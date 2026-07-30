Benfika beži s giljotine: Ispravljanje fleka iz Švajcarske ili košmar za Silvu
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 11:54
Lisabonski Orlovi razočarali u Sankt Galenu (1:2), popravni na Lužu (21.00) u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Kolumbijac Duran u konkurenciji za debi u novom klubu
Nije dobro krenula era Marka Silve na klupi Benfike. Doskorašnji trener Fulama nasledio je Žozea Murinja koji je preuzeo slavni Real, a debi je bio košmaran – poraz od Sankt Galena (1:2) u Švajcarskoj u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Bio bi to veliki udar na Lužu ako se Orlovi ne budu plasirali u narednu rundu kvalifikacija za drugorangirano evropsko takmičenje.
Dok Primeira nije još krenula, švajcarska Superliga je startovala prošle nedelje, pa je to otežavajuća okolnost za najtrofejniji portugalski klub. Za revanš (21.00), Silva ima više opcija u odnosu na prvih 90 minuta u Sankt Galenu. U konkurenciji za tim je letnje pojačanje, Kolumbijac Džon Duran. Takođe, oporavio se od bolesti i Leandro Bareiro.
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Ipak, očekuje se da bi Silva mogao da napravi samo jednu promenu u odnosu na startnu postavu pre sedam dana i da će Leandro Bareiro da zauzme svoje mesto. Defanzivac Antonio Silva igra poslednji meč za Benfiku jer je dogovoren transfer u Bornmut.
21.00: (1,15) Benfika (8,00) Sankt Galen (16,0)
Za golove biće zaduženi Poljak Kaminski, letnje pojačanje iz Lansa, i Grk Pavlidis, dok će iza njih da igraju Rafa Silva i Ukrajinac Sudakov, koji je posle jednogodišnje pozajmice za 20.000.000 evra ovog leta otkupljen od Šahtjora.
Sankt Galen traži čudo u Lisabonu. I pored poraza u prvom meču, Orlovi su bliži naredne runde. Zeleno-beli su dobro startovali i u domaćem šampionatu, pobedili su posle preokreta na svom terenu Cirih sa 2:1.
Posle poraza od Sankt Galena, Benfika je odigrala prijateljski meč sa nižerazrednim Belenensesom i slavila sa 5:1. Dva gola je dao Prestijani, a u listu strelaca se upisao i Duran, kao i Hrvat Franjo Ivanović, koji je jednom nogom u Betisu.
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LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)
Četvrtak
18.00: (1,33) Makabi Tel Aviv (5,50) Šerif Tiraspol (8,50), prvi meč: 5:0
19.00: (3,25) Hradec (3,35) Tromse (2,10), prvi meč: 1:0
19.00: (1,90) Pafos (3,40) Hajduk (3,80), prvi meč: 0:2
19.00: (2,00) Midtjiland (3,45) Bešiktaš (3,45), prvi meč: 0:1
19.45: (1,85) PAOK (3,45) Dinamo Kijev (4,00), prvi meč: 3:2
20.00: (2,55) CSKA Sofija (3,25) Karabag (2,85), prvi meč: 0:0
20.30: (2,95) Ferencvaroš (3,50) Tvente (2,35), prvi meč: 2:1
20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,25), prvi meč: 1:1
21.00: (1,15) Benfika (8,00) Sankt Galen (16,0), prvi meč: 1:2
***kvote su podložne promenama