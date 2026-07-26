Baskonija ono njeno: Dolazi Kanađanin ispod radara

Ume Baskonija da dovede igrača na kog malo ko obraća pažnju i baš taj onda eksplodira i napravi veliku karijeru. Sigurno se u Vitoriji nadaju da bi sledeći takav mogao da bude Ej Džej Loson.

Prema pisanju španskog novinara Čeme de Lukasa, klub iz Baskije je dogovorio sve uslove sa kanadskim košarkašem koji može da pokrije pozicije beka i niskog krila. Ima 26 godina i celu karijeru proveo je u NBA i Dži ligi.