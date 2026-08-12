Jović dao gol, Marko Nikolić izgubio prvi trofej u sezoni (VIDEO)

Podsetimo, tim sa Krita obezbedio učešće u Superkupu tako što je protekle sezone slavio u finalu nacioanlnog kupa protiv PAOK-a, a ono što je posebno zanimljivo, u četvrtfinalu tog takmičenja izbacio je upravo četu Marka Nikolića. Tako možemo da konstatujemo da OFI baš i ne leži jednom od naših najboljih stručnjaka u ovom času...

Da AEK još nije dostigao optimalnu formu, odnosno onaj nivo igre potreban za najvažniji dvomeč ovog leta (protiv Levskog u plej-ofu za Ligu šampiona), bilo je jasno uprkos vođstvu od 1:0 nakon prvih 45 minuta. Gosti jesu bili nešto bolji - pre svega statistički - ali osim divne kontre iz koje su i došli do prednosti u 38. minutu, malo toga bilo je vredno pomena.

U nastavku videli smo više udaraca, dobrih prilika, opasnih akcija, međutim i rano 'gašenje' AEK-a, zahvaljujući kom je OFI došao do preokreta. U razmaku od samo sedam minuta domaćin je dva puta matirao Mariosa Balamotisa, prvo preko Atanasiosa Adrucosa (69), a onda i Konstantinosa Kostulasa (76).