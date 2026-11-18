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U razgovoru za Mozzart Sport posle utakmice, Šorts je potvrdio glasine koje su kružile tokom leta – da su Crvena zvezda i Partizan pokazali interesovanje za njegove usluge, ali da je on na kraju prelomio da karijeru nastavi u redovima „slepih miševa”.

„Bilo je kontakta sa srpskim klubovima, ali sam na kraju odlučio da odem u Valensiju. Mislim da je to bila najbolja odluka za mene. Samo sam želeo da se vratim na mesto gde zaista mogu da budem ono što jesam, i osetio sam da je to ovde. Bilo je dosta razgovora sa raznim timovima, ali srećan sam što sam završio u Valensiji”, istakao je Šorts.

Dolazak u španski klub doneo mu je upravo ono što mu je nedostajalo u Atini – loptu u rukama i apsolutno poverenje stručnog štaba, što ga direktno podseća na blistave dane iz francuske prestonice.

„Novi stručni štab, novi saigrači i nova uloga za mene, ponovo sa loptom u rukama. Trener mi daje mnogo poverenja, saigrači mi veruju i puštaju me da igram svoju igru. Veoma je slično mom periodu u Parizu. Mnogo odgovornosti i mnogo poverenja, ali to je uloga u kojoj želim da budem i osećam da tada mogu da pružim najbolju verziju sebe. Treneri traže mnogo od mene, ali spreman sam za taj zadatak i nadam se da ćemo nastaviti ovako do kraja sezone”.

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Američki bek nije krio zadovoljstvo zbog načina na koji je njegova ekipa iznela težak meč protiv beogradskog sastava, iskoristivši ključni momentum u poslednjoj deonici.

„Osećamo se sjajno. Ovo je velika pobeda za nas, trijumfovati u ovakvoj atmosferi protiv ovakvog tima. To pokazuje ogroman karakter naših momaka, čak i kada je utakmica bila pomalo ružna. Znali smo da neće biti lako i da će doći trenutak kada možemo da napravimo seriju. Uspeli smo da iskoristimo ta dva-tri minuta u četvrtoj četvrtini da se odlepimo, pogodili smo nekoliko važnih šuteva u završnici i to je bilo presudno”, zaključio je plejmejker Valensije za Mozzart Sport.

Priredila: Jana NAODOVIĆ