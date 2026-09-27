Veliki preokret Baskonije, Koprivica dvocifren

Navikli su nas Španci već da igraju na veliki broj poena, da se mnogo trči i šutira i da uzme da bude neka drama koju samo oni mogu da režiraju. Tako je bilo i u dvorani u Burgosu, gde je domaćin bio bolji tokom većeg dela meča i na kraju ostao bez pobede zbog velikog preokreta. Jeste Baskonija vodila na poluvremenu, ali veoma loša treća četvrtina ih je oterala u zaostatak od deset poena. Nikako nisu uspevali da istope taj dvocifreni minus, a kada su gosti ušli u završna tri minuta sa devet poena viška, delovalo je da je sve gotovo.

19.00 (1,20) Olimpijakos (19,00) PAOK (5,00)

Kris Duarte i Ej Džej Loson trojkama su pogurali Baskoniju, napravili su seriju od 9:0 i poravnali rezultat. Di Džej Stjuard vratio je trojkom vođstvo - tek četiri šuta spolja je domaćin pogodio za čitav meč - da bi zatim krenula prava tuča za svaki poen. Ušao je San Pablo Burgos u poslednji minut sa dva poena plusa, ali je Demijon Bo pogotkom uz faul Žige Samara doneo vođstvo i ispostaviće se pobedu.