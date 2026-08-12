Jović dao gol, Marko Nikolić izgubio prvi trofej u sezoni (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 21:18
OFI uzeo Superkup Grčke posle boljeg izvođenja jedanaesteraca
Atinski AEK nije uspeo da se dokopa svog trećeg Superkupa u istoriji (prvog u ovom veku), a Marko Nikolić drugog trofeja sa ovim klubom. Šampion Grčke poražen je posle izvođenja jedanaesteraca u susretu sa Ofijem na Kritu (2:2, 4:5), iako je prvi stigao do prednosti i to pogotkom našeg Luke Jovića.
OFI se podigao u drugom delu utakmice, uspeo da poravna, zatim i da povede, da bi gosti pogotkom u kasnoj sudijskoj nadoknadi uspeli da se izbore na penal-rulet, na kojem nisu imali sreće.
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Podsetimo, tim sa Krita obezbedio učešće u Superkupu tako što je protekle sezone slavio u finalu nacioanlnog kupa protiv PAOK-a, a ono što je posebno zanimljivo, u četvrtfinalu tog takmičenja izbacio je upravo četu Marka Nikolića. Tako možemo da konstatujemo da OFI baš i ne leži jednom od naših najboljih stručnjaka u ovom času...
Da AEK još nije dostigao optimalnu formu, odnosno onaj nivo igre potreban za najvažniji dvomeč ovog leta (protiv Levskog u plej-ofu za Ligu šampiona), bilo je jasno uprkos vođstvu od 1:0 nakon prvih 45 minuta. Gosti jesu bili nešto bolji - pre svega statistički - ali osim divne kontre iz koje su i došli do prednosti u 38. minutu, malo toga bilo je vredno pomena.
U nastavku videli smo više udaraca, dobrih prilika, opasnih akcija, međutim i rano 'gašenje' AEK-a, zahvaljujući kom je OFI došao do preokreta. U razmaku od samo sedam minuta domaćin je dva puta matirao Mariosa Balamotisa, prvo preko Atanasiosa Adrucosa (69), a onda i Konstantinosa Kostulasa (76).
U finišu dosta drame. OFI koji se grčevito brani i AEK koji dodaje gas, ponovo se budi. Momak iz Angole - Zini, ušao je u igru u 81. minutu, da bi u osmom minutu nadoknade uspeo da poravna na 2:2.
Kako propopzicije kažu da produžeci nisu predviđeni, odmah se prešlo na udarce sa 11 metara. Za Atinjane su redom pogađali: Jović, novajlija Majer, Mantalos... Onda je došao na red Barnabas Varga, međutim Lazaros Rota ga je pročitao.
Kako su domaćini u sve četiri serije bili sigurni, strelac za 1:1 u onovnom delu meča - Andrucos, dobio je priliku da tuče za pobedu. Marko Nikolić odlučio je da pred jedanaesterce zameni golmana. Na teren je poslao Tomasa Strakošu, no ni to mu nije pomoglo. Andrucos je bio nemilosrdan - 5:4.