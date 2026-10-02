ABA LIGA 2026/27: Kreće, konačno! Više klubova, nek bude više i kvalitetne košarke i suđenja

Ukratko, za one koji možda nisu upućeni, razdor između dosadašnjih arbitara i ABA lige počeo je zbog neslaganja oko visine nadoknade po utakmici. Sudije već neko vreme pokušavaju da se izbore za veća prava u ABA ligi. Prvenstveno, da se poveća iznos naknade, koja bi po utakmici trebalo da iznosi 562,5 evra bruto za takmičarsku 2026/27, u prvoj fazi, Top 8 i plej-autu. Sudije su tražile da se suma poveća na 1.200 evra, što je ABA liga automatski odbila i nudila 630 evra po meču. Posle više neuspešnih razgovora, počela je da kao rešenje provejava suma od 700 do 750 evra po meču, uz dalji progresivan rast do finala. Sudije su tražile i priznavanje njihove Unije kao ravnopravnog člana visokog tela ABA lige i da oni imaju svog predstavnika na sastancima koji se tiču upravo njih i njihovog rada, da imaju ravnopravan glas u odlučivanju... Tražili su i zdravstveno osiguranje, uvećanje dnevnica i naknade za korišćenje automobila... Dosta je stavki oko kojih dve strane pokušavaju da se dogovore, a sada će Evroliga pokušati da to reši kao posrednik u razgovorima, kako bi se izbeglo devalviranje kvaliteta takmičenja, a pre svega suđenja.

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Ovo je takođe bilo i leto velikih promena. Prva velika odluka bila je da se takmičenje proširi na 20 klubova, vraćanjem Cibone i ulaskom Slovana iz Bratislave, koji će debitovati u ABA ligi. Takođe, dugogodišnji sportski direktor Milija Vojinović iznenada je napustio poziciju kako bi preuzeo istu ulogu u Vojvodini, a naknadnim glasanjem za tu funkciju izabran je Ibrahim Erkan. Mada, on još nije zvanično preuzeo istu pošto nije napustio Evroligu u kojoj je radio prethodnih godina. Smenjeni su takođe komesar i disciplinski sudija, pa su na njihova mesta izabrani doskorašnji sudija Migel Anhel Perez i Robert Brdar.

Da ne dužimo dalje, jer ste o svemu mogli već da se informišete na stranicama portala Mozzart Sport tokom prethodnih sedmica i meseci, preći ćemo na ono glavno. Pred vama je velika najava nove sezone ABA lige. Istu ćemo, valjda, gledati sa najboljim igračima i arbitrima...

MALO O FORMATU NOVE SEZONE...

ABA liga će u sezoni 2026/27 imati 20 klubova, podeljenih u dve grupe sa po deset timova. U prvoj fazi igraće se 18 kola po dvokružnom sistemu, a četiri najbolje ekipe iz svake grupe izboriće Top 8. Preostalih šest iz obe grupe odlazi u plej-aut, uz prenošenje rezultata iz prve faze.

U Top 8 fazi klubovi će igrati samo protiv četiri rivala koji dolaze iz druge grupe, po jednom kod kuće i u gostima, što donosi još osam utakmica. Prvih šest timova zatim ide direktno u četvrtfinale, dok sedmoplasirani i osmoplasirani iz Top 8, zajedno sa dve najbolje ekipe plej-auta, igraju plej-in za preostala dva mesta. Sedmi i osmi iz Top 8 prvo igraju međusobno, a pobednik odmah prolazi dalje, dok poraženi dobija još jednu priliku protiv pobednika duela dve najbolje ekipe plej-auta.

Četvrtfinale se igra na dve pobede, a četiri pobednika izboriće plasman na Fajnal for, na kojem će biti odlučen šampion ABA lige.

BORAC MOZZART – Prvo pobeći od ivice

Uroš Čarapić (©MN Press)

Za Borac Mozzart ove sezone postoji prilično jednostavno merilo uspeha – da april i maj ne provede gledajući iza sebe. Čačani su prošle godine status člana elitnog ranga sačuvali tek kroz baraž sa TFT-om i koliko god da je konačnih 2-0 odradilo posao, sama činjenica da se došlo do te tačke dovoljno govori o sezoni. Ovog leta zato se nije ni pokušavalo samo sa korekcijama prošlogodišnjeg sastava, Saša Ocokoljić dobio je praktično novu ekipu, ali i ima i dovoljno poznatih lica da promena ne izgleda kao početak od nule. Ostali su kapiten Uroš Čarapić, te Marko Jošilo, Đorđe Ćurčić i Mihailo Mušikić.

Borac je pre svega pokušao da dobije više iskustva i sigurnosti na pozicijama na kojima je prošle sezone previše zavisio od forme pojedinaca. Jovan Novak bi trebalo da donese mirniju organizaciju igre, dok Balša Živanović, Ranko Simović i Marko Radovanović već znaju šta ih čeka u regionalnom takmičenju. Potpuna nepoznanica, a verovatno i najvažniji deo slagalice, biće američki trio Entoni Roj, Kalil Spir i Aleks Stin. Spir iza sebe ima sezonu u Izraelu sa 9,2 poena i 5,4 skoka u proseku, uz blokadu po utakmici, pa bi njegova pokretljivost i energija trebalo da Borcu daju još jednu opciju u reketu. Tu je i mladi Luka Roganović, kao ulaganje koje ne mora da donese rezultat odmah.

Ne bi bilo pošteno od ovog Borca odmah zahtevati napad na gornju polovinu grupe u društvu Zvezde, Budućnosti, Cedevita Olimpije i još nekoliko vrlo ozbiljnih sastava. Mnogo važnije je da se napravi jasna razlika u odnosu na prošlu godinu. Da ekipa ne zavisi od jednog dobrog meseca kako bi spasavala sezonu, da Čačak ponovo bude neprijatno gostovanje za najveće klubove i da se status u ligi obezbedi bez novog baraža. Ako Borac uspe da se odmakne od samog dna, to će već predstavljati ozbiljan korak napred.

BUDUĆNOST – Kontinuitet više nije prednost, već obaveza

Dok je dobar deo regionalnih konkurenata ponovo menjao pola ekipe, Budućnost je ovog leta mogla sebi da dozvoli nešto mnogo vrednije – da ne kreće ispočetka. Andrej Žakelj je ostao, sa njim Jogi Ferel, Flečer Megi, Aksel Butelj, Džuvan Morgan, Aleksandar Kovlijar, Džeri Butsijel, Andrija Slavković i Đorđije Jovanović.

Najveće pojačanje ovog leta je Ajverson Molinar. Šuter iz Paname je prošle sezone protiv Budućnosti već demonstrirao zašto je doveden – u nokaut fazi Evrokupa ubacio joj je 34 poena. Bek je koji voli loptu, ume da diktira ritam kroz pik-en-rol i može sam da kreira kada napad zapne, što Ferelu i Kovlijaru daje još jednog igrača sposobnog da vodi posed. Džastin Smit donosi drugačiji profil pod košem, atletski izuzetno moćan, može da igra i “četvorku” i “peticu”, da trči u tranziciji i bude jako opasan oko obruča. Marijal Šajok daje dodatni kvalitet na krilu, Emir Hadžibegović širinu, a Stefan Đorđević još jedno telo u unutrašnjoj liniji.

Budućnost je prethodne sezone stigla do polufinala, a za ovu grupu igrača više nije dovoljno da bude samo ”tu negde” iza najvećih favorita. Ulazak među četiri najbolje ekipe trebalo bi da bude osnovna obaveza, a plasman na Fajnal for sasvim realna meta. Format će dodatno kažnjavati kikseve jer samo četiri tima iz grupe idu u Top 8, ali Budućnost je upravo jedan od sastava koji najmanje razloga ima da početak sezone koristi kao period upoznavanja. Ako želi korak više od prošle godine, sada mora da ga napravi na terenu.

CEDEVITA OLIMPIJA – Lopte ima dovoljno, sada treba raspodeliti odgovornost

Zvezdan Mitrović (©MN Press)

Cedevita Olimpija ove sezone teško može da se žali na nedostatak igrača koji umeju nešto da naprave sa loptom. Zvezdan Mitrović je zadržao dobar deo prošlogodišnje osnove da njegov sistem ne mora iznova da se postavlja, ali je najveći deo promena napravljen upravo u bekovskoj liniji. A onda je, praktično pred početak takmičenja, stigao i Rihard Lomaž.

Entoni Kovan dolazi posle sezone u kojoj je u Turskoj imao 14,9 poena i 6,8 asistencija i predstavlja klasičnog organizatora kojem nije problem da preuzme i ozbiljan deo poenterskog tereta. Lomaž je drugačiji tip igrača, klasičan skorer koji je za Neptunas u Evrokupu ubacivao 18,6 poena uz 4,1 asistenciju i gotovo 39 odsto za tri, pa Mitrović sada ima još jednog beka kojeg odbrana mora uvek da drži na oku. Brendon Mari, Džordan Gejni i Noa Kirkvud dodatno su proširili spoljne pozicije, dok Džejs Džonson i Osaji Osifo daju novi izgled reketu. Osifo, između ostalog, dolazi sa iskustvom iz Razvojne lige i atletikom potrebnom da pokrije obe visoke pozicije. Urban Kroflič jedini među prvobitnim novajlijama već poznaje ABA ligu posle sezone u Megi.

Individualnog napadačkog kvaliteta ima više nego dovoljno, sada mora da se postavi hijerarhija. Zato se nameće nekoliko pitanja na koja će odgovori dolaziti u hodu, od toga kod koga je lopta u završnici, koliko će ista ići Kovanu i Lomažsu, te gde ostaje prostor za Jaku Blažiča i Metjua Harta? To su slatke muke za trenera, ali će svakako morati brzo da ih reši.

Posle prošlogodišnjeg ispadanja u četvrtfinalu, samo novi plasman među osam teško bi predstavljao veliki pomak. Ovaj roster ima kvalitet za Top 8, a polufinale odnosno Fajnal for treba postaviti kao ozbiljan cilj. Za nešto više od toga moraće da pokaže ono što joj je prethodnih sezona često nedostajalo, a to je sposobnost da završi posao protiv rivala sličnog ili većeg kvaliteta.

CIBONA – Na novom početku

Cibona jeste novajlija u ovogodišnjem izdanju ABA lige, ali daleko od toga da je nekadašnji šampion novo ime. Takva je i lista igrača koja je sastavljena za povratničku sezonu. Cibona se vraća u regionalno takmičenje posle godinu dana pauze i osvojene titule prvaka Hrvatske, ali i kao klub koji je prošao dug proces privatizacije i imaće nove vlasnike.

Trener Ivan Rudež je dobio zanimljivu kombinaciju prošlogodišnjeg jezgra i igrača sa ozbiljnim regionalnim iskustvom. Najvažniji među njima mogao bi da bude Lovro Mazalin. Prošle sezone je za Zadar u ABA ligi imao 17,2 poena i 6,5 skokova, ali njegova vrednost prevazilazi granice statistike. Sa 205 centimetara može da igra više pozicija, napada niže čuvare leđima, igra u tranziciji i bude opasan na skoku. Roko Badžim donosi šut i iskustvo, Lovro Gnjidić još jedna je opcija kada treba neko da drži loptu, a Domagoj Vuković i Antonio Sikirić dodatnu širinu. Uz njih su ostali Jan Palokaj, Kamaka Hepa, Markus Lončar, Vigo Bart, Borna Katanović i Marjan Čakarun, pa Rudež ipak ima određeni kontinuitet.

Najviše će, međutim, zavisiti od toga koliko će brzo Cibona pogoditi sa strancima. Kalif Betl je prošle godine u Italiji beležio 12,9 poena i u Zagreb dolazi kao bek koji može sam sebi da kreira šut, napadne obruč i igra u tranziciji. Riki Mekgil bi trebalo da preuzme veliki deo organizacije, dok Vinsent Trevon Mičel daje novu opciju u reketu.

I pored svega, ne treba ime Cibone mešati sa realnim odnosom snaga. Povratak u ABA ligu je jedno, a priča o nekoj ozbiljnijoj ulozi u takmičenju nešto sasvim drugo. Opet, ovo nije roster kojem bi jedini cilj trebalo da bude preživljavanje. Miran plasman u plej-aut grupu bez straha za status bio bi minimum, a borba za jedno od prva dva mesta u toj fazi, koja vodi u plej-in, ne izgleda nedostižno ako se novi bekovi dobro uklope.

FMP ŽELEZNIK – Vreme da potencijal donese i plasman

FMP već godinama ima jednu od najprepoznatljivijih uloga u regionalnoj košarci. Mladi igrači dobijaju prostor, afirmišu se i odlaze dalje. No, prošle godine je ekipa iz Železnika ostala ispod nivoa na kojem bi sa svojim talentom želela da bude. Nova sezona zato bi trebalo da pokaže može li FMP uz proizvodnju igrača da napravi i ozbiljniji rezultatski pomak.

Saša Nikitović je zadržao kostur prošlogodišnje ekipe, Filip Rebrača, Aleksa Stanojević, Petar Grojić, Nikola Gašić, Džon Odžiako i Petar Ostojić ostali su kao osnova, ali je spoljna linija dobila znatno više opcija. Brendon Raš je prošle sezone bio prvi strelac Honveda sa 20 poena u proseku i može da igra na “dvojci” i “trojci”. Džamija Nil dolazi iz Razvojne lige, Nikola Rebić donosi iskustvo u organizaciji, dok Vukašin Mašić, Matija Belić, Marko Kovačević, Rastko Obradović i Petar Radović pripadaju profilu igrača kakav FMP tradicionalno traži – dovoljno mladi da još mogu ozbiljno da napreduju, ali spremni da odmah imaju minute.

U međuvremenu je roster dopunio i centar Reuf Livadić. Time je Nikitović dobio još jednu opciju pod košem i dodatnu dubinu u timu koji će zbog novog formata morati da bude dobar praktično od prvog kola.

Grupa A neće ostavljati mnogo prostora za visok plasman. Zvezda, Budućnost i Cedevita Olimpija na papiru imaju prednost unapred, a za preostalo mesto u Top 8 konkurisaće nekoliko timova vrlo sličnog kvaliteta. Tu FMP mora da vidi svoju šansu. Direktan ulazak među četiri bio bi odličan rezultat, ali je realnije očekivati da bude u gornjem delu plej-auta i napadne plej-in. Sve ispod prošlogodišnjeg nivoa već bi bio problem...

ŠIROKI – Pecara je ponovo tu, sada počinje teži deo posla

Trinaest godina Široki nije igrao među najboljim regionalnim klubovima. Povratak je izboren osvajanjem ABA 2 lige i samim tim je prvi veliki posao završen. Drugi počinje sada i za početak bilo je potrebno napraviti ekipu koja neće samo uživati u činjenici da se regionalna košarka vratila na Pecaru, već će biti sposobna da tu ostane.

Široki je pametno izbegao iskušenje da posle promocije promeni sve. Marijan Bagarić nastavlja posao sa delom grupe koja mu je donela plasman, između ostalih Josipom Bilinovcem, Matejem Bošnjakom, Dominikom Vujanovićem i Josipom Čovićem. Ali je na tu bazu dodat kvalitet koji je mnogo bliži nivou prvog ranga ABA lige. Karlo Žganec je tu možda najbolji primer. Četiri prethodne sezone proveo je u Zadru, iza sebe ima godine regionalne košarke i donosi iskustvo, čvrstinu i sigurnost na visokim pozicijama koje su povratniku ovog tipa posebno dragocene.

Još važniji mogao bi da bude Tajler Persons. Amerikanac je već igrao za Krku i Bosnu, a u sezoni 2024/25 bio je najbolji asistent ABA lige. To Širokom daje plejmejkera sa ozbiljnim iskustvom kakav je potreban ovakvom timu. Jure Zubac stiže iz Bosne, Ivan Karačić se vratio u klub, dok su Džošua Ola-Džozef i Čavon Luis nepoznatiji deo jednačine.

Ne treba od Širokog tražiti čudo. Razlika između druge i prve ABA lige je ozbiljna, a ako Bagarić od Pecare ponovo napravi teren na kojem će favoriti morati da igraju 40 minuta i ako Persons uspe da drži napad pod kontrolom, Široki će imati dovoljno da ne bude samo prolazna stanica. Sezona bez borbe za sam goli status predstavljala bi uspeh, a sve što ga dovede blizu plej-in mesta bilo bi iznad očekivanja.

IGOKEA – Dovoljno je bila blizu, sada ide preko crte

Nenad Stefanović (©MN Press)

Igokea je prošle sezone dva puta ostala sa pogrešne strane granice. Bosna ju je zaustavila u plej-inu ABA lige, a potom joj uzela i domaću titulu. Nije to bila sezona za rušenje svega što je napravljeno, ali jeste bila dovoljno dobra opomena da ”biti blizu“ u Laktašima nije naročito utešna kategorija.

Nenad Stefanović je zato dobio roster koji zadržava prepoznatljivu fizičku osnovu, ali bi trebalo da ima više sigurnosti sa loptom. Dragan Milosavljević, Aleksandar Lazić, Strahinja Gavrilović, Nejt Pjer Luis, Sandro Antunović i Đorđe Topolović ostali su, dok je najveća promena napravljena na mestu organizatora. Roman Pen je na Drejku postao najbolji asistent u istoriji univerziteta, a njegova glavna vrednost je upravo ono što Igokei može da bude potrebno – pregled igre, kontrola ritma i sposobnost da organizuje napad bez stalnog forsiranja.

Nikola Manojlović stigao je iz Borca, Lazar Stefanović iz FMP-a, dok su Haris Delalić i Petar Kovačević prešli upravo iz Bosne. Tu su još Džoel Armotrejding, Armin Hrštić, Faruk Duvnjak i Uroš Paunović. Nije mala rekonstrukcija, ali nije ni nasumična jer deo igrača odlično poznaje ligu, a Stefanović je sačuvao dovoljno prošlogodišnjeg tima da ponovo ne provodi jesen u uigravanju.

Za Igokeu bi plasman u gornji deo plej-auta, objektivno, bio premalo. U ovoj grupi ima sasvim legitimno pravo da napadne četvrto mesto i Top 8, verovatno u direktnoj borbi sa FMP-om i još nekoliko ekipa. Ako to ne uspe, ulazak u plej-in trebalo bi da bude minimum kojim bi sezona mogla da dobije pozitivan rezultat. Klub koji je toliko dugo stabilan u regionalnom društvu ne može svake godine da se zadovolji time što je favoritima bio neprijatan.

KRKA – Manje drame bilo bi dobra vest

Krka verovatno ne bi imala ništa protiv jedne dosadne ABA sezone. Bez velikih drama u završnici, bez računanja tuđih rezultata i bez pitanja da li će Novo Mesto naredne godine ponovo biti deo elite. Posle prethodne sezone u kojoj je opstanak rešavan na samom kraju, upravo bi takva stabilnost bila najveći napredak.

Domen Zevnik je nasledio Dejana Jakaru, ali klub mu nije nepoznat jer je već bio deo stručnog štaba. Od prošlogodišnje ekipe ostali su Jan Rebec, Blaž Mahkovic, Urban Oman i Jaka Klobučar, dok je ostatak sastava temeljno promenjen. Najvažnije mesto na spoljnim pozicijama popunio je Dijante Boldvin. Amerikanac je prošle sezone igrao za Borac i Krka u njemu dobija plejmejkera koji ume da kreira i sebi i saigračima, uz agresivnost na lopti u odbrani.

Posebno zanimljiv deo rostera je unutrašnja linija. Nadže Smit donosi atletiku, skok i zaštitu obruča, a prošle sezone je u FIBA Evropa kupu imao 7,2 skoka i 1,9 blokada, dok je Galin Smit klasičnija opcija unutra. Jon Dolničar, Lenart Sirc, Đorđe Božić i Uroš Šikanić povećavaju broj domaćih i regionalno poznatih igrača u rotaciji. Ekipa je nova, ali je već osvojila slovenački Superkup, što barem govori da početak zajedničkog rada nije bio loš.

Granice ovog tima ipak treba postaviti razumno. Top 8 iz ovakve grupe bio bi veliko iznenađenje. Krkina sezona će se mnogo više meriti onim što napravi posle prve faze i koliko daleko uspe da ostane od poslednjih pozicija u plej-autu. Ako opstanak obezbedi pre poslednjih nekoliko kola, biće to pun pogodak. Sve preko toga može da se računa kao bonus. No, očekujte da čuvena fiskulturna sala Leon Štukelj tradicionalno bude mesto na kojem će se najveći žestoko mučiti.

SLOVAN BRATISLAVA – Debitant je samo klub, ne i ljudi koji ga vode

Slovan je ušao u ABA društvo tokom leta, a iako je debitant preko leta je uradio dosta toga da se tako ne oseća kada sezona počne. Doveden je trener Dejan Jakara koji dobro zna takmičenje, a oko njega je okupio igrače koji su već prošli kroz isti ambijent.

Jakara je verovatno najvažnije pojačanje Slovana. Vodio je i Studentski Centar i Krku, umeo je sa manjim budžetima da napravi vrlo nezgodne ekipe i dobro zna gde debitant najlakše može da plati cenu neiskustva. Uz njega dolaze Niko Bačvić i Brejdi Skins, nekadašnji igrači Krke, kao i Zoran Nikolić, dugogodišnji centar regionalnih timova i član šampionske Budućnosti iz 2018. godine.

Posebno ozbiljan potez napravljen je dovođenjem Matea Drežnjaka. Hrvatski reprezentativac je u prošloj sezoni za Studentski Centar beležio 10,3 poena, četiri asistencije i 3,1 skok, a iza sebe ima utakmice za Široki, Cibonu, Budućnost... Kvinsi Ford, Trevon Bluiet, Dežur Bui i Trej Bjukenan predstavljaju stranu komponentu, dok domaću osnovu čine Matej Majerčak, David Abraham, Tomaš Pavelka i Milan Sabo.

Zbog svega Slovan ne izgleda kao tipičan debitant. Naravno, potpuno drugačiji nivo konkurencije i 18 utakmica prve faze tek treba da pokažu koliko ovaj sastav zaista vredi. Borba za stabilno mesto u plej-autu ne bi smela da bude maksimum ambicija ovog tima. Ako Jakara brzo postavi sistem, Slovan ima dovoljno iskustva i individualnog kvaliteta da pogleda prema vrhu donje grupe i eventualnom plej-inu. Top 8 bi već predstavljao veliko iznenađenje. Za prvu ABA sezonu, to je sasvim dovoljno ozbiljna početna pozicija.

DUBAI – Šampion ide u odbranu trona

Dubai nije samo favorit u grupi B, već kao aktuelni osvajač i branilac trofeja ponovo ulazi u sezonu kao jedan od glavnih kandidata za osvajanje ABA lige. Tim iz Emirata prethodne sezone bio je lider praktično tokom celog prvenstva, a potom je kroz plej-of redom eliminisao Spartak, Budućnost i u finalu Partizan Mozzart Bet.

Tokom leta nisu krenuli u veliku rekonstrukciju, već su na već veoma kvalitetnu osnovu dodali još nekoliko igrača sa ozbiljnim evroligaškim iskustvom. Ekipu će sa klupe predvoditi Ćavi Paskval, dok su među najvećim pojačanjima Tomas Vokap, Eli Okobo, Tornike Šengelija i Džaron Blosomgejm. Pored njih stigli su i Mamadi Dijakite i Davijon Minc.

Tim jesu napustili Aleksa Avramović, Bruno Kaboklo i Nejt Mejson, koji su prethodne sezone imali određene uloge, ali Dubai je uspeo da sačuva najvažniji deo šampionskog jezgra. U timu su ostali Džanan Musa, Dvejn Bejkon, Davis Bertans, Filip Petrušev, Mfiondu Kabengele, Mekinli Rajt, Klemen Prepelič i Kenan Kamenjaš, pa je tokom leta ekipa samo dodatno nadograđena.

Velika prednost Dubaija biće i širina rostera. Gust raspored u Evroligi zahtevaće konstantnu rotaciju i pažljivo raspoređivanje minuta, a kvalitet koji Paskval ima na gotovo svim pozicijama trebalo bi da mu omogući da odmara nosioce bez većeg pada u igri u regionalnom takmičenju.

Da novim zvezdama neće biti potrebno mnogo vremena za uigravanje pokazao je već i početak evroligaške sezone. Dubai je u prva dva kola savladao Real Madrid i Barselonu, pa je odmah bilo jasno da ambicije kluba ove godine ne staju samo na odbrani trofeja u ABA ligi.

SPARTAK – Da li su u Subotici pronašli zamenu za Hanlana?

Vlade Jovanović (©MN Press)

Spartak je prošle sezone potvrdio da nije samo prolazno iznenađenje ABA lige. Subotičani su ponovo izborili plej-of regionalnog takmičenja, osvojili titulu prvaka Srbije i još jednom pokazali da mogu da drže visok nivo tokom čitave sezone. Sada ih očekuje novi pokušaj da taj kontinuitet prenesu i na još zahtevniji ritam igranja na više frontova.

Najvažniji deo slagalice ostao je na svom mestu. Vladimir Jovanović nastavlja da vodi ekipu, a Spartak je uspeo da sačuva i značajan deo jezgra koje dobro poznaje njegov sistem. Danilo Nikolić i Igor Drobnjak bili su među važnijim igračima prošle sezone, ostali su i Amar Gegić, Luka Cerovina i Dalibor Ilić, pa Subotičani tokom leta nisu krenuli u potpunu rekonstrukciju tima.

Promene su se, ipak, dogodile na veoma važnim pozicijama. Spartak je ostao bez najboljeg strelca Olivijea Hanlana, dok su klub napustili i Ševon Tompson, Džavonte Hokins, Stefan Momirov, Nikola Rebić i Vojin Medarević, zbog čega je tokom leta klub morao da pronađe nova napadačka oružja. Najveći deo tereta trebalo bi da preuzmu Met Kolman i Džalon Pipkins. Kolman stiže posle odlične godine u Izraelu, gde se istakao i kao strelac i kao kreator, dok je Pipkins ozbiljan poenterski potencijal pokazivao u Rumuniji i Litvaniji. Kao pojačanja u reketu stilgi su Alonzo Gafni i Alen Omić, a kao igrači koji već imaju iskustva sa Aba ligom, stigli su i Marko Jeremić i Stefan Lazarević.

Rezultati iz predhodnih sezona su podigli očekivanja, a Subotičani sada treba da pokažu da mogu da izdrže ritam ABA lige i Lige šampiona bez pada u kvalitetu. Jovanović ima kontinuitet, sačuvano jezgro i nekoliko veoma interesantnih novih igrača, pa će najveće pitanje biti koliko brzo će nova spoljna linija nadoknaditi odlazak Hanlana i koliko će Spartak uspešno preneti prošlosezonski zamah na znatno zahtevniju sezonu.

MEGA – Novi klinci pred ABA izazovom

Navikli smo da iz sezone u sezonu gledamo Megu koja tokom leta ostaje bez nosilaca igre iz prethodne godine. Mlado jezgro odlazi, stiže nova generacija, pa je i ovog puta pred početak regionalne lige velika nepoznanica kako će ekipa izgledati na terenu.

Vule Avdalović ostao je na klupi, dok su Bogoljub Marković, Savo Drezgić, Asim Đulović, Urban Kroflič, Luiđi Suigo i Abdramane Sibi napustili tim, pa je praktično kompletna prošlosezonska okosnica nestala. Novu generaciju trebalo bi da predvode igrači koji su se prethodne sezone kalili u razvojnom timu OKK Beogradu, Aleksandar Vojinović, MVP prošlosezonske KLS, zajedno sa Pavlom Bačkom, Andrejem Lučićem, Lukom Paunovim i Vladimirom Kontićem.

Za mladi tim Mege nastupaće još i Uroš Šuput, švajcarski plej Lukas Maniema i Mihailo Bošković. Veću priliku trebalo bi da dobiju i Andrej Mušicki i Ognjen Srzentić, koji su prošle sezone imali sporednije uloge.

Upravo je to ponovo suština Mege: jedna generacija odlazi, a sledeća odmah dobija prostor da se pokaže u seniorskoj konkurenciji.

KLUŽ – Potpuna rekonstrukcija u Rumuniji

Kluž je debitantsku sezonu u ABA ligi završio u četvrtfinalu, gde je Budućnost naterao na majstoricu, ponovo je stigao među osam najboljih u Evrokupu, a uz sve to praktično pokupio sve trofeje na domaćoj sceni. Ipak, ekipa koja je napravila taj rezultat ovog leta gotovo je potpuno rastavljena. Otišli su najbolji strelci tima Fets Rasel i Mičel Krik, važni Ajverson Molinar i Karel Guzman, ali možda i najteži odlazak za nadoknaditi jeste Dušan Miletić, koji je bio jedan od najboljih centara lige. Od nosilaca iz prošle sezone ostao je praktično samo kapiten Patrik Ričard.

Kluž je zato ponovo morao da sklapa gotovo potpuno novu ekipu. Stigli su Otis Livingston, Džavonte Smart, Malkolm Hil, Kristijan Kulamae, Džavon Bes, Džejlin Mekreri, Kristijan Bišop i Uroš Plavšić.

Kako će sve to izgledati sa potpuno novim timom tek treba da se vidi, ali početak sezone nije krenuo najbolje. Rumuni su već odigrali prvo kolo Evrokupa, a novi tim, Maksima Roma, poslala ih je kući sa porazom od 34 razlike i jasnom porukom da će Kluž morati što pre da pronađe način da ponovo izgleda kao ekipa iz prethodne sezone.

BOSNA – Sarajevo ponovo sanja veliko

Edin Atić (©MN Press)

Povratnička sezona Bosne u ABA ligi prošla je bolje nego što su mnogi očekivali. Sarajevski velikan uspeo je da izbori plej-of regionalnog takmičenja, dok je na domaćoj sceni osvojio prvenstvo i Kup BiH. Dobar utisak ostavljen je i u Evropi, gde je Bosna stigla do četvrtfinala drugog po rangu FIBA takmičenja, pa se posle godina lutanja definitivno vratila na ozbiljnu košarkašku mapu regiona.

Ipak, čelnici kluba nisu odlučili da nastave istim putem. Roster je potpuno izmenjen, i od bitnijih igrača, Edin Atić ostao je jedini iz prošlosezonskog sastava. Otišli su nosioci poput Alfonsa Plamera, Džeroda Vesta, Majkla Janga i Miralema Halilovića, pa će Bosna praktično iznova graditi hemiju i hijerarhiju.

Sa druge strane, stigla su ozbiljna imena. Redži Peri trebalo bi da bude jedna od glavnih napadačkih opcija pod košem, Geri Braun organizator igre, dok će veliki deo poenterskog tereta spolja preuzeti Pi Džej Pajps i Deandre Golston. Tu su još Nikola Popović, Rajan Hokins i Džejms Benks, pa Bosna na papiru deluje da ima dublji i raznovrsniji roster nego što je bio prošle sezone.

Ove godine igraju i Evrokup, gde su već na gostovanju protiv Lijatkabelisa, iako izgubili trojkom u poslednjoj sekundi, pokazali da će biti nezgodan protivnik svima.

BEČ – Rekonstrukcija pred novu sezonu

Beč je posle debitantske sezone u ABA ligi odlučio da ovog leta praktično krene ispočetka. Od prošlogodišnjeg sastava ostao je samo Aron Stazić, dok je ostatak ekipe potpuno promenjen.

Ipak, dovedeno je nekoliko igrača koji već dobro poznaju regionalnu košarku, pre svega Krešimir Radovčić, Luka Kureš, Nikola Jovanović i Aleksa Novaković, dok bi najveći teret u napadu trebalo da preuzmu Grant Šerfild i Bara Njie. Posebno interesantno deluje Aleksandar Langović, koji iza sebe ima veoma dobru sezonu u Poljskoj i već je tokom priprema pokazao da može da bude jedan od glavnih aduta ekipe.

Promena se dogodila i na klupi, gde je Dragan Bajić iz uloge sportskog direktora prešao na mesto prvog trenera. Ostaje da se vidi koliko će brzo potpuno novi roster uspeti da pronađe pravu formu, posebno jer ih pored ABA lige očekuju i obaveze u FIBA Evropa kupu.

ZADAR – Prošla sezona za zaborav, sledeća pod još većim pritiskom

Zadar je prošle sezone ostao bez trofeja, što se u gradu košarke uvek teško prihvata. U ABA ligi su se tek u drugom delu sezone probudili, izborili plej-in, ali ih je Spartak zaustavio na prvoj prepreci, dok su u Hrvatskoj ostali bez četvrte uzastopne titule nakon poraza od Cibone u velikom finalu. Bez trofeja su završili i Kup, pa će ambicije i ove sezone biti jasne – povratak na domaći tron i pokušaj da se napravi korak više u regionalnom takmičenju.

Najveća promena dogodila se na klupi, gde je posle četiri godine završena era Danijela Jusupa, a ekipu je preuzeo Stipe Modrić. Zadržani su glavni oslonci Vladimir Mihailović i kapiten Marko Ramljak, ali su otišli veoma važni Lovro Mazalin, Karlo Žganec, Boris Tišma i Borna Kapusta, pa je tim ipak pretrpeo ozbiljne promene. Stigli su Ros Vilijams, Niko Šare, Ivan Vučić, Dario Drežnjak, Ivan Vraneš i poslednji Mark Ogden, čime je Zadar dobio više opcija na bekovskim pozicijama i potpuno novu centarsku liniju.

Mogao je Zadar tokom leta da dobije još jedno zvučno pojačanje, pošto je dolazak Radeta Zagorca praktično već bio završen. Dogovor je postignut, ugovor potpisan, ali je transfer u poslednjem trenutku zaustavio Nadzorni odbor kluba. Prema Zagorčevim rečima, presudile su stvari koje nisu imale veze sa novcem niti sa uslovima ugovora, pa od njegovog dolaska na kraju nije bilo ništa.

STUDENTSKI CENTAR – Koliki su dometi mladih Studenata?

Petar Mijović (©MN Press)

Studentski Centar je već ustaljeno član ABA lige, a u sledeću sezonu ući će sa znatno izmenjenim sastavom. Petar Mijović ostao je na klupi, ali je ekipa ostala bez nekoliko veoma važnih igrača, pre svega Alekse Ilića, Matea Drežnjaka, Darijusa Džonsona, Matica Rebeca i Emira Hadžibegovića.

Najveća odgovornost sada će pasti na novajlije. Aleksa Uskoković trebalo bi da preuzme organizaciju igre, dok je Antonio Jordano doveden iz Splita da donese poene koje je imao i prethodne sezone. Zanimljiva pojačanja su i Andre Veson, Eral Pen i Marko Pavićević, dok će šansu za ozbiljniju ulogu imati i mladi Ognjen Radošić, koji će narednu sezonu provesti u Podgoricu kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde. Od igrača koji su ostali, tu su Džajer Dejvis i Filip Anđušić.

Studenti su ponovo sastavili mlad i poprilično nepredvidiv tim, ali će Mijoviću biti potrebno vreme da sve nove delove uklopi u celinu. Olakšavajuća okolnost je što Studenti ni ove sezone neće igrati Evropu, pa će između utakmica imati dovoljno prostora za trening i uigravanje.

ILIRIJA – Edo Murić kao predvodnik perspektivnog tima

Ilirija je u debitantskoj sezoni uspela da ispuni glavni cilj i izbori opstanak u ABA ligi, a isto će pokušati da ponovi i ove godine, samo sa gotovo potpuno promenjenim ali i perspektivnim timom. Ljubljančani nisu uspeli da zadrže većinu prošlosezonskih nosilaca, a klub su napustili Vendel Grin, Mark Padjen, Tim Tomažič i Boban Marjanović, dok je od važnijih igrača ostao praktično samo iskusni Edo Murić.

Slovenačka ekipa je tokom leta ponovo pokušala da sastavi mlad i zanimljiv tim. Najveća odgovornost na bekovskim pozicijama trebalo bi da pripadne Kameronu Šeltonu, koji stiže posle odlične sezone u Ventspilsu, dok je neposredno pred početak sezone doveden i Džemel Džons, prošle godine jedan od najboljih strelaca Nju Meksiko Stejta. Tu su još Stefan Todorović, kao i centri Hanter Din i Kol Hargrov.

Ilirija u novu sezonu ulazi sa nekoliko zanimljivih igrača kojima bi ovo mogla da bude prilika za ozbiljan iskorak. Iskustvo Eda Murića ponovo bi trebalo da bude oslonac jednog od najmlađih sastava u ligi, dok će Ljubljančani, bez evropskih obaveza, svu pažnju moći da usmere na ABA ligu.

ABA LIGA - 2. KOLO

Petak:

19.30: (1,30) Borac Mozzart (17,0) Široki (4,10)

20.30: (4,70) Krka (17,0) Budućnost (1,25)

Subota:

17.00: Cedevita Olimpija - Cibona

17.00: Igokea - Slovan Bratislava

17.00: (3,70) Beč (16,0) Kluž (1,35)

19.00: (1,45) Spartak Subotica (16,0) KK Bosna (3,20)

Nedelja:

18.00: (5,50) FMP (19,0) Crvena zvezda (1,20)

20.00: (11,0) Ilirija (27,0) Dubai (1,05)

Ponedeljak:

18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)

20.30: (1,70) Zadar (15,0) Studentski centar (2,40)

*** Kvote su podložne promenama