Zagrevanje za najtužniju žurku na svetu: Petarda pukla već do poluvremena, sedmica na kraju

Već do poluvremena su domaćini spakovali gostima pet lopti u mrežu. Pitanje je da li bi Burkina Faso pružila mnogo jači otpor da su na terenu bili Naser Điga, Edmond Tapsoba, Arsen Kuasi, Lasina Traore i ostali standardni prvotimci ove reprezentacije. Svakako, podmlađeni sastav koji je doputovao u Argentinu samo nekoliko sati pre utakmice, zbog otkazivanja prvobitnog leta iz Maroka, nije uspeo da ostavi dobar utisak protiv raspoloženog rivala.

Bila je ovo druga prijateljska utakmica za Gaučose od letošnjeg Mundijala i poraza u finalu od Španije, druga od kada je Mesi najavio povlačenje, a odigrali su još ubedljivije nego protiv Bolivije, koju su savladali sa 4:0.

Dvojica mladih napadača upisali su prve golove u dresu A selekcije, Đanluka Prestijani i Franko Mastantuono, a krilo Benfike je imao i asistenciju za Hulijana Alvareza u finišu prvog dela utakmice. Strelci su bili još Lautaro Martinez, iz odbitka posle odbranjenog penala, Mumuni Dijalo, koji je postigao autogol u 8. minutu za 2:0, Niko Paz i Đulijano Simeone za kraj, u nadoknadi drugog poluvremena.

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Iskoristio je Skaloni, koji još pregovara sa čelnicima argentinskog saveza o svojoj budućnosti u ulozi selektora, ovu utakmicu da pruži priliku Rominom Matijasu Suleu i Estudijantesovom Tomasu Palasiosu da debituju u najjačoj selekciji Argentine. I Bokin Lionel Flores je posle nekoliko minuta protiv Bolivije sada dobio nešto više vremena da se pokaže široj javnosti. Sva trojica su ušli na početku drugog dela igre, a u finišu je prvi nastup kao A reprezentativac upisao još jedan fudbaler Rome, Santijago Kastro.

Biće mnogo suza u sredu zbog rastanka sa Mesijem, ali pripreme Gaučosa za život bez njega uveliko su u toku. I nema sumnje da će Argentina nastaviti da bude svetska sila...

PRIJATELJSKA UTAKMICA

Argentina - Burkina Faso 7:0 (5:0)

/Martinez 4, Dijalo ag 8, Prestijani 12, Paz 35, Alvarez 36, Mastantuono 57, Simeone 90+3/