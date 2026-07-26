Jur je heroj Sirijusa, vodi klub ka istorijskoj tituli
Vreme čitanja: 3min | ned. 26.07.26. | 11:53
Samo su dva napadača u Evropi od početka godine dali više golova od njega...
Sirijus blista na nebu iznad Švedske. Ponajviše zahvaljujući jednom Škotu, mladom napadaču Robiju Juru, koji trese mreže kao od šale.
Ovog popodneva Sirijus, koji je lider prvenstva sa 11 pobeda i dva remija, dočekuje Geteborg, koji je u krizi i nalazi se na 13. poziciji. Još jedna lepa prilika da 22-godišnji Jur pokaže šta ume, a već je od njega viđeno dosta toga.
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Jedini neporaženi tim u Alsvenskan grabi ka istoriji, kao prošle godine Mjelbi, koji sada posrće. Sirijus, koji je osnovan 1907. godine, nikada nije bio prvak Švedske, ali sada ima devet bodova prednosti u odnosu na pratioca Hamarbi uz utakmicu manje. Otvara mu se velika prilika da uradi nešto o čemu su sanjale generacije navijača i igrača ovog kluba.
No, kada je u pitanju Robi Jur, čini se da će najveći uspeh Sirijusa biti ako uspe da ga zadrži do kraja sezone. Reč je o napadaču koji već ima pet nastupa za tim Škotske do 19 godina, a ove godine je jedan od najboljih strelaca u Evropi.
14.00: (1,45) Sirijus (4,60) Geteborg (6,75)
Jur je na 13 utakmica u 2026. postigao 14 ligaških golova i po tom je samo nekoliko igrača ispred njega. Tačnije, napadač Bajerna Hari Kejn (17) i Rajan Mmae iz Omonije koji je postigao čak 20 golova.
Napadač Sirijusa je rame uz rame sa imenima kao što su Donjel Malen (Roma), Nikolo Tresoldi (Klub Briž), Luis Suarez (Sporting Lisabon), te Vedat Murići (Majorka). Svi oni su postigli od početka godine po 14 pogodaka.
Kada je u pitanju Jur, za njega se raspituje veliki broj klubova. Đenova je već stupila u pregovore sa čelnicima Sirijusa, a u trku se uključio i Trabzon. Čini se da su Italijani pokazali najviše inicijative do sada, dok se interesuju i Leče, Lion, Nica i Hofenhajm.
Jur je od dolaska u Sirijus u martu 2025. postigao ukupno 25 golova i ima ugovor sa klubom do 31. decembra 2029. To klub drži u stabilnoj poziciji u pregovorima, tako da traženih 10.000.000 evra ne izgleda tako mnogo, mada mnogi veruju da bi se uprava kluba zadovoljila i obeštećenjem od 8.000.000 evra.
Kako god, Jur je bio strelac na poslednja četiri meča u ligi, a proteklog vikenda protiv Elfsborga u pobedi od 3:1 postigao je dva. Ukupno deset na poslednjih šest utakmica.
"Želim da igram na najvišem mogućem nivou i ako dođe poziv iz neke od vrhunskih liga, normalno je da budem zainteresovan. Za sada sam koncentrisan samo na Sirijus, prvi smo u ligi. Zabavno je igrati za ovaj klub, volim da igram sa ovim momcima", kaže Jur.
On smatra da Sirijus čak i bez njega ima sve što je potrebno da osvoji istorijsku titulu.
"U ovom timu je lako igrati na mestu napadača jer uvek dobijate šanse. Jesper Uneken je vrhunski igrač i neće imati problem da se ustali. Naravno da Sirijus može do titule i bez mene, tu su sve sami kvalitetni igrači koji se bore svakog vikenda", poručio je škotski napadač.
I trener Sirijusa Andreas Engelmark je prezadovoljan njegovim učinkom.
"Neverovatno je dobar, ali od meča sa AIK-om, posle pauze, na još višem je nivou. Imao je tako mnogo dobrih akcija i pomogao je timu ne samom postizanjem golova. Vrhunski je igrač", poručio je Engelmark.
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ŠVEDSKA, 14. KOLO
Petak
Vesteras - Ergrite 2:0 (1:0)
/Aksel 13, 59/
Subota
Degerforš - Jurgorden 0:1 (0:1)
/Hegland 43/
Kalmar - Mjelbi 2:1 (1:1)
/Keita 17, Sagoe Jr. 69 - Stroud 3/
Nedelja
14.00: (6,75) Bromapojkarna (4,40) Hamarbi (1,48)
14.00: (1,45) Sirijus (4,60) Geteborg (6,75)
16.30: (1,40) GAIS (4,70) Halmštad (8,00)
16.30: (1,90) Malme (3,50) Elfsborg (4,10)
Ponedeljak
19.00: (1,85) Heken (3,70) AIK (4,10)
*** kvote su podložne promenama