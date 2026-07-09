Kad ne znaš šta ćeš, dovedi staru dobru njušku koja Premijer ligu drži u malom prstu

Vilson stiže u svlačionicu gde glavnu reč vodi sjajni Brazilac Igor Tijago, momak koji je prošle sezone briljirao i za koga Pčelice navodno odbijaju ponude teške i do 90.000.000 funti. Tamo gde bi se mlađi napadači uplašili klupe i konkurencije, stara njuška vidi samo izazov.

Iako je iza sebe imao tešku sezonu u Vest Hemu, koja je za Čekiće završena katastrofalnim ispadanjem u Čempionšip, Vilson je uspeo da isporuči sedam golova, uglavnom ulazeći kao džoker sa klupe. Engleski mediji prenose da je ovog leta imao na stolu ponude tri kluba. Ipsvič ga je bezuspešno jurio još od januara, a zvali su ga i Koventri i Hal. Ipak, presudio je poziv iz Londona, ali i jedan lični, istorijski motiv. Vilsonu nedostaje samo još pet golova kako bi ušao u legendarni "Klub 100" najboljih strelaca u istoriji Premijer lige.

Zanimljivo je da je veliku ulogu u ovom transferu odigrao i Džordan Henderson, Vilsonov bivši saigrač iz reprezentacije, koji mu je, prema Kalumovim rečima, danima punio uši hvalospevima o projektu Pčelica. Kada Brentford 22. avgusta otvori novu sezonu protiv Totenhema, defanzivci rivala moraće dobro da paze. Možda klinci u ligi danas imaju brže noge, ali stara njuška drži Premijer ligu u malom prstu, a njegove lekcije iz fudbalskog preživljavanja tek počinju.