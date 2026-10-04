LUDI TIKET, nedelja, 1.008.000 dinara: Samo dva para za dobitak iz snova

Da li je sreća, da li fantastičan osećaj našeg igrača, manje je bitno. Računa se da je pogodio kvotu 336 na tačan rezultat 3:0 u meču francuske Lige 3, Amijen - Vilefranš, kao i prelaz iz 2 u 1 u duelu iste lige, La Roš - Obanj 3:1 (0:1).

Da sve bude još luđe, Amijen je do tri pogotka stigao u poslednjih dvadeset minuta meča. Odnosno, poveo je u 71. minutu iz penala, a onda naredna dva gola potrebna da ovaj tiket postane dobitan postigao u 81. i 87. minutu.

Što se tiče druge utakmice, Obanj je kao gost poveo u 16. minutu, ali je početkom drugog poluvremena primio dva gola, a onda takođe u 71. još jedan. Taman toliko da naš igrač može da odahne kada je u pitanju ovaj par.



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