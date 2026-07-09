Fenerbahče nije mogao bolje da zameni Biberovića: Šilds stigao u Istanbul

Fenerbahče je prošle sezone bio nadomak finala Evrolige i odbrane trona u istoj, međutim isprečio se Olimpijakos. S toga je Šaras Jasikevičijus sa upravom kluba rešio da napravi remont. Bilo je očekivano da se Biberović otisne u NBA ligu, kao i da Nando de Kolo završi karijeru, ali još nekoliko igrača napustilo je redove turskog giganta.

Samo par sati nakon što se Fenerbahče oprostio od Tarika Biberovića , u Istanbul je stigao Ševon Šilds . Američki košarkaš u tim turskog šampiona je došao posle šest sezona u ekipi Olimpije iz Milana. Doskorašnji član ekipe iz grada mode sa turskim velikanom potpisao je dvogodišnji ugovor.

Iz Fenera su pored De Koloa i Biberovića otišli Arturs Žagars, Devon Hol, Kem Birč, Brendon Boston, Armando Bejkot, Bonzi Kolson i Metečan Birsen. Što se tiče dolazaka, pored Šildsa, šampion Evrolige iz 2025. godine zvanično je objavio da je klub pojačao Trent Forest iz Baskonije. Daleko od toga da je leto za Fenerbahče završeno, posebno ako u obzir uzmemo da su evropski mediji pisali da je na korak do prelaska u tim Šarunasa Jasikevičijusa Šejn Larkin, i to direktno iz redova gradskog rivala Anadolu Efesa. Pored Larkina, očekuje se da u Istanbul sleti i Brekston Ki, doskorašnji krilni centar Valensije.

Da se vratimo na Šildsa. Danski internacionalac (majka mu je Dankinja, otac Amerikanac) je možda i idealna zamena za Biberovića jer ima sličan stil igre kao i turski reprezentativac. Prve korake u Evropi nakon završenog Nebraska koledža napravio je u ekipi Frankfurt Skajlajners . Tada ga je kao glavni trener nemačke ekipe doveo Gordon Herbert. Odlične igre u prvoj evropskoj sezoni odmah su privukle pažnju Trenta u kome je proveo dve godine. I u Italiji je igrao dobro, pa je bilo jasno da je spreman za viši nivo, odnosno Evroligu. Šansu mu je dala Baskonija u kojoj je prosečno beležio 9,8 poena uz 2,8 skokova. Nakon dve sezone u španskoj ekipi, karijeru je nastavio u Olimpiji iz Milana. Šilds je u glavnom gradu Lombardije proveo šest turbulentnih godina. Etablirao se kao jedan od najpouzadnijih košgetera na Starom kontinentu. Bio je uvršten u drugi idealni tim Evrolige 2021. i 2022. godine. Međutim, problem su počele da prave povrede.