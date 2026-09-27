Ni „p“ od prijateljskog meča: Rusi došli da se biju s Partizanom, vratio se Jurčević

Ono što je izgleda nepopravljivo je poslednja linija Partizana koja je i na ovoj utakmici delovala strašno nestabilno. Samo u prvih sedam minuta, Rodina je triput sa lakoćom dolazila do kaznenog prostora i tri velike šanse i samo su parade Marka Miloševića sprečile potop u uvodnim minutima meča. Čak i kad je Parni valjak imao priliku da povede preko Marka Lekića (šutirao pored gola posle centaršuta Mateje Milovanovića), gosti iz Rusije su bili bolji i na kraju su zasluženo došli do vođstva.

Igrao se 35. minut kad je Ivan Timošenko bio najviši u skoku i poslao loptu iza leđa Miloševića. Tek od tog momenta crno-beli su zaigrali bolje i krenuli odlučnije ka golu Rodine i u finišu prvog poluvremena došao do izjednačenja preko Ibrahima Zubairua.

Nisu Rusi ni u drugom poluvremenu popuštali, nastavili su sa čvrstom, pa i grubom igrom koja je Partizanu pravila dosta problema, ali je makar napad funkcionisao kako treba, pa je kombinacija Žea i Nemanje Trifunovića izrodila preokret.

Izgledalo je tada da bi Partizan mogao da počasti goste sa još kojim golom u mreži, ali umesto toga – tim iz Humske častio je Rodinu lomovima i poklonima u defanzivi. Najpre kad je Mateja Milovanović u duelu sa Artemom Maksimenkom poslao loptu u svoju mrežu, da bi se u 78. minutu desio nesporazum između Stefana Mitrovića i Vukašina Đurđevića, a Kerfala Sisoko je poslao loptu u dalji ugao.

Ako ništa drugo, Saša Ilić je barem imao prilike da na delu vidi startnog levog beka koji Partizanu fali kao žednom čoveku voda od početka sezone.

Partizan je igrao u sastavu: Milošević, Milovanović, Mitrović, Lima, Đurđević, Baba, Alilović, Trifunović, Miladinović, Zubairu, Lekić. Igrali su još: Že, Makević, Sek, Jurčević, Čumić, Obradović, Roman, Milošević, Rakić i Lazarević.