Da, našao se neko da "sipa" više koševa od ubedljivo najboljeg strelca lige! I ne samo da je sipao, nego je 25. pik sa drafta 2021. godine imao čudesno veče. Čudesno, u svakom pogledu... Grajms je odigrao utakmicu karijere sa 47 poena (16/24 iz igre), pritom ubacivši impozantnih deset trojki (10/14) uz šest skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu za 41 minut na parketu!

Ma, sklanjajte se svi, Lejkersi su nezaustavljivi! Znamo svi da je ovo tim Luke Dončića i da igra sezonu da se smrzneš, ali veče za nama je, pored Andreja Stojakovića u NCAA ligi, u NBA obeležio Kventin Grajms .

I, hajde što je imao zaista nestvarne brojke za nekog ko je, ako izuzmemo onaj drugi deo takmičarske 2024/25 kada je blistao u dresu Filadelfije, mahom bio igrač rotacije, već je Kventin Grajms bio odlučujući faktor utakmice protiv Šarlota, koju su Lejkersi dobili rezultatom 118:114 (111:111) nakon produžetka. Baš su Dončić i on izveli jednu od najlepših akcija dosadašnje sezone u poslednjem napadu četvrte deonice... Svi u sastavu Hornetsa očekivali su da će slovenački superstar biti taj koji će rešavati poslednji napad za potencijalno dodatnih pet minuta košarke i verovatno bi tako i bilo da gostujući košarkaši nisu odigrali kvalitetnu odbranu nad njim. Pre svega Naz Rid koji mu nije dao da diše i uopšte izbaci loptu ka košu. Kada je shvatio da nema mnogo izbora, Dončić je prosuo delić magije na parket Kripto arene i poslao teledirigovano dodavanje za Grajmsa koji se zatim digao na šut za tri i pogodio preko ruke Rojsa O'Nila! Na semaforu je ostalo još 1,7 sekundi, međutim utakmica je ubrzo otišla u produžetak.

Sve je moglo da se završi potpuno drugačije da Kobiju Vajtu nije zadrhtala ruka kod izvođenja slobodnih bacanja, uz 12 sekundi do kraja. Prvo je pogodio, ali onda je drugo promašio i lopta je stigla kod Dončića. Ostalo je istorija...

I u produžetku je Grajms izuzetno aktivan. Jer, osim toga što je ubacio još dva poena, zajedno sa Matisom Tajbulom odigrao je strašnu odbranu i, između ostalog, pri rezultatu 115:114 za Lejkerse naterao je Sajona Džejmsa da uputi loše dodavanje ka Rojsu O'Nilu i iz te situacije izvuče loptu za Lejkerse. Nekoliko trenutaka kasnije pogodio je dva slobodna bacanja kojim je Jezerdžijama obezbedio makar još pet minuta košarke, ali je onda Tajbul sa još jednim pogotkom sa crte osigurao trijumf.

Koliko je Grajmsov poduhvat zaista veliki, najbolje ukazuje podatak da je jedini košarkaš u istoriji slavne franšize pored Kobija Brajanta sa bar 10 trojki u jednoj utakmici! Lejkersi su, prvenstveno, zahvaljujući njemu, ali i Luki Dončiću koji je dopisao 36 poena na čak 34 ispaljena šuta (13/34 iz igre, 5/16 za tri) - da, zajedno su ubacili 83 od 118 timskih poena - stigli do devete uzastopne pobede i dodatno se osamostalili na vrhu Zapadne konferencije.