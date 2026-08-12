TRANSFERI UŽIVO (sreda, 12. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Pep Čavarija u Čelsiju. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Nauel Molina u Romi. Opširnije OVDE.

- PSŽ i Barsa blizu dogovora oko Ferana. Opširnije OVDE.

- Totenhem krenuo po Baloguna. Opširnije OVDE.

- Vojvodina hoće Birmančevića. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Franjo Ivanović u Lansu. Opširnije OVDE.