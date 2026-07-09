Među najboljim besplatnim transferima leta: Palasov potpis (za) Oskara

Mingesa je na Selhurst park stigao kao najkreativniji defanzivac u prošloj sezoni španske Primere. Nekadašnji član La Masije kreirao je čak 114 šansi saigračima?! Može Pjer Saž, doskorašnji trener Lansa koji je u južnom Londonu zamenio Olivera Glaznera da bude više nego zadovoljan svojim prvim pojačanjem.

Jeste primarno desni bek, ali je kroz karijeru igrao i na levoj strani, odnosno u centralnom delu odbrane. A to su važni detalji jer francuski stručnjak sa Mingesom dobija na raznovrsnosti i širi mu se manevarski prostror za sklapanje tima. Mark Gei otišao je zimus u Mančester Siti, Maksens Lakroa je meta Čelsija, pa Španac može da popuni prazninu na štoperskim pozicijama. Takođe, ako sjajni Kolumbijac Danijel Munjoz ostane u klubu i bude prvi izbor na desnom beku, to neće biti problem za Mingesu.

Mnogi su klubovi od početka 2026. godine merkali Mingesu... Interesovali su se Juventus, Atalanta, Komo, Sanderlend, ali je na kraju premijerligaš i osvajač Lige konferencije potukao konkurenciju.

Barselona može da žali što je Selta prethodnih godina odolovala napadima i nije želela da proda 27-godišnjaka budući da je katalonski klub imao pravo na 50 odsto novca od naredne prodaje.