Jur je heroj Sirijusa, vodi klub ka istorijskoj tituli

Jedini neporaženi tim u Alsvenskan grabi ka istoriji, kao prošle godine Mjelbi, koji sada posrće. Sirijus, koji je osnovan 1907. godine, nikada nije bio prvak Švedske, ali sada ima devet bodova prednosti u odnosu na pratioca Hamarbi uz utakmicu manje. Otvara mu se velika prilika da uradi nešto o čemu su sanjale generacije navijača i igrača ovog kluba.

No, kada je u pitanju Robi Jur, čini se da će najveći uspeh Sirijusa biti ako uspe da ga zadrži do kraja sezone. Reč je o napadaču koji već ima pet nastupa za tim Škotske do 19 godina, a ove godine je jedan od najboljih strelaca u Evropi.

14.00: (1,45) Sirijus (4,60) Geteborg (6,75)

Jur je na 13 utakmica u 2026. postigao 14 ligaških golova i po tom je samo nekoliko igrača ispred njega. Tačnije, napadač Bajerna Hari Kejn (17) i Rajan Mmae iz Omonije koji je postigao čak 20 golova.

Napadač Sirijusa je rame uz rame sa imenima kao što su Donjel Malen (Roma), Nikolo Tresoldi (Klub Briž), Luis Suarez (Sporting Lisabon), te Vedat Murići (Majorka). Svi oni su postigli od početka godine po 14 pogodaka.

Kada je u pitanju Jur, za njega se raspituje veliki broj klubova. Đenova je već stupila u pregovore sa čelnicima Sirijusa, a u trku se uključio i Trabzon. Čini se da su Italijani pokazali najviše inicijative do sada, dok se interesuju i Leče, Lion, Nica i Hofenhajm.