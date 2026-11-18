Na kraju…

“Mnogo mi je ljudi posle govorilo da sam ga pojeo... A on nam dao dva gola… Nisu bili moja odgovornost, već svačija, ali dao ih je”.

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Nije istina samo do Lire, u stvari, verovatno je najmanje do njega. Čak je i Džud to rekao,

“Belingem mi je prišao posle utakmice, rukovao se, ja sam mu poželeo sreću: ‘Nadam se da ćete postati svetski šampioni’. On mi je rekao: ‘Veliki si igrač, imaš veliko srce, nadam se da ćeš jednog dana da igraš za veliki klub’. Posle toga sam potrčao za njih, tražio mu da menjamo dresove, prihvatio je. Tako da sam Mundijal završio sa Belingemovim dresom i tim rečima”.

Za sada, 26-godišnji Lira još je u meksičkom Kruz Azulu. Razočaran plasmanom na Mundijalu.

“Bar to što mi je rekao: ‘Veliki si igrač’… Da, plakao sam posle, ne previše, ali plakao sam. Ali barem sam izgubio kako bih voleo da izgubim, dao sam sve od sebe, išak do limita, pomoglo mi je da ne boli toliko”.