Euforija u Istanbulu: Hiljade navijača dočekalo Vlahovića (FOTO)

Podsetimo, Mozzart Sport ranije danas prvi je objavio sve detalje ovog velikog posla. Ugovor će biti potpisan na tri godine, a bruto vrednost iznosi oko 90.000.000 evra. Ako znamo da je u Turskoj porez 40 odsto, lako je izračunati da je Vlahović obezbedio sebi oko 65.000.000 evra, u šta su uključene plate, bonus za potpis - pošto je stigao bez obeštećenja - kao i menadžerska provizija. Na to idu i lako ostvarivi bonusi, pa je za očekivati da 26-godišnji golgeter po primanjima bude ispred Viktora Osimena, kada se svedu svi računi.

FOTO: Mozzart Sport

FOTO: Mozzart Sport

FOTO: Mozzart Sport

"Neverovatno, veoma sam srećan što sam ovde. Znam šta želimo da uradimo. Hoću da se zahvalim gospodinu predsedniku, svima koji su radili na ovom transferu i naravno mom treneru Vinćencu Italijanu", bilo je prvo što je Vlahović rekao po sletanju.

On je u Istanbul stigao u pratnji menadžera Nikole Damjanca, porodičnog savetnika, oca Miloša, te sportskog direktora Bešiktaša Eduarda Grafa.

"Naravno da volim crno-bele boje, one me prate kroz život. Kao dete bio sam navijač Partizana, a i dalje sam. Zatim sam igrao za Juventus, sada sam u Bešiktašu".

Crno-beli su ovog leta već potrošili 66.950.000 evra na nove igrače (otkupljen Kokču, stigli Trosar, Nibel, Utara), samo je Fenerbahče ispred njih, dok Galatin bum tek očekujemo.