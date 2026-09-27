Ni „p“ od prijateljskog meča: Rusi došli da se biju s Partizanom, vratio se Jurčević

Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 16:56
Nervozna i tenzična utakmica crno-belih protiv Rodine, Slovenac zaigrao posle skoro godinu dana, Rusi dobili – 3:2
Umesto prijateljskog meča, mogli smo da dobijemo kafansku tuču. Fudbaleri Rodine nisu dolazak u Beograd shvatili kao priliku da testiraju živce fudbalerima Partizana, ali je na kraju dobro što se nije desio teži incident, a još kako je mogao. I u oba navrata je meta gostujućih fudbalera bio Ibrahim Zubairu. Jednom je internacionalac Gane reagovao, drugi put se suzdržao i – dobro je što je tako jer mirisalo je da bi moglo doći do ozbiljnih incidenata.
Rezultat je svakako u drugom planu (2:3), ali ono što je za Partizan važnije je povratak Marija Jurčevića. Iskusni levi bek konačno je zaigrao fudbal posle skoro godinu dana. Poslednji put je na terenu bio protiv Vojvodine 4. oktobra prošle godine, a kad je delovalo da se oporavio, obnovio je istu povredu tokom zimskih priprema u Antaliji. Slovenac je u igru ušao u poslednjih 25 minuta, čisto da bi Saša Ilić imao uvid u to koliko iskusni bek može, pogotovo što je do sada uglavnom radio treninge bez kontakta.
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Ono što je izgleda nepopravljivo je poslednja linija Partizana koja je i na ovoj utakmici delovala strašno nestabilno. Samo u prvih sedam minuta, Rodina je triput sa lakoćom dolazila do kaznenog prostora i tri velike šanse i samo su parade Marka Miloševića sprečile potop u uvodnim minutima meča. Čak i kad je Parni valjak imao priliku da povede preko Marka Lekića (šutirao pored gola posle centaršuta Mateje Milovanovića), gosti iz Rusije su bili bolji i na kraju su zasluženo došli do vođstva.
Igrao se 35. minut kad je Ivan Timošenko bio najviši u skoku i poslao loptu iza leđa Miloševića. Tek od tog momenta crno-beli su zaigrali bolje i krenuli odlučnije ka golu Rodine i u finišu prvog poluvremena došao do izjednačenja preko Ibrahima Zubairua.
Nisu Rusi ni u drugom poluvremenu popuštali, nastavili su sa čvrstom, pa i grubom igrom koja je Partizanu pravila dosta problema, ali je makar napad funkcionisao kako treba, pa je kombinacija Žea i Nemanje Trifunovića izrodila preokret.
Izgledalo je tada da bi Partizan mogao da počasti goste sa još kojim golom u mreži, ali umesto toga – tim iz Humske častio je Rodinu lomovima i poklonima u defanzivi. Najpre kad je Mateja Milovanović u duelu sa Artemom Maksimenkom poslao loptu u svoju mrežu, da bi se u 78. minutu desio nesporazum između Stefana Mitrovića i Vukašina Đurđevića, a Kerfala Sisoko je poslao loptu u dalji ugao.
Ako ništa drugo, Saša Ilić je barem imao prilike da na delu vidi startnog levog beka koji Partizanu fali kao žednom čoveku voda od početka sezone.
Partizan je igrao u sastavu: Milošević, Milovanović, Mitrović, Lima, Đurđević, Baba, Alilović, Trifunović, Miladinović, Zubairu, Lekić. Igrali su još: Že, Makević, Sek, Jurčević, Čumić, Obradović, Roman, Milošević, Rakić i Lazarević.