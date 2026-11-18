ZEMUN – RADNIČKI KG, 16.00

(Fudbal, Mozzart kup)

Sudar prvoligaša u šesnaestini finala Mozzart kupa Srbije. Dok su Kragujevčani stari učesnici „prvoligaškog karavana“, Zemunci su se vratili tamo gde su nekada pripadali. I nisu se dobro snašli, zabeleživši samo jedan trijumf u 15 odigranih kola Mozzart Bet Superlige Srbije.

DUBOČICA – RADNIČKI NIŠ, 16.00

(Fudbal, Mozzart kup)

Nastavljaju se danas obračuni u domaćem fudbalskom, tj. 16-ini finala Mozzart kupa. Može biti veoma zanimljivo na jugu, i to na stadionu koji će večno ostati po zlu upamćen u sprskom fudbalu, kada je zbog strahova i obesti tadašnjih vlasti dozvoljeno Albancima da budu bukvalno domaćini i da odu na SP. Kao u nekom odjeku tih mračnih dana, prelama se i ovaj meč, klubova bliskih bivšoj vlasti koji se sada nalaze na prekretnicama.

ALKOJANO – MAJORKA, 20.00

(Fudbal, Kup kralja)

Igra se i u Španiji ove srede kup takmičenje, tačnije Kup kralja, a na programu je tek drugo kolo, tako da se još uglavnom ukrštaju ekipe iz donjih domova tamošnjeg fudbala. Tako najatraktivnije trenutno deluje ovaj par gde četvrtoligaš dočekuje drugoligaša.

KORITIBA – SANTOS, 23.30

(Fudbal, Brazil 1)

ba tima su tresla mreže na devet od poslednjih 10 međusobnih okršaja u ovom takmičenju. Na osam utakmica Santosa u poslednjih deset kola brazilskog šampionata palo je tri ili više pogodaka (UG 3+).

REMO - ŠAPEKOENSE, 00.00 čet.

(Fudbal, Brazil 1)

Dva kluba u veoma lošim formama. Pa je tako čuveni Šapekoense, klub koji za manje od dve sedmice obeležava tačno deceniju (28. novembar) od avio nesreće u kojoj je praktično izbrisan sa lica zemlje, samo jednom je izbegao poraz u poslednjih sedam kola brazilskog prvenstva.

BEŠIKTAŠ – REAL M, 18.00

(Košarka, Evroliga)

Utakmica kojom se zatvara 12. od 38 kola predviđenih ove sezone u okviru Evrolige. I gost i domaćin, kojeg sa klupe predvopdi srpski selektor Dušan Alimpijević, i pored velikih očekivanja nisu čini se još ušli u punu formu. Real ima odnos 7-4 pobeda i poraza, a istanbulski velikan 5-6.

DENVER – BOSTON, 03.30 čet.

(Košarka, NBA)

Seltiksi, naslednici Jokićevog Denvera na tronu NBA lige uvek su nezgodan gost, čak i na 1.6000 m nadmorske visine najvećeg grada Kolorada. Boston je trenutno na 11-3 u odnosu pobeda i poraza, dok su Nagetsi nešto slabiji sa 7-5, ali su na svom terenu praktično nesavladivi.

ALKARAZ K. – MEDVEDEV D, 14.00

(Tenis, ATP finale)

Počeo je u Torinu Završni masters, tj. ATP finale, na kojej se nisu našli osvajači poslednja četiri trofeja, povređeni Janik Siner i pomalo ostareli Novak Đoković. Što znači da Alkaraz i Medvedev i dalje nemaju taj prestižan trofej u virtinama. Bilo kako bilo, Španac vodi sa 7-3 u međusobnim obračunima, ali je gotovo izvesno da će makar jedan set otiči u taj-brejk.

RADNIČKI KG – ORADEA, 18.30

(Vaterpolo, LEN Liga šampiona)

Posle velike pobede nad Pro Rekom (16:14), vaterpoliste kragujevačkog Radničkog očekuje novi izazov u Ligi šampiona. Kragujevčani dočekuju rumunsku Oradeu na utakmici četvrtog kola grupne faze najjačeg kontinetalnog takmičenja, sa prilikom da praktično obezbede plasman među osam najboljih. Ulaz na zatvoreni bazen SPD „Radnički“ biće besplatan.