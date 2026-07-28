Svrgnut Andre Pjer Žinjak: Imamo najskupljeg autohtonog francuskog centarfora svih vremena
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 17:31
Monako dogovorio Matisa Ablina iz Nanta za 30.000.000 evra, najveća je specifičnost što se radi se o igraču koji ne vuče korene ni iz jedne druge zemlje do Francuske
Kada otvorite listu najskupljih francuskih napadača u istoriji, (računati samo oni koji su igrali na najisturenijoj poziciji, dakle bez krila), tamo ćete naći razne gol-mašine: Embapea, Dembelea, Ekitikea, Kolo Muanija, Enkunkua, Marsijala, Lakazeta, Rutera, Ben Jedera, Anelku, Tela, Benzemu, Gameira, Kalimuenda, Barija, Modesta... Svaki od pomenutih momaka ostvario je u karijeri transfer od bar 30.000.000 evra, ali je svaki od njih bar sa jedne strane porodične loze vukao poreklo iz neke druge zemlje.
Ipak, danas je u Francuskoj dogovoren jedan poseban transfer, jer se radi o nečemu što se ne viđa svakog dana. Monako je za 30.000.000 evra (fiksno 25.000.000 + 5.000.000 potencijalnih bonusa) kaparisao potpis Matisa Ablina iz Nanta. Radi se o igraču autohtononog francuskog porekla, momku rođenog u Anžeu, koji je na taj način pretekao Andrea Pjera Žinjaka koji je do sada bio najskuplji autohtoni Francuz, pošto je 2010. godine prešao iz Tuluza u Marselj za 16.000.000 evra.
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Inače, posao oko transfera Matisa Ablina predstavlja kolosalnu sumu za popularne Kanarince, koji su pred realizacijom najveće prodaje u istoriji kluba. Ablin je bio blizu odlaska iz Bretanje još pre godinu dana, ali je tek sada u potpunosti dogovorio prelazak u novu sredinu. U prethodnoj sezoni upisao je 34 nastupa u svim takmičenjima, postigao osam golova i zabeležio sedam asistencija, predstavljajući svetlu tačku u timu Nanta uprkos činjenici da je klub na kraju sezone ispao u Ligu 2.
Pred igračem rođenim u Anžeu sada je zadatak da se brzo prilagodi novim zahtevima i dokaže da je dorastao izazovu. U napadu Monaka predviđeno je da zameni 25-godišnjeg Folarina Baloguna, koji je privukao ogromno interesovanje nakon sjajnih izdanja na Svetskom prvenstvu i čiji se odlazak iz tima očekuje tokom ovog letnjeg prelaznog roka.