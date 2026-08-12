Ni Hapoel, ni NBA, već zaslužena penzija: Rasel Vestbruk objavio kraj karijere

Stvaranje nezaboravnog nasleđa velikog Rasela Vestbruka počelo je još 2008. godine. Sa četvrte pozicije birali su ga Oklahoma Siti Tanderi, a po odlasku Kevina Duranta postao je prvo lice franšize. U Oklahomi je ostao 11 godina, a najbolje partije pružao je u takmičarskoj 2016/2017, kada je izabran za MVP-ja lige.

Usledile su godine u kojima je menjao dresove u nadi da će doći do tima sa kojim će osvojiti šampionski prsten, ali se to nikad nije dogodilo. Posle Tandera, Vestbruk je igrao za Hjuston, Vašington, Los Anđeles Lejkerse i Kliperse, te Denver Nagetse, dok je njegov poslednji angažman bio u Sakgramento Kingsima.

Definitivno da ga niko neće pamtiti po tome što na kraju nije uspeo da stigne do trona, već po zaostavštini koja je ogromna.

Vestbruk je dva puta bio najbolji strelac lige, a tri puta prvi asistent, dok je na večnoj listi pet po broju asistencija. Bivši as Oklahome je prvi na večnoj listi po broju tripl-dabl ostvarenja (209), devet puta je izabran u Ol-Star tim, dva puta u najbolju petorku NBA lige, a pet puta u drugu najkvalitetniju postavu takmičenja. Sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država ima zlato sa Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, kao i najsjajnije odličje sa planetarnog šampionata iz Turske 2010.

Impresivna karijera je iza velikog Rasa, besprekorna biografija i nasleđe za sva vremena.