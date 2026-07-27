BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

DUNAV - LUDOGOREC (tip 2, kvota 1,35) - početak 18.00

Susret drugog kola prvenstva Bugarske. Ludogorec se nije baš proslavio na premijeri, savladao je Lokomotivu Plovdiv sa 1:0, posle čega je izgubio od Hapoel Tel Aviva (0:2) u prvom meču 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Sada gostuje povratniku u prvu ligu Dunavu, ali probaće ujedno i da prištedi energiju za revanš sa Izraelcima u četvrtak.

ROZENBORG - FREDRIKSTAD (tip 1, kvota 1,62) - početak 19.00

U Norveškoj je u toku 15. kolo, s tim da je Rozenborg odigrao jedan meč manje. Na poslednja dva je trijumfovao, sada sa 15 bodova zauzima 10. poziciju. Ima bod više od današnjeg rivala Fredrikstada, koji je izgubio poslednje dve utakmice.

STABEK - HED (tip 1, kvota 1,37) - početak 19.00

U drugoj ligi Norveške takođe se igra 15. kolo, a Stabek i Hed su direktni konkurenti borbu za promociju. Stabek je četvrti sa šest bodova više od šestoplasiranog Heda, a obe ekipe su u sličnoj formi - imaju pobede u poslednja dva kola.

TUKUMS 2000 - RFS (tip 2, kvota 1,22) - početak 17.00

Verovatno najveći zicer današnjeg dana u kladioničarskoj ponudi. RFS je lider letonskog prvenstva, u dosadašnja 23 meča ostvario je čak 19 pobeda. Sada gostuje Tukumsu, koji je pretposlednji na tabeli i koji u poslednjih pet kola nije osvojio nijedan bod. RFS ga je dobio dvaput ove godine, sa po 2:1 i 3:1.

KLUŽ - VOLUNTARI (tip 1, kvota 1,80) - početak 17.30

Kluž je na premijeri rumunske lige izgubio od Ocelula sa 1:2, ali u odnosu na taj meč sada je registrovao letnja pojačanja. Među njima i srpskog napadača Stefana Dražića. Danas mu u goste dolazi Voluntari, povratnik u elitu, koji je u prvom kolu odigrao 2:2 sa Botošanijem.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁