Kreću abaligaške obaveze: Rano je za odmor nosilaca, cilj je naučiti Navarov sistem

Zvezda sezonu kreće u Železniku protiv FMP-a (18.00, TV Arena 1 Premium). Panteri su pretežno mlada ekipa koja može da trči i suprotstavi se sistemu Ibona Navara čija je osnova upravo brža igra. Valja reći da crveno-beli u Železnik stižu posle duplog kola u Evroligi, pa ćemo videti kako će Navaro raspodeliti minutažu.

Klub sa Malog Kalemegdana objavio je u subotu da su Špancu za sve aktivnosti na raspolaganju Dejan Davidovac, Nikola Đurišić i Patrik Boldvin Džunior. Da li to znači da će sva trojica biti u sastavu nije poznato, ali nije ni nemoguće. Pristalice crveno-belih bi sigurno volele da vide Boldvina u akciji, budući da je reč o najzvučnijem pojačanju ovog leta.

Sa druge, sigurno je da na parketu neće biti Džonatana Motlija kome je stradala prednja loža. To znači da će u narednom periodu Ebuka Izundu biti jedina prava petica u rosteru, pa ćemo definitivno gledati dosta niskih petorki na koje će Navaro biti primoran.

Tu bi solidnu ulogu mogao da ima Vojin Medarević. Pokazao je mladi as Zvezde da nije Suboticu zamenio Beogradom samo da bi bio statista, već da je u stanju ozbiljno da doprinese, pogotovo u ABA ligi. Naravno, peticu će u nekim momentima pokriti Čima Moneke i Semi Odželej.

18.00: (5,50) FMP (19,0) Crvena zvezda (1,20)

Što se tiče ekipe FMP-a, Saša Nikitović je ostao na klupi Pantera, dok je zadržan i solidan broj igrača iz prve sezone. Sigurno je najveće pojačanje iskusni Nikola Rebić koji je došao iz redova šampiona Srbije - Spartaka, dok u Železniku velike nade polažu i u Brendona Raša koji je u dosadašnjoj evropskoj karijeri pokazao da je izvanredan skorer (na jednom meču u slovačkom prvenstvu dao 53 poena). Doduše sada taj epitet treba da opravdana na nešto višem nivou i to odmah protiv tima iz Evrolige.

Filip Rebrača, Nikola Gašić, Petar Grojić i Aleksa Stanojević su tu od prošle sezone, a pored Rebića na poziciji plejmejkara gledaćemo i mladog Petra Radovića iz Čačka koji ima 19 godina i do prošle sezone je nosio dres Borac Mozzarta. Ista generacija kao Radović su i Matija Popović i Petar Ostojić. Sva trojica su bili deo reprezentacije Srbije do 18 godina koja je na leto 2025. igrala pod komandom upravo Nikitovića, pa će sada zajedno da se dokazuju i na seniorskom nivou.