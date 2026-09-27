Veliki preokret Baskonije, Koprivica dvocifren
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 14:58
Od devet poena zaostatka do trijumfa, Stjuard promašio pobedu domaćina
Delovalo je da će se Baskonija okliznuti pred drugo kolo Evrolige i da će ostati bez prve ovosezonske pobede, ali su napravili veliki preokret u poslednja tri minuta utakmice protiv San Pablo Burgosa. Ekipa Paola Galbijati je u zavšnicu ušla sa zaostatkom od devet poena i na kraju nekako uspela da dođe do prve pobede.
Savladali su San Pablo Burgos u gostima 98:97, koji je po ulasku u poslednjih 180 sekundi imao 93:84 i uspeo da izgubi. Svašta se desilo u završnici. Pobedu nije slavio na kraju Balša Koprivica, koji je upisao deset poena i pet skokova.
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Navikli su nas Španci već da igraju na veliki broj poena, da se mnogo trči i šutira i da uzme da bude neka drama koju samo oni mogu da režiraju. Tako je bilo i u dvorani u Burgosu, gde je domaćin bio bolji tokom većeg dela meča i na kraju ostao bez pobede zbog velikog preokreta. Jeste Baskonija vodila na poluvremenu, ali veoma loša treća četvrtina ih je oterala u zaostatak od deset poena. Nikako nisu uspevali da istope taj dvocifreni minus, a kada su gosti ušli u završna tri minuta sa devet poena viška, delovalo je da je sve gotovo.
19.00 (1,20) Olimpijakos (19,00) PAOK (5,00)
Kris Duarte i Ej Džej Loson trojkama su pogurali Baskoniju, napravili su seriju od 9:0 i poravnali rezultat. Di Džej Stjuard vratio je trojkom vođstvo - tek četiri šuta spolja je domaćin pogodio za čitav meč - da bi zatim krenula prava tuča za svaki poen. Ušao je San Pablo Burgos u poslednji minut sa dva poena plusa, ali je Demijon Bo pogotkom uz faul Žige Samara doneo vođstvo i ispostaviće se pobedu.
Di Džej Stjuard hteo je da bude junak, šutirao je za trijumf domaćina, ali je promašio. Farid je uhvatio defanzivni skok i tu je bio kraj. Inače, u skokovima je bilo 51:26 za domaću ekipu. Nešto što se baš retko viđa.
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Goste su do pobede predvodili Kris Duarte, Kenet Farid i Ej Džej Loson sa po 13 poena, Friš sa 11 i Simons sa deset. Junak utakmice Bo upisao je devet poena i sedam asistencija.
U poraženom sastavu istakli su se Samar sa 17, Stjuard sa 15, Sengfelder sa 13, Odiž sa 12 i Dumboja i Balša Korpivica sa po deset poena.