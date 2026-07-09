Poslednja provera i najzad prva pobeda: Debrecin pao pred Željinim projektilima

Put do pobede je Dizelka utabala šutevima sa distance. Simao Pedro je vodeći pogodak u 29. minutu postigao maltene sa 40 metara, pošto je ukrao loptu i iskoristio istrčalost protivničkog golmana. Deset minuta kasnije, milimetarski precizno je po zemlji, takođe iz daljine, prednost svog tima udvostručio Janko Jevremović, a odličan utisak ekipe Radomira Kokovića u prvom poluvremenu donekle je pokvario samo naivno primljen pogodak pred sam odlazak na veliki odmor, kada je Baldoni zaobišao istrčalog Popovića i pogodio praznu mrežu.

I u nastavku je Želja držao kontrolu utakmice, a rezultatsku tačku stavio u 55. minutu, kada je Jovanović odložio loptu na desnu stranu, gde je višak napravio Tegeltija, usledio je odličan centaršut, a Sumaila Vasiu, koji je u Pančevo stigao početkom ove kalendarske godine iz Belgije, glavom je ubacio loptu u gol.

“Za nas je ovo bila kompletna utakmica u svim fazama. Mi smo igrali dobro tokom celih priprema, samo nismo bili dovoljno zreli i konkretni. Nama je fokus bio na razvijanju igre i na poboljšanju nekih stvari, a ne na rezultatimai tako je bilo i danas. Nastavljamo da dižemo formu, protivnik je bio iuzezno kvalitetan, Pronašli smo način da odigramo veoma drobro, zadovoljan sam odnosom i ozbilnošću igrača”, rekao je posle meča Radomir Koković za TV Arena sport, nakon čega je upitan da prokomentariše debi Amadua Saba i vest o interesovanju Vojvodine za Silvestera Džaspera:

“Saba smo pratili i kad se pojavila se opcija da ga dovedemo izuzetno sam želeo tog igrača, jer može mnogo da nas pojača setom svojih karakteristika, pre svega kontrolom, stabilnošću. Još nije spreman za neku veću minutažu, ali će postepeno biti sve spremniji. Džasper je jedan od najboljih igrača u našoj ligi na toj poziciji. Ja prvi put čujem tu informaciju, to je stvar sportskog sektora u koji se ja ne mešam. On je izuzetno značajan igrač za nas. Mi smo fokusirani na prvo kolo i meč sa Radničkim, o Bragi trenutno ne razmišljamo ni jednog trenutka, a transferi su sastavni deo fudbala, pa i funckionisanja našeg kluba”, zaključio je zvanično najbolji trener Mozzart Bet Superlige u prošloj sezoni.