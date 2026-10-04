Brunov apel Portugalcima i podrška Ronaldu: Ne trebaju nam podele, Kristijano je naša najveća ikona

Posle 4:2 protiv Danske u gostima oglasio se novi prvi kapiten selekcije, Bruno Fernandes . Apelovao je iskusni vezista da ne bude podela među Portugalcima i pružio podršku najuspešnijem golgeteru portugalskog nacionalnog tima. "Ne moram da razgovaram sa saigračima, svi znamo kako da se nosimo sa ovakvim situacijama. Ona trenutno nema nikakve veze sa igračima i najbolje što možemo da uradimo jeste da beležimo željene rezultate na terenu. Što se tiče Kristijana, razgovarao sam sa njim i rekao mu da je najvažnije da, bez obzira na sve, zna da nikada neće prestati da bude simbol naše reprezentacije, našeg fudbal i zemlje. Zbog svega što je učinio, ne samo za Portugaliju, već i širom sveta, on ima zagarantovano mesto među najboljim igračima svih vremena i u srcima svih Portugalaca. Najvažnije je da prestanemo sa podelama, ali njih u reprezentaciji i nema. Ona je jedinstvena i takva će ostati, uprkos bilo kakvih spoljnim dešavanjima. Svaka organizacija treba da rešava svoje probleme iza zatvorenih vrata i mislim da tako treba da funkcioniše i naša reprezentacija. Verujem da će tako i biti", istakao je Fernandes .

Veruje as Mančester Junajteda da će se trenutna situacija i razdor između selektora i prve zvezde uspešno rešiti.

"Najvažnije je da se sve dobro završi za obe strane. Mi smo potpuno van tih dešavanja, iako smo svesni šta se priča okolo. Provodimo mnogo vremena zajedno, igrajući karte i van smo svih polemika. Ono što želimo je da se zemlja ne deli, da se ne prave izbori, već da se poštuju sve strane. Istovremeno, Kris jeste i biće najveća ikona našeg nacionalnog tima. Zaslužuje poštovanje svih, bez obzira na to da li ga neko voli ili ne".

Posle pobede nad Danskom u Kopenhagenu, Portugalce čeka duel sa Norveškom u Portu. Trenutno su na maksimalnih devet bodova u Grupi 4 A divizije Lige nacija, u kojoj je još i Vels. Predstojeću utakmicu izabranici Žorža Žesusa svakako će igrati bez Ronalda, a da li će se on vratiti u tim za novembarske mečeve, veliko je pitanje.