Matija Popović opet heroj CSKA, dao je gol, ali Banjac ga je sprečio da se raduje (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 01.08.26. | 17:28
Okršaj CSKA Moskve i Krilja Sovjetova u 2. kolu Premijer lige Rusije završen je bez pobednika - 1:1 (1:0)
Fenomenalno je ušao u novu sezonu nekadašnji fudbaler Partizana Matija Popović. Na premijeri prvenstva Rusije jedan je od junaka pobede CSKA Moskve nad Baltikom (2:1), dok je u 2. kolu ove subote zatresao mrežu Krilja Sovjetova. Na njegovu žalost, Armejci nisu zadržali prednost koju im je on doneo, susret u ruskoj prestonici završen je 1:1 (1:0), za šta je delom “kriv” i Srbin iz Krilja Sovjetova Mihajlo Banjac.
Pre nedelju dana Popovićev šut je igrač Baltike preusmerio u sopstvenu mrežu, tako da se statistički nije pistao pogodak 20-godišnjem ofanzivcu, već samo asistencija. Ovog puta protiv Krilja Sovjetova je definitivno došao do prvog gola u sezoni, i to veoma efektnog.
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Nažalost po njega, ovog puta je vredan samo jedan bod, pošto je rival uspeo da izjednači u drugom poluvremenu, a asistenciju je upisao bivši vezista TSC Bačke Topole. Dakle, Srbi su junaci ovog okršaja na VEB areni.
Krilja Sovjetov je definitivno zadovoljniji tim ishodom. Ne samo zato što je gubio, već i zbog činjenice da je CSKA bio bolji tokom većeg dela meča.
19.45: (2,95) Baltika (3,259 Dinamo Moskva (2,45)
Armejci su sredinom prvog poluvremena imali inicijativu i nanizali su nekoliko šansi. Iskusnog golmana Sergeja Pesjakova (37) uspeli su da probiju tek u 32. minutu, i to majstorijom srpskog ofanzivca. Krenuo je CSKA u kontranapad po levom krilu, argentinski napadač Lusijano Gondu je pronašao usamljenog Popovića na sredini terena, a on nije imao mnogo opcija. Pošto nije imao saigrače u blizini u boljoj poziciji, namestio se i raspalio levom nogom sa dvadesetak metara, precizno u donji levi ugao.
Tih 1:0 je ostalo do kraja poluvremena, a u nastavku su gosti iz Samare morali da krenu malo riskantinije. Isplatilo im se to, jer su u 63. minutu stigli do izjednačenja.
Takođe iz kontranapada, na sličan način. Samo, više gostujućih igrača je učestvovalo u toj akciji. Lopta je otišla na desno krilo, odatle po zemlji u sredinu, gde ju je prihvatio Mihajlo Banjac. Srpski vezista se mirno okrenuo, odložio povratnu loptu Maksimu Vitjugovu, a 28-godišnji vezista je sa ivice šesnaesterca perfektno plasirao loptu u nebranjeni deo gola CSKA. Sličan pogodak onom koji je vezista Crvene zvezde Muhamed Čan postigao u Severnoj Irskoj protiv Larnea.
Odmah posle toga trener CSKA Dmitrij Igdisamov je napravio dvostruku izmenu, a Popović je završio meč i ustupio svoje mesto Enrikeu Karmu. Banjac je s druge strane ostao na terenu do 71. minuta, kada je takođe zamenjen.
Drugi Srbin u moskovskom timu Milan Gajić ni ovog puta nije ulazio u igru, još se nije u potpunosti oporavio od povrede. Pomenimo i to, na klupi Krilja Sovjetova celu utakmicu je presedeo nekadašnji napadač Radničkog iz Kragujevca Džofri Činedu.
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RUSIJA 1 - 2. KOLO
Petak
Rodina - Rostov 2:4 (1:1)
/Poco 4, Sako 74ag - Komarov 16p, Krizan 52ag, Langovič 56, Šantali 90/
Subota
Akron - Rubin 1:2 (1:2)
/Dimitrijev 29 - Arojo 15, Daku 19/
CSKA Moskva – Krilja Sovjetov 1:1 (1:0)
/Popović 32 – Vitjugov 63/
17.30: (3,45) Dinamo Mahačkala (3,35) Lokomotiva (2,15)
19.45: (2,95) Baltika (3,259 Dinamo Moskva (2,45)
Nedelja
15.00: (8,00) Orenburg (4,60) Zenit (1,40)
17.15: (1,33) Krasnodar (5,00) Fakel (10,0)
19.30: (3,80) Ahmat (3,45) Spartak Moskva (2,00)
***kvote su podložne promenama