Benfika beži s giljotine: Ispravljanje fleka iz Švajcarske ili košmar za Silvu

Nije dobro krenula era Marka Silve na klupi Benfike. Doskorašnji trener Fulama nasledio je Žozea Murinja koji je preuzeo slavni Real, a debi je bio košmaran – poraz od Sankt Galena (1:2) u Švajcarskoj u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Bio bi to veliki udar na Lužu ako se Orlovi ne budu plasirali u narednu rundu kvalifikacija za drugorangirano evropsko takmičenje.

Dok Primeira nije još krenula, švajcarska Superliga je startovala prošle nedelje, pa je to otežavajuća okolnost za najtrofejniji portugalski klub. Za revanš (21.00), Silva ima više opcija u odnosu na prvih 90 minuta u Sankt Galenu. U konkurenciji za tim je letnje pojačanje, Kolumbijac Džon Duran. Takođe, oporavio se od bolesti i Leandro Bareiro.