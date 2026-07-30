PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Valjak gazi preko Luksemburga
Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 11:48
Pročitajte nekoliko predloga za 30. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Borila se Vojvodina koliko je mogla, ali od prvog zvižduka portugalskog sudije Migela Nogeire bilo je jasno da će Ajaks da se prošeta kroz Novi Sad. Priča će verovatno da bude ista i na Johan Krojf Areni pošto Kopljanici podižu formu za predstojeće prvenstvo, gađajte 1-1&T1 3+.
Mozzart kombinazzije
Ukupna tradicija i poslednji rezultati međusobnih susreta (četiri uzastopne pobede) ulogu favorita daju Korintijansu. Međutim, Atletiko Paranaense je vezao četiri prvenstvena trijumfa i skočio na treće mesto, pa iako i Timao igra vrlo dobro savetujemo vam da ne dirate ishod.
Konačan ishod
Hajduk zasad deluje ubedljivo u LE i euforija je ponovo zahvatila Split. No, ne bi bio prvi put da Majstori s mora proćerdaju stečeno kad se tome najmanje nadate, tim pre što je Pafos izuzetno iskusna ekipa i ume da igra na rezultat. Biramo keca, ako ga ne vidite tu je 2-4.
Konačan ishod
Partizan je počeo da pobeđuje, ali poslednja dva rezultata su jedino čime mogu da budu zadovoljni trener Saša Ilić i navijačka armija crno-belih. Igra je daleko od ubedljive i sreća je što UNA Štrasen nema čime da zapreti Beograđanima, koji bi trebalo da trijumfuju i u revanšu.
Konačan ishod
Železničar je ostavio odličan utisak u prvoj utakmici i prava je šteta što u Kamenolom ne donosi bolji rezultat, koji je objektivno i te kako zaslužio. Ipak, neiskustvo je prepreka koju nije uspeo da savlada. Pritom, Bragi će kod kuće da bude mnogo lakše i kec će doći iz keca.
Dupla pobeda
Gremiju ne ide i to ga je uvuklo u opasnu zonu u Brazileirau. Sada ima priliku da pobedom podigne samopouzdanje jer se Bolivar mnogo bolje snalazi na 3.650 metara nadmorske visine u La Pazu nego na nivou mora, a i prvi meč dobio je sticajem srećnih okolnosti. Golove obiđite.
Konačan ishod
Trijumf Ferencvaroša u Enshedeu bio je prilično iznenađenje, a heroj njegovog slavlja bio je golman Deneš Dibus, koji je branio i moguće i nemoguće. Ali, Holanđani su videli da Fradi nije kvalitetniji i očekujemo da revanš protekne u njihovoj dominaciji i da donese dvojku.
Konačan ishod
Šelburn je praktično završio posao jer ne vidimo kako bi Nome mogao da anulira poraz od 5:2. Stoga je pred nama više-manje revijalna utakmica u kojoj Estonci žele častan oproštaj, a Dablinci pozitivan rezultat pred važno gostovanje Voterfordu. Odigrajte X2&GG, solidno plaća.
Mozzart kombinazzije