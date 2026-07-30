Još jedna pošiljka sa Marakane na Karaburmu: OFK Beograd uzeo Luku Zarića

Međutim, daleko od toga da su u sportskom sektoru Crvene zvezde digli ruke od rođenog Užičanina. Veruju da će Zarić nadoći kada fizički ojača i dobije minute u seniorskom fudbalu. Otuda i ne čudi vest potvrđena Mozzart Sportu: Luka Zarić će do kraja sezone igrati u OFK Beogradu kao pozajmljeni fudbaler srpskog šampiona.

Jasno je svima da Crvena zvezda i OFK Beograd intenzivno sarađuje, i da je odlazak Luke Zarića na Staru Karaburmu već viđen „modus operandi“.

Trebalo bi Luka Zarić da ima ozbiljnu ulogu u sistemu Jovana Damjanovića. Romantičari su klimavo počeli novu sezonu. Ubedljivo su poraženi u Novom Sadu (0:4), dok su kao domaćini u Staroj Pazovi igrali bez golova sa Radnikom (0:0). Videlo se u tom meču protiv tima Zorana Rendulića da OFK Beogradu nedostaje brzine po bokovima. Morao je Jovan Damjanović da improvizuje, posebno što je Holanđanin Vouter povređen.

Jasno je da posle dolaska Luke Zarića ne postoji mogućnost da plavo-beli dres zaduži Daglas Ovusu. Trener Dejan Stanković ga ne vidi kao ozbiljnu opciju, ali mu se traži klub u inostranstvu.