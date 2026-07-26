PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Kec na Zvezdu, Partizan ne sme da dozvoli novi kiks
Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 12:29
Pročitajte nekoliko predloga za 26. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Fudbaleri Crvene zvezde su na sjajan način započeli novu sezonu, u prva dva meča postigli su ukupno devet golova i ubedljivo slavili u oba navrata, dok su gosti iz Novog Sada ekspresno ispali iz oba evropska takmičenja, prvo Lige Evropa, a zatim i Lige konferencije. Jasno je da su beogradski crveno-beli veliki favoriti u ovom duelu, te je iz tog razloga naš tip - kec.
Konačan ishod
Beogradski crno-beli nisu na dobar način otvorili novu sezonu, na jedvite jade su izvukli nerešen rezultat sa Zemunom u prvom kolu Mozzart Bet Superlige, ali su utisak brzo popravili protiv ekipe UNA Štrasen u evropskim kvalifikacijama. Deluje da Partizan polako diže formu, a utakmica sa povratnikom u elitni rang je odlična prilika da se gradi samopouzdanje pred nove duele u Evropi.
Mozzart kombinazzije
Sastaju se prvoplasirani i poslednjeplasirani tim na tabeli, te ja taj podatak apsolutno dovoljan da opravda naš tip na pobedu domaćina u ovom duelu. Himnasia nema poraz na prethodnih pet utakmica, dok je gostujući sastav izgubio zadnja četiri meča, te bi sve osim ubeljive pobede domaćina bilo ravno čudu.
Konačan ishod
Velika je razlika u kvalitetu kada govorimo o ovom duelu, domaćin ne zna za poraz na poslednjih šest utakmcia i ovaj duel na domaćem terenu mu je idealna prilika da tu seriju i nastavi. sa druge strane, gosti se nalaze u jako lošem ritmu, nemaju trijumf na zadnje četiri utakmice i ne deluje da će se iz tog problema izvući večeras u Bahiji.
Konačan ishod
Finale ATP turnira na šljaci, na podlozi koja mladom Francuzu i te kako odgovara. Pokazao je to Van Aše već u četvrtfinalu, kada je savladao Andreja Rubljova, a nakon toga i zemljaka Huga Gastona. Sa druge strane, nije Bloks za potceniti, ali Belgijanac je u svakom meču na turniru odigrao tri seta, a posebno se namučio u polufinalnom duelu, te nije isključeno da će faktor svežine odigrati značajnu ulogu. Iz tih razloga naš tip je - dvojka.
Konačan ishod
Gusta je situacija na tabeli brazilske lige, naročito na pozicijama koje vode u Kopa Libertadores, kao što je slučaj sa ove dve ekipe. Domaćin svakako ima blagu prednost, nalazi se u dosta dobroj formi, a i Bahija i Korintijans znaju da postižu golove. Domaći su od poslednjih 10 utakmica samo jednu završili bez pogotka, dok je gost na zadnja tri meča dao sedam golova. Po svim podacima, deluje da će pogodaka biti, a još ako domaćin ispoštuje - eto lepe kvote da upotpuni tiket.
Mozzart kombinazzije
Domaćin se grčevito bori za opstanak, pretposlednji je na tabeli, te je jasno da će svim silama pokušati da dođe do pobede u ovom meču. Sa druge strane, Vitorija je pobedila na poslednja tri od četiri meča, te bi po svoj logici i matematici pogodaka trebalo da bude - na obe strane.
Oba tima daju gol
Početak je Mozzart Bet Superlige, snage još nisu dovoljno ispitane, te je zaista nezahvalno prognozirati bilo šta u ovako na papiru neizvesnim duelima. Blagu prednost verovatno ima domaćin, ali jedan rani gol bi mogao da znanto zakomplikuje situaciju, te je ovaj duel najpametnije zaobići na tiketu.
Konačan ishod