Junak Radničkog Nemanja Glavčić: Srbiji trebaju ljudi kao Feđa; hvata me jeza od praznog stadiona

Omaleni vezista, momak koji je fudbalski prohodao u Partizanu, probiao se kroz mlađe kategorije do prvog tima, ali je u istom odigrao samo tri utakmice tokom sezone 2015/16. E, taj. Upravo on je sinoć izgledao kao da ima olovku, lenjir i šestar i sa njima izvlači savršeno prave linije i krugove kojima se konstruisala igra Radničkog i pobeda o kojoj će se u Šumadiji dugo pričati.

Nije slučajno što je proglašen za igrača utakmice i što je baš za njega Feđa Dudić pomeuo u podkastu 2x45 kao jednog od igrača koji bi mogli da zablistaju. Svaki opasan napad Kragujevčana u Humskoj imao je njegov potpis. Ni isključenje Hasana Hilua nije promenilo sliku.

“Ušli smo u utakmicu sa idejom da igramo i došli spremni na sve scenarije, uključujući i crveni karton. Početak je možda delovao nesigurno jer smo došli sa ambicijom da pobedimo i nametnemo naš stil, a ne samo da pustimo da utakmica ide svojim tokom. Partizan je šanse stvarao više iz naših grešaka nego iz sopstvene organizacije. Kako je vreme odmicalo, dolazili smo do naše igre i poseda. Naravno, ta situacija iz 33. minuta je mogla sve da promeni. Mnoge utakmice u našoj ligi se redovno završe loše za ekipu koja je pretrpela isključenje jer igrač više mnogo znači. Nismo pokazali paniku jer smo bili spremni. Fenomenalne odbrane Luke Lijeskića su nas sačuvale, a pred kraj prvog poluvremena smo sa igračem manje izašli u završnicu sa četiri-pet igrača i postigli gol u idealnom trenutku”, rekao je Glavčić za Mozzart Sport

Kako gledaš na drugo poluvreme? Bilo je očekivano da se branite sa igračem manje pri vođstvu od 1:0, ali način na koji ste to uradili bio je izuzetan — kompaktno i organizovano, bez panike.

“Drugo poluvreme je pokazalo da smo u svakom trenutku znali šta hoćemo. Obično protivnik sa igračem više vrši konstantan pritisak i deluje da gol visi u vazduhu, ali sinoć to nije bio slučaj. Iz dobre organizacije, pripreme i neverovatne energije svih momaka, kako onih koji su počeli, tako i onih sa klupe — uspeli smo da pariramo. Sa igračem manje protiv Partizana mora mnogo da se trči. Crno-beli su imali polušanse, bez izgrađenih akcija. Delovali smo veoma zrelo”.

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Da li si zadovoljan svojom igrom? Na sredini terena sa Milošem Ristićem delovao si sigurno tokom čitave utakmice. Potpuno ste nadigrali Partizanov vezni red.

“Ne bih želeo da zvučim neskromno, ali dobio sam dosta pohvala. Možda i zato što godinama nisam igrao u Srbiji, pa ljudi nisu pratili moje igre. Dobro smo se osećali na terenu, što je posledica dobre pripreme i organizacije gde svaki igrač zna šta se od njega traži. Ne možeš biti nezadovoljan kada pobediš Partizan na gostovanju i to sa igračem manje, ali ova ekipa ima potencijal za još viši nivo. Priključio sam se kasnije i fizički još nisam na svom maksimumu, ali verujem da će vremenom sve biti kako treba”.

Kako gledaš na činjenicu da Radnički do sinoć, više od pola veka nije uspevao da dobije Partizan. Sinoć mu je to pošlo za rukom, sa tobom u glavnoj ulozi?

“Kao igraču sa preko sto utakmica u Mozzart Bet Superligi bilo mi je fascinantno da se ta pobeda nije desila ranije, jer je Radnički i prethodnih sezona igrao odlično i izlazio u Evropu. Celu situaciju najbolje oslikava reakcija navijača i ljudi u klubu. Kragujevac živi za fudbal i svi su još pod utiskom. Došao sam pre mesec dana i uverio se da je klub na vrhunskom organizacionom nivou. Ništa nije slučajno, sve je plod kvalitetnog rada.

Feđa Dudić je poznat po izuzetno intenzivnim treninzima, neki kažu da se ide “do kidanja” i da nisu nešto slično iskusili ranije.

“Utakmica je merilo svakog treninga. Kroz svaku utakmicu se vidi naša ideja, stil i ambicija. Rad stručnog štaba je na vrhunskom nivou — od analize i skautinga, do pripreme utakmice. Protiv Partizana smo izašli sa stavom da pokažemo naš fudbal. Rad sa Dudićem je bio jedan od glavnih razloga zašto sam se vratio u srpski fudbal posle osam godina u inostranstvu, jer i sa 29 godina mogu da napredujem. Rad jeste naporan i zahtevan, ali uživam u njemu i ono što je najvažnije - donosi rezultate. Sinoć je izgledalo kao da nismo imali igrača manje”.

Da li našem fudbalu treba više trenera sa takvim napadačkim stavom i otvorenim pristupom kakav ima Feđa?

“Bez dileme, pogotovo u ligi koja je u procesu razvoja i tranzicije. Podržavam ideju o smanjenju lige jer će to doneti veću koncentraciju kvaliteta. Pojavilo se dosta mladih, ambicioznih trenera koji mogu unaprediti fudbal i privući publiku na stadione. Radnički je dokazao da je takav pristup moguć”.

Kako gledaš na početak sezone? Posle dva uvodna poraza u kojima ste imali preko 30 šuteva ka golu, a niste uspeli da zatresete mrežu rivala, usledile su dve vezane pobede.

“Najvažnija je bila naša reakcija posle ta dva poraza. Verovali smo u proces i rad čak i kada smo bili na dnu tabele. U fudbalu te posle dva poraza otpisuju, a posle dve pobede dižu u nebesa. Naše je da ostanemo čvrsto na zemlji. Porazi su nam doneli mnogo jer smo imali iz čega da izvučemo pouke, i to nam se sada vratilo kroz rezultate.

Koliki je potencijal ove ekipe, s obzirom na to da je stiglo 18 novih igrača?

“Šef je selektovao tim i zna koliko ko može, ali iz dobrog rada i pobeda raste samopouzdanje cele ekipe. Trijumf nad Partizanom je veliki, ali to su samo tri boda. Očekuje nas težak raspored i meč sa IMT-om kod kuće. U fudbalu te pamte samo po poslednjoj utakmici i već od danas se okrećemo narednom izazovu. Odgovor na to koliko može ova ekipa ne mogu da dam ja, verujem ni ostali saigrači. To samo zna Feđa”.

Da li je meč protiv IMT-a zamka, jer posle pobede nad Partizanom navijači očekuju rutinski trijumf, a to često ne bude tako?

“To jeste zamka jer raste pritisak, ali to je pozitivan pritisak koji moramo prihvatiti. Svaka utakmica ima svoju težinu. Ako želimo veliki rezultat, moramo prihvatiti taj pritisak i nositi se s njim iz vikenda u vikend”.

Kako je došlo do tvog transfera u Radnički nakon boravka na Kipru?

“Presudila je Feđina želja. Prvo sam planirao da sačekam ponude iz Grčke i Kipra, ali strpljenje i istrajnost kluba su presudili. Iz Kraljeva sam, tako da mi je Kragujevac blizu kuće. Kada te neko toliko želi, ima jasan plan za tebe i vodi klub na vrhunskom nivou, onda je lako doneti odluku. Nisam mogao da kažem “ne”.

Kragujevac je lokalpatrotska sredina. Naravno, kao i svugde, Crvena zvezda i Partizan imaju navijače, ali u Kragujevcu se istinski navija za Radnički.

“To je grad koji obožava fudbal i ljudi mnogo vole klub. Ne možete da pretpostavite kolika je šteta što ćemo još pet utakmica na domaćem terenu igrati bez prisustva publike. Posle ovakve pobede protiv Partizana, Čika Dača bi na sledećoj utakmici bio pun. Ovako, igraćemo u ambijentu koji nije dostojan ni prijateljske utakmice, a kamoli prvenstvene. Za mene je pomalo jeziva i neprijatna situacija gde izlazim na teren i i vidim da na tribinama nema žive duše”, rekao je Glavčić.

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Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)

/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

IMT - Radnički Niš 0:0

Partizan - Radnički Kragujevac 0:1 (0:1)

/Sremčević 45/

Zemun - Mladost 0:1 (0:1)

/Tašovski 9/

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

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