Bešiktaš ne želi da igra na kartu sreće, Danci veruju u tradiciju kod kuće

Turski predstavnik, koji je ovog leta znatno pojačao redove i nastoji i dalje da dovede napadača, moći će da računa na petoricu igrača koji su potpisali ovog leta. U pitanju su bivši golman Bajerna Aleksander Nibel, zatim Orkun Kokču i Kasum Utara, te Ilhan Fakili i Dogan Alemdar. Jedini van tima je i dalje Belgijanac Leandro Trosar koji je na produženom odmoru po završetku Mundijala.

Trener Bešiktaša, Italijan Vinčenco Italijano, svestan je šta očekuje njegove izabranike na stadionu u Herningu.

"Moramo da ponovimo igru iz prvog meča, odigrali smo zaista dobro. Imamo malu prednost, ali i težak zadatak na gostujućem terenu. Znamo da je Midtjiland tim koji igra veoma dobro na svom terenu. Želja nam je da odigramo najbolje i prođemo dalje, nadam se da ćemo imati uspeha u tom smeru", rekao je Italijano.

19.00: (2,00) Midtjiland (3,60) Bešiktaš (3,60)

Ono na čemu će Italijano insistirati i večeras je efikasnija igra. Bešiktaš je i u prvom meču stvorio dosta prilika, ali je samo jedna pretvorena u gol.

"Statistika je sjajna, vrlo važna, ali igrali smo 11 na 10 skoro 75 minuta. To je bio drugačiji tip meča. Sada će se sve promeniti. Protivnik je na 0:1, biće agresivniji i napadaće. Imamo prednost, ali moramo je pametno čuvati. Moramo da budemo oprezniji u odbrani, ali i klinički precizniji pred golom protivnika. U prvom susretu nismo iskoristili veliki broj šansi, nedostajalo nam je koncentracije i mirnoće u završnici. Želimo da nastavimo da stvaramo šanse, ali uz više datih golova", podvukao je Italijano.

Trener Bešiktaša pokušao je u kratkom periodu da u tim uklopi nove igrače. Zato je kaže češće menjao i rotirao, a usput je pokušao da nametne svoju filozofiju igre.

"To nije lako posle samo mesec dana rada. Ne znam kad ćemo biti spremni, to je istina. Verujem da ćemo napredovati na dnevnoj bazi, čak i u fizičkom smislu. Trosar i još neki igrači će doći kasnije i bićemo potpuno drugačiji tim", obećao je strateg turskog prvoligaša.

Na drugoj strani trener Midtjilanda Mike Tulberg je poručio da levi bek Viktor Bak neće moći da igra nekoliko nedelja zbog povrede koju je zadobio u nedelju u pobedi nad Sonderjiskeom (3:2).

"Štata za Viktora, ali to je život fudbalera. Šteta je jer je igrač na kog sam navikao i koji se retko povređuje. Težak udarac je izgubiti ga pred ovako važan meč", kaže Tulberg.

Trener Midtjilanda se nada da će i Bešiktaš biti u krugu onih evropskih klubova koji su loše prošli na gostovanju u Herningu.

"Uspevali smo da dobijemo većinu evropskih timova kad smo domaćini, tako da verujem da i sada možemo da ostvarimo dobar rezultat. Naravno da poštujemo Bešiktaš i znamo koliko su dobri, ali moramo da napadnemo i vidimo šta možemo da uradimo za 90 ili čak 120 minuta", poručio je Tulberg.

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LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)

Četvrtak

18.00: (1,33) Makabi Tel Aviv (5,50) Šerif Tiraspol (8,50), prvi meč: 5:0

19.00: (3,25) Hradec (3,35) Tromse (2,10), prvi meč: 1:0

19.00: (1,90) Pafos (3,40) Hajduk (3,80), prvi meč: 0:2

19.00: (2,00) Midtjiland (3,60) Bešiktaš (3,60), prvi meč: 0:1

19.45: (1,85) PAOK (3,45) Dinamo Kijev (4,00), prvi meč: 3:2

20.00: (2,55) CSKA Sofija (3,25) Karabag (2,85), prvi meč: 0:0

20.30: (2,95) Ferencvaroš (3,50) Tvente (2,35), prvi meč: 2:1

20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,25), prvi meč: 1:1

21.00: (1,15) Benfika (8,00) Sankt Galen (16,0), prvi meč: 1:2

***kvote su podložne promenama