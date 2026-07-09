Radnik slavio sa penala, Novi Pazar završio pripreme bez pobede

Ozbiljan hendikep za Pazar predstavljalo je neigranje lakše povređenih Dominika Sadija i Fejsala Mulića. Timu koji u ovom momentu nekako napakuje startnu postavu za superligaške standarde, ali na klupi baš i nema naročitu silu, najbolji ofanzivci su i te kako nedostajali - Mulić da preti iz različitih pozicija i drži dubinu, Sadi da radnički nastrojenoj družini donese sloj patine i pojača joj napadačku moć.

Verovatno je trenera kolektiva sa Jošanice Strahinju Pandurovića najviše zabrinula situacija iz 40. minuta, kada je Ivan Davidović, ovog puta sa nešto kreativnijim radnim mestom, uposlio Džonija Roberta, a Brazilac se skotrljao i ubrzo napustio igru.

Radnik je dobio prvo poluvreme, a da je pre toga samo jednom u uvodnoj fazi meča posle kornera napravio kakvu-takvu gužvu ispred Bogdana Matijaševića. Gol u 43. minutu delo je Novakovića sa bele tačke, a pre toga je Stefan Melentijević na nepropisan način zaustavio Vukašina Bogdanovića.

Melentijević je i u remiju protiv Ahmata (1:1) pokazao da je zanimljiv materijal, koji bi uz Jovana Marinkovića mogao još da napreduje, ali moraće brzo da prevaziđe neke "dečje bolesti". Nekadašnji đak Crvene zvezde od 22 leta pristigao iz Ajdovščine i tamošnjeg Primorja, koji je posle mlađih kadeta i mlađih omladinaca Srbije zaigrao je za mladu reprezentaciju Sokolova, planiran je za obaveznog bonusa u Mozzart Bet Superligi i viđen je kao zamena za u izlog postavljenog štopera Ahmeda Hadžimujovića.

Pazar je bio konkretniji u prvom poluvremenu. Tri napada su obećavala, ali je samo Dauda u 20. minutu pronašao Fjerija Kocebua, koji je iz izgledne pozicije tukao preko gola. Mihajlo Petrović u 30. i Nikola Stanković u 35. minutu nisu uspeli da doture loptu Holanđaninu.

Solidan ritam u drugom delu meča. Pretili su i jedni i drugi, mahom sa distance. Radnik je probao preko Miloša Popovića u 55. i 73, pa je u 76. pokušao Tidžan Sonja, a u 88. i Ajuba Kosija. Na drugoj strani, u centru pažnje bili su Dauda u 51. i 62, Mihajlo Petrović u 59, Davidović u 67. minutu, a posebno nedovoljno spretni Nikola Skrobonja u 59. i Nikola Stanković, koji je u 88. minutu glavom uzdrmao prečku.

PRIJATELJSKA FUDBALSKA UTAKMICA NA ZLATIBORU

NOVI PAZAR - RADNIK 0:1 (0:1)

/Novaković 43 pen/

Stadion Švajcarija na Zlatiboru.

Sudija: Miroslav Matić.

NOVI PAZAR (4-2-3-1): Matijašević - Miljković, Melentijević, Marinković, Stanković - Togbe, Petrović - Robert, Davidović, Dauda - Kocebu. Igrali su još: Skrobonja, Šaćirović, Mavrić, Ljajić.

RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović - Lazić, Abubakar, Ilić, Sonja - Popović, Stojanović - Kvarši, Novaković, Jovanović - Bogdanović. Igrali su još: Samurović, Pontelo, Džangarovski, Kljun, Zorić, Pavlović, Kosija, Velkov, Lakić.