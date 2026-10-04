Najava dana (nedelja, 4. oktobar): Srbija, Zvezda i Đoković u centru sportskog dana

GRČKA - NEMAČKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga Nacija)

Grčka i Nemačka odmeriće snage u jednom od najzanimljivijih mečeva četvrtog kola Lige nacija. Heleni su i dalje neporaženi i sa sedam bodova drže vrh grupe, dok Nemci u Solun stižu ohrabreni prvom pobedom pod Jirgenom Klopom i sa željom da se revanširaju za poraz od 1:0 u Augzburgu.

PORTUGAL - NORVEŠKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga Nacija)

Portugal želi da nastavi perfektan niz u Ligi nacija i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mesta u grupi. Selekcija sa Pirineja dočekuje Norvešku posle tri pobede u isto toliko kola, dok Skandinavci u Porto stižu sa imperativom dobrog rezultata nakon dva vezana poraza.

IRSKA - IZRAEL, 20.45

(Fudbal, Liga Nacija)

Irska i Izrael ponovo će odmeriti snage samo sedam dana nakon burnog prvog duela, koji je protekao u senci brojnih kontroverzi van terena. Irci su u Debrecinu slavili sa ubedljivih 3:0, a revanš se zbog bezbednosnih razloga igra iza zatvorenih vrata u Bačkoj Topoli, nakon što su prethodni meč obeležili bojkot golmana Gavina Bazunua i izostanak rukovanja između igrača dve selekcije.

VELS - DANSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga Nacija)

Vels je konačno prekinuo lošu seriju pobedom nad Norveškom, a sada će pred svojim navijačima pokušati da veže drugi trijumf u Ligi nacija. U Kardif stiže Danska, koja ima isti broj bodova, ali i sveže sećanje na prvi međusobni duel, u kojem je pre samo nedelju dana slavila sa 2:0.

ĐIRONA - MAJORKA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 2)

Dva tima koja su do pre nekoliko meseci igrala u Primeri sada će se sastati u borbi za ekspresan povratak u elitu. Đirona i Majorka posle sedam kola imaju po 13 bodova i drže peto, odnosno šesto mesto, pa njihov duel na Montiliviju već sada ima ozbiljnu težinu u vrhu Segunde.

FMP - CRVENA ZVEZDA, 18.00

(Košarka, ABA liga)

Crvena zvezda posle prve evroligaške pobede u sezoni seli fokus na regionalno takmičenje, gde je na startu čeka gradski okršaj sa FMP-om. Crveno-beli u Železnik stižu nakon trijumfa nad Efesom, dok će Panteri pokušati da na svom parketu naprave iznenađenje protiv rivala koji je dobio 26 od dosadašnja 34 međusobna duela u ABA ligi.

ILIRIJA - DUBAI, 20.00

(Košarka, ABA liga)

Dubai odbranu trona u ABA ligi počinje u Ljubljani, gde ga na startu regionalne sezone čeka gostovanje Iliriji. Ekipa Ćavija Paskvala u duel ulazi kao veliki favorit, ali domaćin će pred svojom publikom pokušati da napravi iznenađenje protiv tima koji paralelno ima i ozbiljne obaveze u Evroligi.

PANATINAIKOS - VIKOS, 12.00

(Košarka, Grčka 1)

Panatinaikos posle odličnog starta u Evroligi otvara i novu sezonu grčkog prvenstva, a prvi rival biće mu Vikos. Biće to ujedno i prvi ligaški meč Željka Obradovića na klupi Zelenih još od povratka u Atinu, dok njegov tim u duel ulazi sa tri vezane pobede u elitnom evropskom takmičenju.

ĐOKOVIĆ - ZVEREV, 13.00

(Tenis, Peking)

Novak Đoković nastavlja pohod na sedmu titulu u Pekingu, a u četvrtfinalu ga čeka prvi veliki test na turniru - Aleksander Zverev. Srbin je povratkom u kinesku prestonicu nastavio neverovatan niz i stigao do 31. pobede bez poraza na ovom turniru, dok će protiv Nemca pokušati da napravi još jedan korak ka trofeju koji je poslednji put podigao 2015. godine.