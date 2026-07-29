Žalgiris otporan na napade Panatinaikosa
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 21:36
Tvrdi prvi čovek tima iz Kaunasa
Panatinaikos je u potrazi za organizatorom igre, a danas su se pojavile informacije da je atinski tim zainteresovan za Silvena Fransiska, a potom i za Najdžela Vilijamsa Gosa.
Jasno je da svaki potez Zelenih izaziva ogromnu pažnju, a posebnu je privuklo interesovanje za organizatora igre Žalgirisa, koji ima važeći ugovor s litvanskim timom. Međutim, deluje da u redovima tima iz Žalgirio arene nema panike, što je potvrdio i jedan od vlasnika kluba Tomas Okmanas.
"Žalgiris je otporan", stoji u kratkoj poruci prvog čoveka tima iz Kaunas.
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Ono što je poznato jeste da će Vilijams Gos, ukoliko zaista ostane u Žalgirisu, inkasirati 1.400.000 evra. Jasno je da Panatianikos može da ponudi veći novac, ali isto tako su u redovima nekadašnjeg šampiona Evrope spremni da pokrenu pregovore oko povećanja plate.
Žalgiris je lane napravio iskorak, kada je stigao do plej-ofa Evrolige, kao i do trofeja na domaćoj sceni. Deluje da će Tomas Masijulis naredne sezone imati još jači tim. U Kaunas su stigla neka prilično zvučna imena, poput Karsena Edvardsa, Sejbena Lija, Sterlinga Brauna, dok je najveće pojačanje dolazak Jonasa Valančijunasa. Naravno, ukoliko Žalgiris želi da ostvari sve zacrtane ciljeve, onda je potrebno da odbije napade i zadrži Najdžela Vilijamsa Gosa.