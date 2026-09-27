Reptorsi ne staju na Lenardu: Otvorena vrata za novi veliki trejd

Zato su Kvikli , Beret i Peltl zanimljivi iz tri potpuno različita razloga. Kod Bereta je najvažniji ugovor, jer ulazi u poslednju godinu saradnje i zaradiće oko 29.600.000 dolara, posle čega može da izađe na tržište kao slobodan igrač. Prošla sezona bila mu je jedna od najefikasnijih u NBA karijeri i prosečno je beležio 19,3 poena, 5,3 skoka i 3,3 asistencije uz 49,1 odsto šuta iz igre. U plej-ofu je dodatno podigao nivo i protiv Klivlenda prosečno ubacivao 24,1 poen.

Na sve to Lenard je dobio i novi dvogodišnji ugovor vredan 115.000.000 dolara, uz igračku opciju za sezonu 2028/29. Ovim je Toronto poslao prilično jasnu poruku, odnosno da će pokušati da iskoristi period u kojem uz Lenarda ima Skotija Barnsa u najboljim godinama i jezgro dovoljno dobro da napadne vrh konferencije.

Naglasio je da nije reč o tome da su Toronto ili Darko Rajaković nezadovoljni pomenutom trojkom, već to što su Reptorsi promenili poziciju na tržištu dovođenjem Lenarda . Prošlu sezonu završili su sa 46 pobeda, čak 16 više nego godinu ranije, bili peti na Istoku i imali jednu od pet najboljih odbrana u ligi. Sada je u taj tim stigao Lenard , posle najbolje poenterske sezone karijere sa 27,9 poena uz 6,4 skoka i 3,6 asistencija. Toronto je za njega već platio ozbiljnu cenu i pustio Brendona Ingrama , Grejdija Dika , dva nezaštićena pika prve runde, jednu zamenu pikova i još dva izbora druge runde.

Postoji i emotivna strana priče. Beret je odrastao u Misisogi, nedaleko od Toronta i već je javno stavio do znanja da želi da ostane u klubu. Problem je što NBA tržište retko funkcioniše oslanjajući se na nečije emocije, pogotovo kada se proceni da ekipi nedostaje jedan ozbiljan igrač za napad na titulu. Beretovo ime se, uostalom, pojavljivalo u razgovorima i pre Lenardovog dolaska. Podsetimo, još pred draft je bilo spekulacija da su se timovi raspitivali za Bereta i da je bio deo razgovora o potencijalnim poslovima sa više franšiza.

E sad, Kviklijeva situacija je drugačija. Toronto ga je doveo iz Njujorka kao jednog od temelja novog projekta i kasnije mu dao veliki ugovor, ali će upravo njegova primanja biti važan deo računice. Kvikli ima garantovanih 97.500.000 dolara u naredne tri sezone, odnosno po 32.500.000 godišnje. Na terenu je prošle godine imao 16,4 poena i 5,9 asistencija, pogodio 37,4 odsto trojki i izgubio samo 1,5 loptu po utakmici. Atletik je u najavi nove sezone upravo njegovu ulogu izdvojio kao jednu od važnijih tema u Torontu, jer bi dolazak Lenarda trebalo da mu skine deo tereta sa leđa. Istovremeno, otvara pitanje koliko je Reptorsima potrebno da plaćaju 32.500.000 dolara godišnje beku koji bi u određenim petorkama mogao da bude tek treća ili četvrta napadačka opcija.

Peltl je možda još specifičniji slučaj. Austrijski centar nije skup samo zbog aktuelne plate od 19.500.000 dolara, već njegova nova trogodišnja ekstenzija počinje sledeće sezone i vredna je nešto više od 84.000.000 dolara. Uz to, prošle godine je zbog problema sa povredama odigrao samo 46 utakmica, mada je u njima bio veoma efikasan sa 10,7 poena i sedam skokova uz čak 70 odsto šuta iz igre.

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Peltlovo ime je takođe već bilo deo mnogo ozbiljnijih razgovora. Toronto je tokom prošle sezone pokazivao interesovanje za Domantasa Sabonisa, a prema informacijama koje su se pojavljivale oko pregovora sa Sakramentom, jedan od problema bila je upravo Peltlova dugoročna plata. Reptorsi su pokušavali da pronađu način da njegov ugovor uključe u širu konstrukciju posla, ali nije bilo lako pronaći ekipu spremnu da ga preuzme.

Ništa od svega napisanog, naravno, ne znači da su Reptorsi već odlučili da nekoga prodaju. Mnogo će zavisiti od prvih nekoliko meseci sezone, Lenardovog zdravlja i toga kako će petorka Kvikli-Beret-Lenard-Barns-Peltl funkcionisati kada zajedno izađe na parket. Toronto sa Darkom Rajakovićem, svakako, više nema isti luksuz strpljenja kao pre godinu ili dve i logika projekta se sada promenila. Reptorsi sada imaju dovoljno dobar tim da ne moraju ništa da rade po svaku cenu, ali i dovoljno ambiciozan da će pažljivo pratiti tržište i kako bi pravovremeno reagovali ako neka zanimljiva postane dostupna.