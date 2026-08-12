Navijači Palmeirasa bi da oteraju Fereiru, on traži iskupljenje u Kopa Libertadores

Međutim, čini se da rukovodioce to nije preterano dotaklo, pa je neimenovani član uprave za ESPN poručio kako "protest nije iznenađenje", te da "svaki put kada se spotaknemo, oni podignu ton disproporcijalno".

U svakom slučaju, jasno je da će igrači Palmeirasa imati ozbiljan zadatak, a Abel Fereira je poručio da je svestan zbog čega su navijači nezadovoljni.

"Savršeno prihvatam kritiku. Navijači su uvek bili tu, podržavali nas i na kraju, zviždali nam. To je normalno. Moramo to da shvatimo kao konstruktivnu kritiku. Zato ćemo pokušati da odgovorimo na pravi način u Kopa Libertadores. Prošlo je mnogo vremena otkako smo imali laku utakmicu", priznao je Fereira.

23.55: (1,35) Palmeiras (4,60) Sero Portenjo (10,5)

Mnogi smatraju da je prerano za ozbiljne rezove, naročito jer je Palmeiras trenutno vodeći u prvenstvu Brazila sa šest bodova prednosti nad Flamengom, a prošao je i u četvrtfinale kupa.

Ovaj meč sa Sero Portenjom imaće specifičnu, paragvajsku aromu. Gostima je jako dobro je poznat trio njihovih sunarodnika koji sada čini okosnicu igre brazilske ekipe. U pitanju su defanzivac Gustavo Gomez, ofanzivni vezni Maurisio i napadač Ramon Sosa. Sva trojica su bili članovi reprezentacije Paragvaja na proteklom Mundijalu i igra Palmeirasa teško da može da se zamisli bez njih.

Otkako su se vratili sa Svetskog kupa, Maurisio i Sosa su učestvovali kod osam od 13 golova Palmeirasa. Maurisio je bio strelac četiri puta, a Sosa je postigao dva uz dve asistencije.

"Maurisio i Sosa su bili spektakularni u poslednje vreme. Volimo igrače koji omogućavaju da imamo dubinu tima. Šampionat je dug, imamo mnogo takmičenja, potreban nam je svako. Oni svakodnevno pokazuju koliko vrede", poručio je trener Abel Fereira.

Kada je u pitanju naredni okršaj, kaže da ga Sero Portenjo neće iznenaditi.

"Znamo kako će sve izgledati. Igraće na čoveka i biti veoma defanzivni, pokušavaće da nas ugroze iz tranzicije i prekida. Mi inače imamo problem kada se protivnik duboko povuče i kada igra sa pet, šest, čak i sedam igrača u poslednjoj liniji", primetio je Fereira.

Inače, dva kluba su do sada igrali 18 puta. Brazilci su slavili deset puta, pet puta je bilo nerešeno dok je Sero Portenjo upisao tri pobede.

Razlog za optimizam gostiju leži u tome što su u grupnoj fazi 21. maja pobedili Palmeiras kao gosti sa 1:0. Strelac tog gola bio je bivši igrač Vasko da Game, Argentinac Pablo Vegeti. Inače ekipa iz Paragvaja je primila svega dva gola na šest mečeva u takmičenju što pokazuje koliko je čvrsta odbrana koju je postavio trener Arijel Holan.

Ipak, u paragvajskoj Klausuri nisu imali dobar start, upisali su tri poraza u prve četiri utakmice. U subotu su izgubili od Sportiva Amelijana sa 1:0.

"Kada imate prilike morate da ih koristite, oni su tu jednu pretvorili u gol. Znamo šta nas sad čeka protiv Palmeirasa, moraćemo da smanjimo marginu za grešku, jer ovo je vrlo kompleksan meč", poručio je Holan.

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KOPA LIBERTADORES, PLEJ-OF (1/8 FINALA)

Utorak

Fluminense - Rivadavija 0:0

Sreda

Estudijantes - Universidad Katolika 1:1 (1:0)

/Burgos 4 - Zampedri 80/

Deportivo Tolima - Independijente del Valje (odloženo za 18.08)

23.55: (1,35) Palmeiras (4,60) Sero Portenjo (10,5)

23.55: (2,05) Platense (2,95) Kokimbo Unido (4,40)

Četvrtak

02.30: (2,85) Kruzeiro (3,15) Flamengo (2,60)

23.55: (1,80) Mirasol (3,50) LDU Kito (4,70)

Petak

02.30: (2,35) Rosario (3,10) Korintijans (3,30)

*** kvote su podložne promenama