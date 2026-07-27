Turci pišu o Mimoviću: Zvezda ponudila 1.500.000 evra, Fener ga nudi Geztepeu

Nije nikakva tajna da bi Crvena zvezda želela da na Marakanu vrati dete kluba. Doneo je Mimović mnogo toga dobrog Crvenoj zvezdi u Ligi šampiona, potom za blizu sedam miliona evra otišao u Fenerbahče. Ali od tog trenutka počeo je hod po mukama u karijeri momka rođenog 2004. godine. Pozajmice, neizvesnost, ali pojedini turski novinari naširoko ovih dana pišu o Ognjenu Mimoviću.

Prema informacijama iz Istanbula, Crvena zvezda je ponudila za Ognjena Mimovića 1.500.000 evra, plus milion kroz potencijalne bonuse. Međutim, čelnici žuto-crnih imajuu drugačije planove. Žele više novca, ai radije bi Mimovića usmerili ka Geztepeu.

Fenerbahče želi da dovede krilo Geztepea Okana Kurtulana. Spreman je da izdvoji tri miliona evra za tursko krilo, ali i da u Geztepe pošalje Ognjena Mimovića i centralnog beka Rodriga Bekaa...

Naredni dani biće presudni za Mimovića. Ali ne mora reprezentativac Srbije da žuri sa izborom novog kluba. Bilo bi dobro da nađe sredinu koja će mu garantovati ozbiljnu minutažu.