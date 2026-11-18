Vreme čitanja: 4min | sre. 18.11.26. | 09:50
Kad ništa ne ide, kad ništa ne valja, ovako to izgleda
To je, što je. Crvena zvezda nije bila na prepoznatljivom nivou, sem druge četvrtine kada su se videle naznake i prepoznatljiva igra crveno-belih, ali i to je bilo na momenat, na blic, na foru. Nije dobro ovo spremio Ibon Navaro, to je činjenica. Nemojte sada vaditi sablje i krenuti u krstaški rat po principu: "ma, šta sad pričate, juče ste hvalili, izvadite dirke iz tastature", pošto stvarno jeste jedna utakmica. Samo, hajde da malo porazgovaramo o svemu što se desilo u Milanu.
S obzirom da se svašta dogodilo u Gradu mode, gde Crvena zvezda nije podsećala na sebe duže od dva, tri minuta i to u segmentima. Možda je pojeo pritisak, možda je stvarno taj momenat ludila Olimpije sa novim trenerom i momentom gde su totalno rasterećeni pojeo sve što je spremio Španac, ali kada se sve sabere, stvarno ništa nije valjalo. Loše veče. Loša igra. Loše vođenje utakmice. To je surova činjenica.
Izabrane vesti
Najavljivalo se, znali su svi negde u malom delu mozga šta će biti kada se ode u Milano. Šta god govorila tabela i učinak 1-10 pre početka meča, znalo se da to nije realno i da "čupanje" mora da dođe kad-tad. Samo su se svi potajno nadali da neće doći protiv beogradskog kluba, kojem je baš bila potrebna pobeda ovde na gostovanju, pre svega zbog samopouzdanja i vraćanja onog elana – kako kažu navijači Crvene zvezde, mi smo ti i ti, najjači smo, najjači.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Nažalost, i od jačeg ima jači, ovog puta Burnel - uz dužno poštovanje ozbiljnom košarkašu u evroligaškoj ekipi, više u smislu da laici ne znaju za njega - gosti se kada se lomi utakmica, da daje dve trojke, neko polaganje ludačko, stvarno nema smisla. Tu se odmah videlo da je kraj i da i to malo konaca koji su držali igru Crvene zvezde da ništa ne popuca, puklo je kao petarde za novogodišnju noć.
Takvo je bilo veče. Možda je Džordan Nvora pregoreo da pokaže (opet) Luki Bankiju što ga je klupirao onomad u Efesu, da je on šmeker i evroligaška faca, možda je loše rotirao Ibon Navaro i (opet) zaboravio Krisa Džonsa kada se lomi i kada treba rezultat da se uvali u egal, možda je nedostajao Džered Batler, pa čak i Čima Moneke koji je bio žrtva svojih nedaća u poslednje vreme... Možda, možda... Kako lepa reč. Nego, šta je konkretno i nije možda?
Konkretno je da je Ibon Navaro naseo na ono što je najavljivao na šta ne sme da se nasedne – iznenađenja Luke Bankija i šok-terapiju, reč koja se verovatno svima smučila jer smo je pominjali i u najavi i u izveštaju i evo sada u odjavi. Ali, kao što je rečeno, to je što je. Stvarno je tako.
Ispao je Španac iz koloseka jer ga je iznenadio Italijan, loše je rotirao, nije osetio nekoliko puta trenutak kada moraju neki drugi igrači da preuzmu glavne uloge, podbacila je i centarska linija na odbrani reketa i iskakanju na visokim igračima, pa kada se sve sabere... Puklo je sve.
Ali, Bože moj, što kaže naš narod... Dvanaesto je kolo, poraz je bolan i možda najbolniji ove sezone jer je došao od ekipe koja je do sada imala samo jednu pobedu.
Međutim... Nek se stavi ovo u fioku jer se za dva dana ide u Barselonu na megdan ekipi koja je posle devet vezanih pobeda izgubila baš kod kuće od Pariza. Analiza, trening, popravka i ispravka i teraj dalje.
Neka Blaugrana u petak vidi pravu Crvenu zvezdu, a ovo neka ode u zaborav.
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
Dubai - Anadolu Efes 80:75
/Kabengele 18 - Strazel 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos 95:97pp
/Valas 18 - Vezenkov 37/
Fenerbahče - Asvel 115:81
/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/
Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp
/Edvards 32 - Timan 33/
Barselona - Pariz 86:89
/Balcerovski 17 - Hifi 25/
Milano - Crvena zvezda 91:77
/Bolmaro 15 - Karter 21/
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85
/Stjuart 15 – Odijase 16/
Partizan Mozzart Bet - Valensija 64:76
/Džons 21 – Bruks 15/
Virtus Bolonja - Panatinaikos 84:79
/Dijara, Dijuf 15 – Nan 18/
Sreda
18.00 (3,00) Bešiktaš (16,00) Real Madrid (1,50)
*** Kvote su podložne promenama