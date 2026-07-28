Svrgnut Andre Pjer Žinjak: Imamo najskupljeg autohtonog francuskog centarfora svih vremena

Kada otvorite listu najskupljih francuskih napadača u istoriji, (računati samo oni koji su igrali na najisturenijoj poziciji, dakle bez krila), tamo ćete naći razne gol-mašine: Embapea, Dembelea, Ekitikea, Kolo Muanija, Enkunkua, Marsijala, Lakazeta, Rutera, Ben Jedera, Anelku, Tela, Benzemu, Gameira, Kalimuenda, Barija, Modesta... Svaki od pomenutih momaka ostvario je u karijeri transfer od bar 30.000.000 evra, ali je svaki od njih bar sa jedne strane porodične loze vukao poreklo iz neke druge zemlje.

Ipak, danas je u Francuskoj dogovoren jedan poseban transfer, jer se radi o nečemu što se ne viđa svakog dana. Monako je za 30.000.000 evra (fiksno 25.000.000 + 5.000.000 potencijalnih bonusa) kaparisao potpis Matisa Ablina iz Nanta. Radi se o igraču autohtononog francuskog porekla, momku rođenog u Anžeu, koji je na taj način pretekao Andrea Pjera Žinjaka koji je do sada bio najskuplji autohtoni Francuz, pošto je 2010. godine prešao iz Tuluza u Marselj za 16.000.000 evra.