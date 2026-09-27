Feliks silno želi da bude deo istorije: Hoću da Ronaldu namestim 1.000. gol; planiram da se vratim u Evropu

Govoreći o svom igračkom sazrevanju, istakao je da se sa 26 godina oseća znatno kompletnijim nego na početku karijere. Prava uloga u timu omogućila mu je da u potpunosti prikaže svoj kvalitet. " Da, kao igrač, osećam se bolje. Bolje razumem igru, različite faze utakmice. Nije isto igrati sa 26 godina ili 20 i 21. Osećam da sam kompletniji igrač nego ranije. Pomoglo mi je i igranje na mojoj poziciji, u stilu igre koji izvlači moje veštine u korist tima, na taj način mogu više da pomognem ekipi. Kao što sam uvek govorio, imam samopouzdanja i verujem da mi igranje na mojoj poziciji omogućava da doprinesem mnogo više, što se i dogodilo prošle godine ”.

Nakon osvajanja titule u saudijskom prvenstvu i priznanja za najboljeg igrača lige, Feliks ne krije zadovoljstvo svojom prvom sezonom u Al Nasru. Iako žali za propuštenim Super kupom, ponosan je što je pomogao klubu da prekine višegodišnji post. " Da, da, da, vrlo sam srećan sezonom. Posebno nakon osvajanja titule u prvenstvu posle teške sezone. Nije lako osvojiti ligu sa Al Nasrom. Mislim da je nisu osvojili sedam godina. Na početku sezone izgubili smo Super kup na penale. Mogao sam i to da osvojim, ali srećan sam zbog sezone i osvajanja šampionata. Kampanja je prošla veoma dobro za mene i moram da budem zadovoljan time ”.

Portugalski napadač nema dilemu da je Španija zasluženo osvojila Svetsko prvenstvo. " Pa, da, bili su dobri. Dobro su se branili, dobro su napadali. Imali su veoma jasnu ideju kako da igraju, kako da rade stvari, i postali su šampioni jer su to zaslužili. Niko ne osvaja Svetsko prvenstvo a da to ne zaslužuje, i očigledno je da su oni to zaslužili ”.

Za početak su ga španske kolege podsetile na bolnu eliminaciju od kasnijeg prvaka sveta na Mundijalu. " Naravno da nije išlo po našem planu. Želeli smo da odemo dalje, ali dobro, igrali smo protiv Španije, koja je bila najbolja ekipa na Svetskom prvenstvu, i... Imali smo utakmicu u svojim rukama i na kraju su nam dali taj gol. To je fudbal ", rekao je Feliks na početku razgovora.

U otvorenom razgovoru za madridski list AS, direktno iz kampa reprezentacije Portugala, Feliks je analizirao iskustva koja su ga oblikovala u, kako kaže, kompletnijeg igrača kakav je danas. Osvrnuo se na uspone i padove u Atletiko Madridu, ponosno istakao da je igranje za Barselonu bilo ostvarenje dečačkog sna, dok istovremeno potpuno isključuje mogućnost prelaska u Real Madrid ukoliko se prilika za tako nešto uopšte ukaže. I mada mu u Saudijskoj Arabiji ide odlično, ne krije da mu je najveći ciljevi da ponovo zaigra u Ligi šampiona, ali i da osvoji još neki, značajniji, trofeja sa nacionalnim timom.

Osvrnuo se i na period proveden u Atletiko Madridu, epizodu za koju ne žali što se dogodila, iako je utisak da je došla prerano za njega. Ipak, ističe da iz tog iskustva nosi važne lekcije koje su mu pomogle u daljem razvoju.

"Ne kajem se, definitivno ne. Imamo sam neke zaista sjajne, veoma važne trenutke u Atletiku. Naravno, voleo bih da su stvari išle bolje, ali to je fudbal, to je odrastanje koje igrač mora da prođe. Pomoglo mi je da porastem, da naučim, ali ne, očigledno se ne kajem što sam otišao tako rano”.

Iako ne spori da u Madridu nije sve išlo po planu, podseća da je sa klubom osvojio šampionsku titulu. Svestan je uspona i padova kroz koje prolazi svaki fudbaler, ali ističe da je uvek davao svoj maksimum.

"Osvojili smo ligu jedne godine, posle veoma dobre sezone. To je fudbal. Nekada stvari uspeju, nekada ne. Kao što sam uvek govorio, nikada nisam prestajao da se trudim i dajem sve od sebe. Pokušavao sam da pomognem kada sam mogao, a ako stvari nisu išle, pa, nisu išle. Kao i sve u životu, igrač ima uspone i padove, ali naravno, voleo bih da sam imao više uspona nego što sam imao u Atletiku”.

Kada je reč o praćenju bivšeg kluba, Feliks otkriva da u slobodno vreme i dalje rado pogleda utakmice Atletika.

"Gledam utakmice kada nemam šta da radim kod kuće. Uključim TV i gledam ih. Volim da gledam određene utakmice, određene timove. Proverim rezultate, utakmice, kad god mogu. Ako nemam obaveza, pogledam”.

Priznao je da nije gledao nedavni madridski derbi jer je iskoristio slobodne dane za potpuni odmor.

"Ne, nisam gledao utakmicu. Šta sam radio? Imali smo nekoliko slobodnih dana i opuštao sam se na plaži. Bio sam tamo, gledao svoja posla. Nisam gledao fudbal".

Period proveden u Barseloni opisuje kao ostvarenje dečačkog sna. Bez obzira na to što je bio na pozajmici, nošenje dresa katalonskog giganta ostalo mu je u najlepšem sećanju.

"Lepa, veoma lepa. Na kraju nismo uspeli ništa da osvojimo, ali me je samo igranje za Barselonu učinilo veoma srećnim. Jasno je da biti na pozajmici nije isto što i biti stalni igrač. Kada ste igrač kluba, sve je drugačije. U godinu dana sve može da se desi, stvari mogu da idu veoma dobro ili veoma loše, gore ili dole, ali veoma sam srećan što sam nosio dres Barselone, što je bio dečački san - moj, mog oca, mog brata. Bila je to čast”.

Na pitanje o potencijalnom prelasku u Real Madrid odgovorio je kategorički, istakavši da nikada ne bi napravio takav potez. Ponosan je na svoj period u Barseloni i odbacuje svaku mogućnost odlaska u redove rivala.

"Bio bih najveći izdajnik u fudbalu. Ne, ne, ne. Zaista sam uživao u Barseloni. Istina, 'zaobišao' sam Real Madrid, ali ponosan sam što sam igrao za Barselonu”.

Izostanak sa spiska nominovanih za Zlatnu loptu nije ga potresao, iako je kao najbolji fudbaler saudijske lige možda trebalo da dobije prednost u odnosu na Hulijana Kinjonesa koji se takmiči u istom prvenstvu i našao se među 30 najboljih za prošlu sezonu. Feliks pak smatra da se saudijska liga i dalje potcenjuje.

"To nisu stvari koje zavise od mene. Ne znam ko ih bira, ali nisam bio previše zabrinut oko toga. Istina je da nisam bio nominovan, ali nisam to ni očekivao. Nisam ni znao da je to dan kada izlazi lista, iskreno. U redu sam sa tim. Na kraju krajeva, ljudi i dalje ne gledaju mnogo saudijsku ligu i ona je malo potcenjena. Naravno, nije u prvih pet liga, ali je dobro takmičenje, a ja sam imao sjajnu sezonu, tako da sam opušten povodom nominacija”.

Dodaje da bi bolji rezultat reprezentacije na međunarodnoj sceni verovatno promenio percepciju glasača.

"Izgleda da je tako. Možda da smo otišli daleko na Svetskom prvenstvu, možda bih mogao da budem tamo, ali to se nije dogodilo”.

Govoreći o favoritima za Zlatnu loptu, izdvojio je mladog Lamina Jamala kao igrača koji uvek privlači pažnju publike. Ističe da osvajanje velikih trofeja pravi ključnu razliku u izboru najboljeg.

"Uvek sam tvrdio da Zlatna lopta ide igraču koga gledate i pomislite: „Vau.” On je zvezda i zaslužuje da ostane upamćen u istoriji fudbala. Ako postoji igrač koji vas drži prikovane za TV, to je Lamin. Tačno je da su Embape i Kejn imali sjajne sezone, ali Lamin je čist fudbal. Takođe je osvojio Svetsko prvenstvo. U godinama Svetskog prvenstva, osvajanje tog trofeja je uvek presudno da biste bili bliže Zlatnoj lopti".

Prisetio se i trenutaka kada je Jamal tek ulazio u prvi tim Barselone. Pratio je njegov brz uspon od debija do statusa nezamenljivog prvotimca.

"Da, baš kada je počinjao. Mislim da je debitovao godinu dana pre nego što sam ja stigao, ali nije igrao. Onog leta kada sam ja bio tamo, počeo je da igra sredinom sezone i ubrzo postao redovan starter".

Ne krije da i dalje redovno prati utakmice Barselone upravo zbog atraktivnog stila igre mladog španskog asa. Uživa u načinu na koji Jamal pristupa fudbalu i unosi radost u igru.

"Ljudi to mogu da kažu, ali istina je da gledam Barsu, i naravno, gledam ih mnogo zbog Lamina, jer volim način na koji igra, kako pristupa igri, kako čini da uživamo. Gledate ga i uživate. Čak i sedeći kod kuće na kauču, uživate podjednako kao što on i Barselona uživaju”.

Iako izuzetno poštuje zemljaka Žozea Murinja, priznaje da ga lično ne poznaje. Od svih velikih španskih klubova, Barselona ostaje ekipa koju najradije gleda.

"Murinjo je Portugalac, ali ga ne poznajem; nikada ga nisam upoznao. Barselona, Real Madrid i Atletiko su timovi koje ljudi vole da gledaju, ali naravno da Barselonu gledam više”.

Igranje rame uz rame sa Kristijanom Ronaldom opisuje kao veliku čast i privilegiju. Srećan je što je u Al Nasru uspeo da mu pomogne u osvajanju titule kojoj su obojica težili.

"To je nešto što vrlo malo ljudi u fudbalu može da kaže da je postiglo. Imao sam priliku da igram sa njim ovde u reprezentaciji, a sada i u Al Nasru. To je prava čast. Odrasli smo gledajući Kristijana kao našeg idola, kao uzor, a sada delim trenutke sa njim. Čak je i prošlogodišnje prvenstvo bilo veoma posebno. Biti u mogućnosti da pomognem Kristijanu da osvoji tu titulu za kojom je žudeo otkad je stigao... Moramo da uživamo u tome do maksimuma jer znamo da neće trajati večno, ali dok je tu, bićemo i mi”.

O ideji da asistira Ronaldu za jubilarni hiljaditi gol govori sa velikim entuzijazmom. Svestan je da bi taj trenutak ušao u istoriju fudbala i voleo bi da bude njegov direktan učesnik.

"Već sam razmišljao o tome. Kada mu bude falio još jedan, svaki put kada budem imao loptu gledaću da li mogu da mu je dodam. Taj gol će ući u istoriju fudbala, i biti deo toga bio bi sjajan trenutak”.

Govoreći o budućim ciljevima, Feliks naglašava da mu je želja da se u narednom periodu vrati u evropski fudbal. Takmičenje u Ligi šampiona i dalje predstavlja njegovu najveću igračku motivaciju.

"Da napredujem. Veoma sam srećan u Al Nasru. Ovo će mi biti druga godina. Imaću 27 godina na kraju sezone. Planiram da se vratim u Evropu, iako možda ne odmah. Ne znam da li će to biti na kraju ove sezone ili na kraju sledeće, ali želim da se vratim u Evropu, da ponovo igram u Ligi šampiona i da se tamo ponovo takmičim. To je uvek drugačije. Igranje u Evropi, igranje u Ligi šampiona i igranje protiv najboljih timova na svetu daje vam dodatnu motivaciju”.

Iako se trenutno oseća sjajno u Saudijskoj Arabiji, podvlači da povratak na evropsku scenu ostaje njegov cilj. Povratak u najjača takmičenja vidi kao prirodan korak u nastavku karijere.

"Veoma sam srećan u Saudijskoj Arabiji, uživam u svom fudbalu, ali je istina da razmišljam i o povratku. Ne znam da li će to biti sledeće godine, za dve, tri ili četiri, ali bih voleo da se vratim u evropska takmičenja”.

Kada je reč o reprezentaciji Portugala, optimističan je u pogledu osvajanja najvećih trofeja. Posle dve Lige nacija, sanja o podizanju pehara na Evropskom ili Svetskom prvenstvu.

"Apsolutno. Osvojio sam dve Lige nacija, ali osvajanje Evropskog prvenstva ili Svetskog prvenstva bi takođe bilo neverovatno”.