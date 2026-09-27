Iznenađujući odlazak najmlađeg trenera Serije A

Španac je otišao sa Tardinija nezadovoljan politikom kluba. Klub i trener nisu bili na istim talasnim dužinama što se tiče razvojne vizije kluba, transfer politike, ciljeva, ambicija i načina igre. Direktor kluba Federiko Kerubini i Kuesta su jutros imali buran sastanak posle kojeg je doneta odluka da se saradnja ne nastavi.

Kuesta je bio Parmin iznenađujući izbor uoči prošle sezone. Do tada je imao petogodišnje iskustvo u stručnom štabu Mikela Artete u Arsenalu, a pre toga je stažirao u omladinskim školama Atletiko Madrida i Juventusa. Sa 29 godina je došao na klupu Parme, što je bio prilično šokantan potez za italijanske standarde jer se tamošnji klubovi retko odlučuju da poklone poverenje mladim stručnjacima iz inostranstva.

Parmi se rizik isplatio. Kuesta je ostavio trenerski pečat, imao svoj stil igre, promovisao neke mlade igrače, a Parma je zauzela zadovoljavajuće 12. mesto na kraju prošle sezone. Ovog leta je Parma iz tog Kuestinog tima prodala golmana Zajona Suzukija u Aston Vilu za 30.000.000 evra, napadača Matea Pelkjgrina u Fiorentinu za 22.500.000 evra, a štopera Alesandra Ćirkatija u Benfiku za 18.000.000 evra. Uprkos velikoj zaradi za italijanske uslove, malo toga je reinvestirala u tim. Najskuplje pojačanje je bio argentinski napadač David Romero, plaćen Tigresu oko 7.000.000 evra.

Očigledno je da je sve to uticalo na Kuestu i tim. Parma je u prva četiri kola doživela poraze od Kaljarija, Juventusa i Koma, remizirala protiv Monce, da bi pred odlazak na reprezentativnu pauzu savladala Đenovu 2:1.

Ta pobeda nije smirila tenzije u klubu i dogovoren je rastanak sa mladim stručnjakom koji se letos povezivao sa Fiorentinom i Viljarealom. Parma sada traga za njegovim naslednikom, pominje se opcija povratka Roberta Daverse, ali i Igor Tudor i Alberto Đilardino.