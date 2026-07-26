Baskonija ono njeno: Dolazi Kanađanin ispod radara
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Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 11:39
Ej Džej Loson blizu kluba iz Vitorije
Ume Baskonija da dovede igrača na kog malo ko obraća pažnju i baš taj onda eksplodira i napravi veliku karijeru. Sigurno se u Vitoriji nadaju da bi sledeći takav mogao da bude Ej Džej Loson.
Prema pisanju španskog novinara Čeme de Lukasa, klub iz Baskije je dogovorio sve uslove sa kanadskim košarkašem koji može da pokrije pozicije beka i niskog krila. Ima 26 godina i celu karijeru proveo je u NBA i Dži ligi.
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Sakupio je 107 nastupa u najjačoj ligi sveta igrajući za Minesota Timbervulvse, Dalas Meverikse i Toronto Reptorse. Beležio je 4,2 poena uz 1,8 skokova po meču.
Mnogo ej bio bolji u Dži ligi gde je naravno imao i veću ulogu. Davao je 20,8 poena po utakmici na 46,2% iz igre i 37,2% za tri poena uz pet skokova i 2,4 asistencije. Bio je uvršten u drugu idealnu petorku Dži lige minule sezone, ali to nije bilo dovoljno da ga neki NBA tim potpiše, iako mu je Darko Rajaković čak pružio šansu i u plej-ofu.
Bivši student Južne Karoline je treće pojačanje Baskonije ovog leta nakon Krisa Duartea i Di Džeja Stjuarta, Kobi Simons je potpisao novi ugovor, a klub su napustili Mamadi Diakite, Timoti Luvavu Kabaro, Trent Forest, Rafa Viljar i Judžin Omoruji.