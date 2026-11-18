Ti Džej Šorts za Mozzart Sport: Kontaktirali su me Partizan i Zvezda letos
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 08:03
"Najbolja odluka za mene je da odem u Valensiju", rekao je brzonogi plejmejker za Mozzart Sport
Brzonogi plejmejker Valensije Ti Džej Šorts vratio se na prepoznatljiv nivo igara iz perioda kada je dominirao u dresu Pariza, a posle velikog trijumfa španskog tima nad Partizan Mozzart Betom u Beogradu otvoreno je govorio o letnjim spekulacijama i interesovanju večitih rivala.
Nakon što se prošle sezone u Panatinaikosu nije snašao i nije dobio ulogu kakva se od njega očekivala kod Ergina Atamana, omaleni organizator igre pronašao je idealnu sredinu u Španiji, gde ponovo pleni brzinom i drži ključeve igre u svojim rukama. Upravo je u uzavreloj atmosferi Beogradske arene bio jedan od lidera ekipe koja je srušila crno-bele.
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U razgovoru za Mozzart Sport posle utakmice, Šorts je potvrdio glasine koje su kružile tokom leta – da su Crvena zvezda i Partizan pokazali interesovanje za njegove usluge, ali da je on na kraju prelomio da karijeru nastavi u redovima „slepih miševa”.
„Bilo je kontakta sa srpskim klubovima, ali sam na kraju odlučio da odem u Valensiju. Mislim da je to bila najbolja odluka za mene. Samo sam želeo da se vratim na mesto gde zaista mogu da budem ono što jesam, i osetio sam da je to ovde. Bilo je dosta razgovora sa raznim timovima, ali srećan sam što sam završio u Valensiji”, istakao je Šorts.
Dolazak u španski klub doneo mu je upravo ono što mu je nedostajalo u Atini – loptu u rukama i apsolutno poverenje stručnog štaba, što ga direktno podseća na blistave dane iz francuske prestonice.
„Novi stručni štab, novi saigrači i nova uloga za mene, ponovo sa loptom u rukama. Trener mi daje mnogo poverenja, saigrači mi veruju i puštaju me da igram svoju igru. Veoma je slično mom periodu u Parizu. Mnogo odgovornosti i mnogo poverenja, ali to je uloga u kojoj želim da budem i osećam da tada mogu da pružim najbolju verziju sebe. Treneri traže mnogo od mene, ali spreman sam za taj zadatak i nadam se da ćemo nastaviti ovako do kraja sezone”.
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Američki bek nije krio zadovoljstvo zbog načina na koji je njegova ekipa iznela težak meč protiv beogradskog sastava, iskoristivši ključni momentum u poslednjoj deonici.
„Osećamo se sjajno. Ovo je velika pobeda za nas, trijumfovati u ovakvoj atmosferi protiv ovakvog tima. To pokazuje ogroman karakter naših momaka, čak i kada je utakmica bila pomalo ružna. Znali smo da neće biti lako i da će doći trenutak kada možemo da napravimo seriju. Uspeli smo da iskoristimo ta dva-tri minuta u četvrtoj četvrtini da se odlepimo, pogodili smo nekoliko važnih šuteva u završnici i to je bilo presudno”, zaključio je plejmejker Valensije za Mozzart Sport.
Priredila: Jana NAODOVIĆ