Dinamovac je i ne može u Hajduk… Tako je bilo pre dve godine, a sada – iz Bazela na Poljud
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 12:33
Marin Šotiček stigao na jednogodišnju pozajmicu, Bili imaju mogućnost otkupa
Imala je Lokomotiva u jednom trenutku veoma zanimljivu vezu i navalu. Sandro Kulenović bio je u zagrebačkom klubu, takođe i Lirim Kastrati, kao i trio koji je sada u Dinamu – Luka Stojković, Lukas Kačavenda i Robert Mudražija. I nije to bilo sve…
Stanovnik u Kranjčevićevoj ulici bio je i Marin Šotiček. Dobar fudbal igrala je Lokomotiva u sezoni 2023/2024, a levo krilo dalo je devet golova u hrvatskom šampionatu. Tokom leta se našlo na raskrsnici i završilo je u Bazelu. Švajcarski klub iskeširao je 3.000.000 evra i pobedio konkurenciju, a imao je kontakte i sa Dinamom i sa Hajdukom.
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Toga leta u žiži je bio i njegov otac, dao je „zapaljiv“ intervju, a jedan deo posebno je interesantan ovih dana. Pogotovo je postao sinoć kada je Marin Šotiček stavio paraf na ugovor sa Hajdukom do kraja sezone.
„Zahvalio se ljudima iz Hajduka i rekao im je da kao dinamovac ne može da dođe u Hajduk. Splitski je klub nudio iste uslove kao i Bazel sada, čiju je ponudu prihvatio. Nije li to žalosno? No, ispalo je kako je ispalo“, rekao je svojevremeno otac Marina Šotičeka.
Hajduk je doveo Marina Šotičeka na pozajmicu do kraja sezone, a imaće mogućnost da otkupi levo krilo švajcarskog kluba za koji je odiigrao 70 utakmica i upisao sedam golova i isto toliko asistencija. Pominjala se i Rijeka, bila je u priči…
Prava pomama je ovih godina vladala za momkom rođenim u slovenačkom Novom Mestu, navodno mu je još Sergej Jakirović, dok je bio na Maksimiru, rekao da želi da ga vidi u njegovoj svlačionici. Nije se dogodilo, ali se razmišljanja u pogledu dolaska na Poljud u međuvremenu jesu promenila.
Ako bude igrao u splitskom klubu kao u Lokomotivi, imaće trener Gonzalo Garsija razlog za zadovoljstvo.
„Utisci su fantastični, jedva čekam da upoznam ekipu i čim pre krenem s radom. Pratim našu ligu, jako mi se sviđa fudbal trenera Garcije, mislim da mogu lako da se uklopim u njegove zamisli. Takođe, poznajem puno igrača s kojima igram u mlađim uzrastima, siguran sam da će mi oni pomoći da idem putem kojim treba da idem. Želim u svakoj utakmici da dam sve od sebe, radiću maksimalno da ekipa pobeđuje, a radom i trudom će sve doći na svoje“, poručio je Marin Šotiček nakon potpisa ugovora.