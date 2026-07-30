Dinamovac je i ne može u Hajduk… Tako je bilo pre dve godine, a sada – iz Bazela na Poljud

Imala je Lokomotiva u jednom trenutku veoma zanimljivu vezu i navalu. Sandro Kulenović bio je u zagrebačkom klubu, takođe i Lirim Kastrati, kao i trio koji je sada u Dinamu – Luka Stojković, Lukas Kačavenda i Robert Mudražija. I nije to bilo sve…

Stanovnik u Kranjčevićevoj ulici bio je i Marin Šotiček. Dobar fudbal igrala je Lokomotiva u sezoni 2023/2024, a levo krilo dalo je devet golova u hrvatskom šampionatu. Tokom leta se našlo na raskrsnici i završilo je u Bazelu. Švajcarski klub iskeširao je 3.000.000 evra i pobedio konkurenciju, a imao je kontakte i sa Dinamom i sa Hajdukom.