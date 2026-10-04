Prva meč-lopta Grka u grotlu Tumbe: Jovanović ljuti Dortmund, Klop opet ratuje s novinarima

Posle dve pobede, Holanđani su se provukli na Tumbi prošle nedelje (2:2), a stadion PAOK-a u Solunu ove nedelje ( 20.45 ) biće poprište još jednog spektakla u gradu na severu Grčke, u oblasti Makedonije. Stižu Nemci sa Jirgenom Klopom . U slučaju nove pobede, Heleni bi se već sada plasirali u četvrtfinale najmlađeg reprezentativnog UEFA takmičenja.

Supersile Nemačka i Holandija bile su u prvom planu u Grupi 2 A divizije Lige nacija, ali se na sredini takmičenja na čelu šepure Heleni. Sjajni Grci sa srpskim stručnjakom na kormilu, Ivanom Jovanovićem , pobedom nad Pancerima u Augzburgu sa 1:0 potvrdili su da su nadolazeća snaga evropskog fudbala, sa pregršt mladih zvezda koje igraju u najjačim ligama na svetu.

Nemcima igra samo pobeda, kako bi nadoknadili poraz na svom terenu od Grka u Augzburgu pre sedam dana. Bilo je vatre pred duel na duboko punoj Tumbi (kapacitet skoro 30.000). Naime, u Dortmundu su nezadovoljni što je supertalentovani Kostas Karecas započeo sve tri utakmice i igrao svih 90 minuta protiv Nemačke u Bavarskoj. Milioneri su zahtevali da se mlada nada odmori za duel s Pancerima, ali im je Jovanović brzo odgovorio da se on pita ko će i koliko da igra.

“Otkad sam selektor Grčke, nijedan klub u Evropi nije zahtevao poseban tretman. Dok god sam trener, neće biti izuzetaka”, rekao je Jovanović, demantujući da je stigao takav dopis, o čemu je pisao nemački Skaj. 20.45: (4,05) Grčka (3,90) Nemačka (1,85) MOZZART RELAX U Borusiji su zabrinuti za svoju veliku zvezdu kojoj je pozlilo prošlog meseca na startu Lige šampiona i meču sa Viljarealom. Pao je na zemlju bez ikakvog kontakta. Ispostavilo se da Karecas ima problem sa cirkulacijom, zbog čega nije bio u timu u narednom meču protiv Paderborna. Dortmund već u petak čeka duel sa Verderom u Bundesligi. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Jovanović za meč sa Pancerima neće moći da računa na krilnog napadača Arsenala Hristosa Colisa. On se već vratio u London kako bi nastavio oporavak. Umesto njega pozvan je vezista PAOK-a Pelkas. Van stroja je Jorgos Vagijanidis, koji je i pre meča sa Holandijom napustio reprezentaciju. Umesto njega je Srbin pozvao Triantafilosa Koutru iz Panatinaikosa. Vangelis Pavlidis bi trebalo da bude najistureniji, iza njega Fotis Joanidis, dok će sa krila da prete Karecas i Masuras.

S druge strane, ne blistaju Nemci. Osvojili su samo bod u dva kola otkako su dobili bezidejnu Srbiju na Alijans areni sa 2:0. Dominirali su Panceri. Jirgen Klop je navikao na rasprave sa predstavnicima medija, pogotovo kada je bio na klupi Borusije iz Dortmunda. Sada ga je „žacnulo” pitanje zašto u konkurenciji za tim nema Jozue Kimiha iz Bajerna. 20.45: (1,17) Holandija (8,00) Srbija (19,0) MOZZART RELAX Protiv Srbije je odlično funkcionisao trio na sredini terena: Bišof, Pavlović i Virc.

“Vidite da je izuzetno teško, ne zato što želim da umanjim ili preuveličam neku priču ili nešto slično, već jednostavno zato što svi želite da stvorite priču. To je normalno, naravno. Odigrali smo veoma dobru utakmicu. Sada zamislite da imamo tačno tri vezna igrača u Nemačkoj. Tačno tri. Zašto bi uvek igrao samo jedan igrač? Morate biti u dobroj formi da biste igrali. Baš kao i u svakom klubu. Tamo ne igrate ako niste u dobroj formi. Potrebne su vam drugačije strukture, potrebni su vam lideri, potrebni su vam igrači sa velikom izdržljivošću, potrebni su vam kreativni igrači, potrebne su vam sve vrste stvari. Odigrali smo veoma dobru utakmicu i to je ono na šta je pitanje bilo usmereno. Logično je da se pojavilo, samo sam mislio da je malo rano. Dakle, veoma sam zadovoljan situacijom. Zaista moram reći, veoma srećan. Niko ko zapravo može da igra fudbal ne mora da brine ni o čemu ili bilo čemu sličnom. Radujem se budućnosti sa momcima. I sa svima koji će biti tamo. I nadam se da ćemo imati onakav izbor kakav biste obično imali”, istakao je novi selektor Nemačke na konferenciji za novinare.