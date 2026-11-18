A i morao bi tako da je ispriča neko drugi.

Jer postoji ona objektivna geografija, koja stoji u našim pasošima, a postoji i ona druga, intimna, zbog koje su, pisao je to već jedan čovek, neki gradovi važniji od drugih.

Čak i ako (skoro) nikada u njih ne idete.

Ima, dakle, nešto u tom Nikšiću, i ne mora u to da vas ubeđuje čovek čiji je otac sticajem okolnosti rođen u tom gradu, i čija je majka, koja sa Crnom Gorom nije imala nikakve veze, odabrala da radi, do samog svog kraja, baš u Nikšiću.

Mogu u to da vas ubede Vito Nikolić ili Živko Nikolić ili možda Miladin Šobić, ili neka cura sa najdužim nogama u ulici Nikole Tesle, koju bi neki drugi grad nazvao bulevarom, a što prolazi pored fakulteta, i cura i džada; ili ste od ovih novokomponovanih pa su vam heroji neki drugi i opasniji Crnogorci, Srbi ili Hercegovci; ili ste od onih baš matorih što pamte kako je igrala Sutjeska Rakojevića, Đurovića i Brajana Nenezića tamo sredinom osamdesetih, i kako se na tom gostovanju niko nije glave nanosao…

Imate, hoću da kažem, asocijaciju na Nikšić čak i ako niste s tim gradom – piva, boksa, željeza, kvartaša, rokenrola, izaberite sami – imali nikakav lični odnos.

Ili ako ste samo gledali Mirka Vučinića, sadašnjeg selektora Crne Gore, ubedljivo najuspešniju osobu na tom mestu u protekloj deceniji.

Taj je rezultat, sam po sebi, jedan baš neočekivani “nikšićanizam”.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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Jednom smo ga na ovom mestu nazvali poslednjim jugoslovenskim špicem, sećajući se utakmice koju je odigrao za mladu reprezentaciju kratkotrajnog eksperimenta pod skraćenicom SCG, a protiv vršnjaka iz Hrvatske.

To je ona generacija u kojoj su bili Bane Ivanović, Milijaš, Krasić ili Simon Vučević, ali udarna igla beše tadašnji špic Lećea, možda najgore čuvana tajna (post)jugoslovenskog fudbala.

Biće da ga je pratio usud onih koji ne idu u Zvezdu niti u Partizan (a ni u Budućnost), već grade neki svoj put, a njega je ovaj još kao klinca vodio preko Jadranskog mora. Kartu je kupio Pantaleo Korvino, čuveni vagabund što je na Malti otkrio Valerija Božinova, a u dalekom Urugvaju Havijera Ševantona, i još desetine drugih igrača od kojih će nekolicina napraviti svetske karijere.

(I ima velike simbolike, ako ne i pravde, u tome što je Crnogorce ove jeseni u Ligi nacija predvodio Nikola Krstović, koji je sušta suprotnost Vučiniću kao špicu, ali koji je takođe Korvinov izum, i dečko koji je, nakon onoga u Zvezdi, krenuo uz Lećea…)