Juventus zida bedem u poslednjoj liniji: Dogovoren Kolumbijac, ceh ide na 155.000.000

Na kraju će morati da se zadovolje manjom sumom, ali nisu loše prošli, pošto je Lukumi doveden iz Genka leta 2022. za 8.000.000. Po italijanskim medijima provlačila se priča da je klub sa Renato Dal Are zainteresovan za levog beka Juventusa Huana Kabala i da bi on mogao da bude uključen u transfer Lukumija, ali od toga nije bilo ništa.

O tome koliko je stameni štoper želeo da pređe u Juventus, govori informacija da je odbio petr drugih ponuda kako bi obukao dres Bjankonera, prenose italijanski mediji. Jednu od njih dostavio je Notingem Forest. Šumari su čak nudili veću platu, ali je Lukumi ostao nepokolebljiv - interesovao ga je samo Juve.

Ovim transferom, ceh Juventusa u letnjem prelaznom roku otišao je na 155.000.000 evra. Luis Openda je otkupljen od Lajpciga (42.750.000 i već je poslat na pozajmicu u Lion), vratio se Randal Kolo Muani (41.200.000), došli su Kerim Alajbegović (32.000.000) i Džef Ehtakor (16.400.000), otkupljen je Žeremi Boga (4.800.000), dok je Zeki Čelik stigao kao slobodan igrač.

Juve traži i novog golmana, za sada se pominje Zajon Suzuki koji je dogovorio transfer u Pari Sen Žermen, ali mogao bi da stigne na pozajmicu. Ikoliko se taj posao ne realizuje, okrenuće se Guljelmu Vikariju iz Totenhema sa kojim su uspostavljeni indirektni kontakti.