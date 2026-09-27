Poseta bolja, ali ne zadovoljava

Volimo da kažemo da smo sportska nacija, ali da li je baš tako? Da li su Srbi, ipak, samo navijači rezultata koji na stadione i u hale masovno dolaze samo kad se igraju izuzetno bitne utakmice ili kada je klub u krizi pa proradi inat? Biće da je tako.

A, šta tek reći za reprezentaciju, posebno fudbalsku. Poverenje naroda odavno je izgubljeno i nikako da se vrati. Promene selektora tek ponekad malo trgnu ljude, pa dođu u nadi da će videti nešto novo, bolje, ali ekipa im svojim igrama brzo ugasi taj dašak euforije.

Tako je i ovaj put, sa Veljkom Paunovićem.

Dugo je nekadašnji selektor zlatnih Orlića sa Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina priželjkivan na klupi reprezentacije. Ali kada je konačno došao, nije doneo očekivanu promenu nabolje. Otud tek nekoliko hiljada gledalaca na otvaranju Lige nacija protiv Grčke.

I pored toga, očekivalo se da će ih večeras za utkamicu sa Holandijom, ponovo na stadionu Rajko Mitić, biti dosta više. Ne zbog Orlova koliko zbog zvezda u timu Lala i Ćavija Ernandeza u ulozi selektora.

Izgleda da ni to više nije magnet za ljubitelje fudbala u Srbiji. Ili jednostavno nema baš toliko ljubitelja fudbala u našoj zemlji kao što mislimo.

Posetu od četvrtka nije bilo teško nadmašiti, ali da li je 15.000 - od kojih su u velikoj meri deca iz raznih školica fudbala - protiv rivala kakav je Holandija dovoljno?

Što se gostiju tiče, došlo ih je oko 300, u svojim prepoznatljivim narandžastim dresovima, čime su doprineli nešto veselijem koloritu na Marakani nego inače kada igra reprezentacija. Vrlo moguće i da će biti bučniji.