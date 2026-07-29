Žalgiris otporan na napade Panatinaikosa

Panatinaikos je u potrazi za organizatorom igre, a danas su se pojavile informacije da je atinski tim zainteresovan za Silvena Fransiska, a potom i za Najdžela Vilijamsa Gosa.

Jasno je da svaki potez Zelenih izaziva ogromnu pažnju, a posebnu je privuklo interesovanje za organizatora igre Žalgirisa, koji ima važeći ugovor s litvanskim timom. Međutim, deluje da u redovima tima iz Žalgirio arene nema panike, što je potvrdio i jedan od vlasnika kluba Tomas Okmanas.

"Žalgiris je otporan", stoji u kratkoj poruci prvog čoveka tima iz Kaunas.