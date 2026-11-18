Najavljivalo se, znali su svi negde u malom delu mozga šta će biti kada se ode u Milano. Šta god govorila tabela i učinak 1-10 pre početka meča, znalo se da to nije realno i da "čupanje" mora da dođe kad-tad. Samo su se svi potajno nadali da neće doći protiv beogradskog kluba, kojem je baš bila potrebna pobeda ovde na gostovanju, pre svega zbog samopouzdanja i vraćanja onog elana – kako kažu navijači Crvene zvezde, mi smo ti i ti, najjači smo, najjači.

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Nažalost, i od jačeg ima jači, ovog puta Burnel - uz dužno poštovanje ozbiljnom košarkašu u evroligaškoj ekipi, više u smislu da laici ne znaju za njega - gosti se kada se lomi utakmica, da daje dve trojke, neko polaganje ludačko, stvarno nema smisla. Tu se odmah videlo da je kraj i da i to malo konaca koji su držali igru Crvene zvezde da ništa ne popuca, puklo je kao petarde za novogodišnju noć.

Takvo je bilo veče. Možda je Džordan Nvora pregoreo da pokaže (opet) Luki Bankiju što ga je klupirao onomad u Efesu, da je on šmeker i evroligaška faca, možda je loše rotirao Ibon Navaro i (opet) zaboravio Krisa Džonsa kada se lomi i kada treba rezultat da se uvali u egal, možda je nedostajao Džered Batler, pa čak i Čima Moneke koji je bio žrtva svojih nedaća u poslednje vreme... Možda, možda... Kako lepa reč. Nego, šta je konkretno i nije možda?