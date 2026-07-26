Majami u potrazi za poslednjim delićem slagalice: Ko nema Ol Star nastup u CV-ju ispada

Međutim, Džejms se ipak odlučio da pomogne Filadelfiji u pohodu na šampionski prsten, a Majami je ostao da krpi rupe koje ima u rosteru, naročito kada govorimo o bekovskoj liniji, koja mora dobrano da se popuni kako bi tim bio "napakovan" na svim pozicijima i objektivno imao šansu u eventualnim dugačkim plej-of serijama.

Dovođenje Janisa Adetokunba odjeknulo je kao bomba u Majamiju. Uveliko su krenule priče o tituli, bedemu u reketu koji će predstavljati Grk i Bem Adebajo , a i odlazak Lebrona Džejmsa iz Lejkersa upalio je maštu svih navijača da će njegov sledeći korak biti povratak u klub sa kojim je osvojio dva šampionski prstena.

Ako pričamo o spoljnoj liniji, ekipu je do sada pojačao Tim Hardavej Džunior, a čini se da pored njega Devion Mičel i Pele Larson nisu dovoljni da bi klub ostvario najveće ambicije. To je apsolutno razumljivo, jer ni jedan od njih dvojice nema neophodno iskustvo, a možda ni kvalitet da bude nosilac ekipe koja ima najveće domete. Prvi na listi želja Majamija je Klej Tompson, kako javlja Beri Džekson, novinar Majami Heralda. Popularni "Game six Klay" je tokom prethodne sezone imao određenih problema sa povredama, a i kad je bio zdrav počinjao je na klupi, pa se čini da Maveriksi ne bi imali ništa protiv da uoči poslednje godine ugovora proslede šutera na neku drugu adresu, uzimajući u obzir da Tompson ima 36 godina. Glavni problem u celoj priči bi bio način na koji bi legendarni bek prešao u Majami, s obzirom na to da Hit insistira da Tomspon otkupi svoj ugovor od Dalasa, nakon čega bi ga franšiza sa Floride potpisala. Međutim, nije sve tako jednostavno, jer bi Mevsima mnogo više odgovaralo da trejduju nekadašnjeg igrača Golden Stejta, te tako ipak dobiju nešto zauzvrat. Mimoilaženje u razmišljanjima je trenutno najveći kamen spoticanja, a ostaje da se vidi hoće li se pojaviti neko rešenje.

Tompson je prošlu sezonu završio sa najlošijim poenterskim prosekom u karijeri, a na terenu je provodio samo 21,7 minuta po meču (najmanje do sada). Za to vreme je prosečno beležio 11,7 poena, 1,8 skokova i 1,4 asistencije. U slučaju da Majamiju ne uspe da putem trejda dovede četvorostrukog NBA šampiona, uprava Hita ima i rezervni plan. Demar Derozan i Bredli Bil su prvi na listi želja, Kako javlja prethodno pomenuti izvor. franšiza sa Floride je ekspresno kontaktirala Derozana, čim je saznala da će Lebronov sledeći tim biti Filadelfija, ali kako za sada stvari stoje još nije postignut nikakav dogovor sa iskusnim bekom. Što se tiče interesovanja vezanog za Bila, ono postoji još od ranije, ali Majamiju je prioritet ipak angažovanje Tompsona, dok nekadašnjeg košarkaša Vašington Vizardsa za sada drži u rezervi. Derozan je prethodne sezone u dresu Sakramenta postizao na 77 utakmica 18,4 poena, 2,9 skokova uz 4,1 asistenciju, nakon čega se franšiza iz Kalifornije odlučila da ga otpusti. Sa druge strane, Bilove brojke se u poslednje vreme više posmatraju kroz to koliko je utakmica bio povređen nego kako mu izgledaju statističke kolone. Prethodne sezone u dresu Klipersa, je odigrao samo šest utakmica tokom kojih je beležio 8,2 poena uz 1,7 asistencija.