Kad moraju da te nateraju da uzmeš 200.000.000 dolara...

Do poslednjeg trenutka za produžetak ugovora čekalo se jer je Durenu ostala mogućnost da prihvati opciju na još jednu godinu i 9.600.000 dolara, kako ne bi i definitivno postao slobodan agent, a izgleda da mu je jasno bilo da nijedna druga ekipa nije spremna da mu ponudi ono što je tražio čitavo leto. Nekako su se dogovorili Detroit Pistonsi sa startnim centrom, koji se na neki način i smilovao da potpiše za 200.000.000 dolara, koje je prethodno odbio, a sada je pitanje samo koliko će dugo ostati u Mičigenu jer su baš loši odnosi trenutno posle ove sage oko novog ugovora.

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Pistonsi su celo leto gledali kako da se dogovore sa američkim košarkašem u rangu između 170.000.000 i 190.000.000 dolara, što on nije hteo ni da čuje, pa su na kraju popustili u Detroitu i stavili na sto ponudu od 200.000.000 dolara pre dve nedelje. Duren je i to odbio, što je napravilo buru i generalno u košarkaškom svetu jer ako on ne želi da prihvati toliki novac, šta će tražiti onda ostali, bolji igrači? I da li uopšte neko ko je upravo imao raspad sistema u plej-ofu zaslužuje da dobije ovoliki ugovor.

Delovalo je da do dogovora neće doći jer Duren nije bio na danu za medije, gde svaki igrač mora tradicionalno da se pojavi, nema ga ni na početku trening kampa, a odbijao je i sve što su Pistonsi tražili od njega. Hteli su da dođe i na obavezno merenje telesne težine, zbog čega se on naljutio očigledno i odbio da to uradi, pa su Pistonsi izbacili tu stavku iz novog ugovora, sve kako bi mu udovoljili. Planirao je da prihvati tu ponudu što je imao na još godinu dana i 9.600.000 dolara, pa da sledeće leto juri kao slobodan igrač negde drugde maksimalni ugovor, ali to bi značilo da se kladi na sebe. Trenutno mu to baš i ne ide u korist.

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Zainteresovani su bili Sakramento Kingsi i Los Anđeles Lejkersi za njega ovog leta, pričalo se da će ga Detroit odmah po potpisivanju novog ugovora trejdovati, mada za sada nema nekih naznaka i insajderskih informacija da bi to moglo da se desi pred početak sezone. Sada je to nemoguće jer u ugovoru ima opciju da može da bude trejdovan tek od 15. januara naredne godine, što je taman period kada NBA timovi razmenjuju igrače. Kada se lopta dovoljno kotrljala po parketima da može da se vidi kako i šta.

Duren je prošle sezone na 70 utakmica imao prosečan učinak od 19,5 poena, 10,5 skokova i dve asistencije. U plej-ofu je to palo na 10,2 poena, 8,5 skokova.