Partizan Mozzart Bet platio 100.000 dolara Miltonu da ode

Međutim, kako saznaje Mozzart Sport, Partizan je morao da plati Miltonu 100.000 dolara da napusti Beograd. To je bila timska opcija koja je isticala sutra, 10. jula. Odlučeno je da se ne nastavi saradnja sa Miltonom , koji je iduće sezone trebalo da zaradi oko 1.600.000 dolara.

Najveći problem Šejka Miltona u Partizanu prošle sezone su bile povrede. Kada god bi uhvatio bilo kakav solidan ritam, stigla bi kao po pravilu povreda. Mnogo se očekivalo od Šejka kada se povredio Karlik Džons, ali on nije uspeo da ga odmeni. Poslednju utakmicu odigrao je još u četvrtfinalu ABA lige protiv Bosne kada se povredio u prvom minutu utakmice. Do kraja sezone se nije vraćao na parket.

Da li će on nastaviti karijeru u Evropi ili će se vratiti u NBA, videćemo u narednom periodu. Svakako je utisak da ima šta da ponudi, ako je zdrav.

Partizan Mozzart Bet su dosad napustili Aleksa Radanov, Isak Bonga, Nik Kalates, Dilan Osetkovski, Sterling Braun i Dvejn Vašington. Ugovor su produžili Karlik Džons i Tonje Džekiri, nejasan je status Alekseja Pokuševskog i Džabarija Parkera, dok je nepoznatno i ko će pojačati tim.

Zasad je mnogo poslova propalo crno-belima, a očekuju se ozvaničenja Nikole Tanaskovića, Kevarijusa Hejsa, Kajla Olmana i Dereka Vilisa.