Lamin Ture (UNA Štrasen) i Že (Partizan)
Lamin Ture (UNA Štrasen) i Že (Partizan)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Valjak gazi preko Luksemburga

Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 11:48

Pročitajte nekoliko predloga za 30. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LK | 20:00
Ajax - Vojvodina
ID: 9868199

Borila se Vojvodina koliko je mogla, ali od prvog zvižduka portugalskog sudije Migela Nogeire bilo je jasno da će Ajaks da se prošeta kroz Novi Sad. Priča će verovatno da bude ista i na Johan Krojf Areni pošto Kopljanici podižu formu za predstojeće prvenstvo, gađajte 1-1&T1 3+.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1-1&T1 3+ (2)
Za izbegavanje
BRAZIL 1 | 00:30
Corinthians - Atletico PR
ID: 9867849

Ukupna tradicija i poslednji rezultati međusobnih susreta (četiri uzastopne pobede) ulogu favorita daju Korintijansu. Međutim, Atletiko Paranaense je vezao četiri prvenstvena trijumfa i skočio na treće mesto, pa iako i Timao igra vrlo dobro savetujemo vam da ne dirate ishod.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.95)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LE | 19:00
Paphos - Hajduk
ID: 9868134

Hajduk zasad deluje ubedljivo u LE i euforija je ponovo zahvatila Split. No, ne bi bio prvi put da Majstori s mora proćerdaju stečeno kad se tome najmanje nadate, tim pre što je Pafos izuzetno iskusna ekipa i ume da igra na rezultat. Biramo keca, ako ga ne vidite tu je 2-4.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.85)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 20:15
UNA Strassen - Partizan
ID: 9868205

Partizan je počeo da pobeđuje, ali poslednja dva rezultata su jedino čime mogu da budu zadovoljni trener Saša Ilić i navijačka armija crno-belih. Igra je daleko od ubedljive i sreća je što UNA Štrasen nema čime da zapreti Beograđanima, koji bi trebalo da trijumfuju i u revanšu.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.55)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 21:00
Braga - Zeleznicar Pancevo
ID: 9868200

Železničar je ostavio odličan utisak u prvoj utakmici i prava je šteta što u Kamenolom ne donosi bolji rezultat, koji je objektivno i te kako zaslužio. Ipak, neiskustvo je prepreka koju nije uspeo da savlada. Pritom, Bragi će kod kuće da bude mnogo lakše i kec će doći iz keca.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (1.92)
Fiksevi dana
KUP JUŽNE AMERIKE | 00:00
Gremio - Bolivar
ID: 9868166

Gremiju ne ide i to ga je uvuklo u opasnu zonu u Brazileirau. Sada ima priliku da pobedom podigne samopouzdanje jer se Bolivar mnogo bolje snalazi na 3.650 metara nadmorske visine u La Pazu nego na nivou mora, a i prvi meč dobio je sticajem srećnih okolnosti. Golove obiđite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.33)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LE | 20:30
Ferencvaros - Twente
ID: 9868115

Trijumf Ferencvaroša u Enshedeu bio je prilično iznenađenje, a heroj njegovog slavlja bio je golman Deneš Dibus, koji je branio i moguće i nemoguće. Ali, Holanđani su videli da Fradi nije kvalitetniji i očekujemo da revanš protekne u njihovoj dominaciji i da donese dvojku.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.35)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LK | 18:00
Nomme - Shelbourne
ID: 9868222

Šelburn je praktično završio posao jer ne vidimo kako bi Nome mogao da anulira poraz od 5:2. Stoga je pred nama više-manje revijalna utakmica u kojoj Estonci žele častan oproštaj, a Dablinci pozitivan rezultat pred važno gostovanje Voterfordu. Odigrajte X2&GG, solidno plaća.

Mozzart kombinazzije

Tip: X2&gg (2.1)

tagovi

predlozzi i tipovanja
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest