajila dve uzastopne titule šampiona države 1975. i 1976. godine. Nakon ovog bleska usledio je višedecenijski pad protkan lošim rukovođenjem, finansijskim problemima i selidbama u drugu ligu, zbog čega je klub početkom dvehiljaditih bio na ivici potpunog gašenja.

Prekretnica koja je lansirala Hapoel u orbitu modernog evropskog fudbala dogodila se u leto 2007. godine. Klub tada preuzima Alona Barkat, supruga izraelskog milijardera iz IT sektora, čime postaje prva žena vlasnica jednog fudbalskog kluba u istoriji te zemlje. Barkat je u potpunosti reorganizovala klupsku strukturu, stabilizovala finansije i ekspresno vratila tim u prvu ligu. Pravi plodovi njenog rada ubrzo su stigli kroz izgradnju i otvaranje ultra-modernog Tarner stadiona 2015. godine, koji je sa kapacitetom od 16.000 mesta postao neosvojiva tvrđava i generator novih uspeha.

Od 2016. do 2018. godine, Hapoel Ber Ševa je uspostavlja apsolutnu dominaciju izraelskim fudbalom, osvojila je tri uzastopne titule prvaka države i skinula sa trona prebogate gigante iz Tel Aviva i Haife. Upravo u toj eri klub stiče ozbiljnu evropsku reputaciju. U kvalifikacijama za Ligu šampiona eliminisali su Olimpijakos, dok su u grupnoj fazi Lige Evrope kreirali prvorazredne senzacije pobedivši slavni milanski Inter u oba meča, uključujući i trijumf na San Siru rezultatom 2:0, čime su obezbedili plasman u nokaut fazu takmičenja. Sa osvojenom najsvežijom titulom šampiona Izraela, klub sa juga zemlje potvrđuje da je od nekadašnjeg pustinjskog autsajdera izrastao u stabilan i respektabilan evropski projekat.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)

Utorak

KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1

/Simić 52, Mikels 70/

Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3

Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1

/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/

Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3

/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/

Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4

/Zajdl 54, Soglo 68/

Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2

/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/

Sreda

Kairat - Omonija 1:0 (1:0, 1:0), penalima 6:5, prvi meč 0:1

Kaunas Žalgiris - Ki Klaksvik 1:0 (0:0), prvi meč 0:0

/Kreković 85/

Leh Poznanj - Orhus 1:4 (0:3, 0:1), penalima 3:4, prvi meč 4:1

/Jagjelo 95 - Beh 32, Arnstad 55pen, Tingager 75, Kristjanson 100/

Hapoel Ber Ševa - Vikingur Rejkjavik 2:0 (0:0), prvi meč 1:2

Univerzitatea Krajova - Levski 2:2 (1:2), prvi meč 0:1

/Banku 45+2, Rus 48 - Bala 13, Neveš 16/

Crvena zvezda - Larn 5:0 (2:0), prvi meč 4:0

/Katai 3, Arnautović 45+4, 60, Loizu 49, Bukari 79/

Gornjik Zabže - Fenerbahče 1:1 (1:1), prvi meč 0:1

/Saček 45+10 - Taliska 12pen/

Slovan - Iberija 1:1 (1:0), prvi meč 2:0

/Kukarevič 44 - Sikarulašvili 51/