TRANSFERI UŽIVO (sreda, 12. avgust)
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sre. 12.08.26. | 14:24
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Pep Čavarija u Čelsiju. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Nauel Molina u Romi. Opširnije OVDE.
- PSŽ i Barsa blizu dogovora oko Ferana. Opširnije OVDE.
- Totenhem krenuo po Baloguna. Opširnije OVDE.
- Vojvodina hoće Birmančevića. Opširnije OVDE.
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