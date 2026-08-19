Javor brzo zalečio rane, Jedinstvo lako palo u Ivanjici

Uspeo je šef struke domaćina da prodrma ekipu sa četiri nova lica u startnoj postavi u odnosu na okršaj sa Vrščanima - Kandeom, Nemanjom Đokićem, Kajodeom Salimanom i Markom Nikolićem.

Javor je tako nastavio da dominira naspram Jedinstva, iako međusobnih utakmica za bodove nije bilo više od 20 godina. Tim iz Ivanjice dobio je pet od šest duela sa večerašnjim rivalom početkom tekućeg milenijuma, uz jedan remi.

I uvodna uspavanka protekla je u znaku momaka u belim dresovima, a onda pojačanje iza 20. minuta. Marko Bjeković i Nikolić podjednako su zaslužni za korner, posle kojeg je Ganić skinuo pokušaj Salimana, ali je odbitak u mrežu zakucao Radonjić - 1:0.

Ne drugoj strani je Nikola Jokić u 26. minutu ciljao pored stative, da bi četiri minuta kasnije Ganić nadmudrio Radonjića, dok su Saliman i Nikolić u nastavku akcije šutirali do bloka i pored mete. Neprecizan je u 32. minutu bio Radonjić, ali to sebi u 39. nije dopustio Aćimović. Naravno da mladi defanzivac Ubljana nije želeo da napravi to što je napravio i pod pritiskom Nikolića savlada svog golmana na centaršut Salimana - 2:0.

Ganić je u 43. minutu odbranio udarac Miroslava Maričića, da bi u početnim momentima drugog poluvremena, u 49. minutu, glavom pokušao štoper Javora Nikola Todosijević.

Saliman je u 54. minutu propustio zicer na proigravanje Bjekovića, ali je Kande tri minuta kasnije bio precizan sa oko 23 metra - 3:0.

Radonjić i Nikolić su do kraja propustili još nekoliko šansi za Javor, dok je ne drugoj strani opasan bio jedino Vojin Vesković u 66. minutu.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, ČETVRTO KOLO

JAVOR - JEDINSTVO 3:0 (2:0)

/Radonjić 23, Aćimović 39ag, Kande 57/

Stadion kraj Moravice u Ivanjici.

Sudija: Miroslav Matić.

JAVOR: Stevanović, Bjeković, Ristić, Todosijević, Konstantinov (67. Vilotić) , Kande, Maričić (76. Nenadović), Saliman (76. Akva), Đokić (88. Basarić), Radonjić (67. Mićić), Nikolić.

JEDINSTVO: Ganić, Nešić, Aćimović, Đurđević, Miljković (66. Savković), Okain (79. Grujić), Simić (66. Petrović), Jokić, Terzić (46. Lišanin), Fal (46. Denzel), Vesković.

MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO

Sreda

OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)

/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/

Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)

/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/

Bor - Voždovac 2:2 (1:1)

/Milićević 8 pen, 51 - Ju 29, Nedović 90+2 /

Javor - Jedinstvo Ub 3:0 (2:0)

/Radonjić 23, Aćimović 39ag, Kande 57/

Teleoptik - Napredak 1:1 (0:0)

/Makević 90+7 - Krstić 51 pen/

Borac .- Proleter 023 U TOKU

Metalac - Smederevo 1924 U TOKU

TSC - Spartak U TOKU