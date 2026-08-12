Euforija u Istanbulu: Hiljade navijača dočekalo Vlahovića (FOTO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 20:46
Bešiktaš predstavio svoje najveće pojačanje
Čuda Turci prave ovog leta na fudbalskoj pijaci. Fenerbahče je tokom današnjeg dana predstavio Romelua Lukakua (33), polovinom prošlog meseca iskeširao skoro 40.000.000 evra za Mejsona Grinvuda (24); Trabzon se pre nekoliko dana zakitio jednim od najboljih igrača u posledne dve decenije - Mohamedom Salahom (34), a dok čekamo kakvu će 'zverku' iz rukava da izvuče šampion Galatasaraj, to je upravo učinio njegov možda i glavni izazivač u predstojećoj sezoni, Bešiktaš.
Dušan Vlahović (26) sleteo je na noćas na tursko tlo i stao pred verne navijače Orlova, koji su mu pripremili veličanstven doček. Na hiljade najvatrenijih pristalica crno-belih s nestrpljenjem je iščekivalo da se srpski reprezentativac pojavi pred njima klupskoj opremi i sa šalom, kako bi ih pozdravio.
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A onda - eksplozija:
Podsetimo, Mozzart Sport ranije danas prvi je objavio sve detalje ovog velikog posla. Ugovor će biti potpisan na tri godine, a bruto vrednost iznosi oko 90.000.000 evra. Ako znamo da je u Turskoj porez 40 odsto, lako je izračunati da je Vlahović obezbedio sebi oko 65.000.000 evra, u šta su uključene plate, bonus za potpis - pošto je stigao bez obeštećenja - kao i menadžerska provizija. Na to idu i lako ostvarivi bonusi, pa je za očekivati da 26-godišnji golgeter po primanjima bude ispred Viktora Osimena, kada se svedu svi računi.
"Neverovatno, veoma sam srećan što sam ovde. Znam šta želimo da uradimo. Hoću da se zahvalim gospodinu predsedniku, svima koji su radili na ovom transferu i naravno mom treneru Vinćencu Italijanu", bilo je prvo što je Vlahović rekao po sletanju.
On je u Istanbul stigao u pratnji menadžera Nikole Damjanca, porodičnog savetnika, oca Miloša, te sportskog direktora Bešiktaša Eduarda Grafa.
"Naravno da volim crno-bele boje, one me prate kroz život. Kao dete bio sam navijač Partizana, a i dalje sam. Zatim sam igrao za Juventus, sada sam u Bešiktašu".
Crno-beli su ovog leta već potrošili 66.950.000 evra na nove igrače (otkupljen Kokču, stigli Trosar, Nibel, Utara), samo je Fenerbahče ispred njih, dok Galatin bum tek očekujemo.